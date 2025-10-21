Video: चचा का यमराज के साथ उठना-बैठना है! ट्रैक पर बैठे, सामने से आई गई ट्रेन, फिर क्या हुआ?
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर बैठा नजर आया और जैसे ही उसने ट्रेन को आते देखा वह तेजी से प्लेटफॉर्म पर चढ़ गया, जिसके चलते उसकी जान बच गई.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है और सामने से ट्रेन आ रही होती है है, वैसे ही व्यक्ति बड़ी तेजी से उठकर प्लेटफॉर्म पर चढ़ जाता है और उसकी जान बाल-बाल बच जाती है. इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.
रेलवे ट्रैक पर बैठना जानलेवा होगा
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर बैठा हुआ है और सामने से ट्रेन व्यक्ति की तरफ तेजी से आ रही होती है. व्यक्ति को जैसे ही ट्रेन की आवाज आती है वो बड़े ही तेजी से उठकर प्लेटफॉर्म पर बैठ जाता है.
लगता हैं चाचा का यमराज के साथ उतना बैठना है। pic.twitter.com/tSca6gYr5m— Anand Yadav (@Anand_thunder) October 21, 2025
अगर जरा भी देर होती तो व्यक्ति ट्रेन की चपेट में आ जाता और उसकी जान चली जाती. वीडियो में यह भी देखा गया है कि वहां पर कई लोग मौजूद होते हैं, लेकिन किसी ने भी व्यक्ति की मदद नहीं की. इस तरह रेलवे ट्रैक पर बैठना बिल्कुल गलत है, जिसके कारण जान जाने का भी खतरा बना रहता है.
लोगों ने व्यक्ति की लापरवाही बताई
वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. कुछ लोग तो वीडियो को मजे के तौर पर देख रहे हैं और वीडियो पर फनी कमेंट्स कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोगों ने इसे व्यक्ति की लापरवाही बताई. कई लोगों ने कहा कि रेलवे को कुछ करना चाहिए, नहीं तो ऐसे लोग लापरवाही करते रहेंगे. वीडियो को लोग काफी शेयर भी कर रहे है
