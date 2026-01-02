टेबल टिशू नहीं मिला तो फाड़ दी दूसरे की जींस, जेबों को रूमाल बना पोंछा मुंह

सोशल मीडिया आज के समय में वायरल क्लीप्स का सबसे बड़ा प्लेटफार्म बन चुका है. हर दिन कोई न कोई वीडियो ऐसा सामने आ जाता है, जो लोगों का मूड बना देता है. कभी डांस वीडियो वायरल होते हैं, तो कभी शरारती बच्चों की हरकतें लोगों को हंसने पर मजबूर कर देती हैं. इन दिनों एक ऐसा ही मजेदार वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं.

इस वायरल क्लिप को @VIRALYDIVERTIDO नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है। वीडियो छोटा जरूर है, लेकिन इसकी कहानी इतनी मजेदार है कि इसे बार-बार देखने का मन करता है. खास बात यह है कि यह वीडियो बिना किसी डायलॉग के भी लोगों को खूब हंसा रहा है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ दोस्त आपस में बैठकर आराम से समय बिता रहे होते हैं. उनमें से एक युवक कुछ खा रहा होता है तभी अचानक खाने की चीज उसके कपड़ों पर गिर जाती है. कपड़े गंदे हो जाने पर वह युवक तुरंत टेबल टिशू मांगता है, ताकि वह खुद को साफ कर सके. लेकिन वहां मौजूद लोगों को जब पता चलता है कि टेबल पर टिशू पेपर नहीं है, तभी वहां बैठे उसके दोस्तों में से एक दोस्त कुछ ऐसा कर देता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होती है.

टिशू न मिला तो फाड़ दी जींस

वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि वह दोस्त अचानक उठता है और पीछे खड़े एक व्यक्ति के पास जाता है. बिना कुछ सोचे-समझे वह उस आदमी की जींस को फाड़ देता है और जींस के कपड़े को निकालकर अपने दोस्त को थमा देता है, ताकि वह उससे अपना मुंह और कपड़े पोंछ सके.

यह नजारा देखकर वहां मौजूद सभी लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. खुद वह आदमी भी ज्यादा नाराज नहीं दिखता, बल्कि माहौल पूरी तरह मजाकिया बन जाता है. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों को इतना पसंद आ रहा है.

सोशल मीडिया पर लोगों के फनी कमेंट्स

वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया यूजर्स ने इस पर मजेदार कमेंट्स की लाइन लगा दी. किसी ने लिखा, दोस्ती हो तो ऐसी, टिशू के लिए जींस भी कुर्बान. एक यूजर ने मजाक में कहा, इमरजेंसी में दिमाग नहीं चलता, बस दोस्त चलता है. वहीं एक अन्य ने लिखा, इस दोस्त से दूर रहना ही बेहतर है. लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए इसे अब तक का सबसे मजेदार टिशू सॉल्यूशन बता रहे हैं.

