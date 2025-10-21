Video: ऐसे नमूने सिर्फ भारत में मिलते हैं! पैरों पर पटाखे की लड़ी बांध लगा दी आग, फिर जो हुआ...देखें वीडियो
Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति पैर पर पटाखे की लड़ी बंधकर स्टंट करता नजर आ रहा है. व्यक्ति के इस स्टंट को देखने के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई है.
Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसे स्टंट का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति के पैर पर पटाखे की लड़ी बंधी हुई है और उसका साथी पटाखे की लड़ी को जला देता है, जिसके बाद इतनी तेज पटाखे फूटने लगते हैं कि व्यक्ति का पैर जल जाता है.
स्टंट देखने में ही खतरनाक नजर आया
वीडियो में देख सकते हैं कि एक व्यक्ति, जो सिर्फ जींस पहने हुए है. वो दो लकड़ी के खंभों के बीच खड़ा है और उसने दोनों खंभों को हाथों से पकड़ा हुआ है. उसके दोनों पैर पर पटाखे की लड़ी बंधी है. उसके इस स्टंट को देखने के लिए लोगों की भारी मात्रा में भीड़ लगी हुई है.
देश अपनी हजारों लाखों चुनौतियों से पहले निपटे या इन चू........
खैर सभी देशवासियों को Happy Diwali 🎇🪔
एक व्यक्ति पटाखे की लड़ी पर आग लगा देता है और जैसे ही लड़ी जलती है व्यक्ति को परेशानी होने लगती है. ये स्टंट देखने में ही कितनी खतरनाक और डरावना नजर आ रहा है. पटाखे जलने की आवाज काफी तेज वीडियो में सुनाई दे रही है. ये शरीर के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है.
स्टंट पर लोगों के सामने आए रिएक्शन
हर तरफ धुआं फैल जाता है. वीडियो में देख सकते हैं कि व्यक्ति के पैर पर पटाखे की चिंगारी लगती है, जिसकी वजह से उसके पैर पर भी चोट लग जाती है. वीडियो के आखिर में देखा गया है कि एक व्यक्ति दौड़कर आता है और उसके पैर पर लगी आग को बुझाता है.
सोशल मीडिया पर इस खतरनाक स्टंट वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों के कई कमेंट्स सामने आ रहे हैं. लोगों ने इस स्टंट को खतरनाक बताया और वहीं कुछ ने कहा कि जीने के लिए लोगों को कुछ भी करना पड़ता है.
