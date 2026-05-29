हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में IRCTC का एक कर्मचारी ट्रेन के टॉयलेट में बर्तन धोता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 29 May 2026 03:19 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Video: भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं और बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन में मिलने वाला खाना भी खाते हैं. रेलवे और IRCTC समय-समय पर यात्रियों को बेहतर सुविधा और साफ-सुथरा खाना देने के दावे करते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने एक बार फिर रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में IRCTC का एक कर्मचारी ट्रेन के टॉयलेट में बर्तन धोता हुआ दिखाई दे रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और कई यूजर्स रेलवे की सफाई व्यवस्था और खाने की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह मामला दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन का है. वीडियो वायरल होने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए IRCTC को नोटिस जारी कर दिया है. 

वीडियो में क्या दिखाई दिया?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के टॉयलेट के अंदर एक व्यक्ति यूज किए गए बर्तनों को साफ कर रहा है. उसके पास खाने के बर्तन रखे हुए नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि बर्तनों से भरी टोकरी बंद टॉयलेट सीट के ऊपर रखी हुई थी. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे यात्री ने जब कर्मचारी से पूछा कि वह टॉयलेट में क्या कर रहा है, तो वह पहले चुप दिखाई दिया. इसके बाद यात्री ने उससे नाम पूछा, जिस पर उसने अपना नाम सुरेश बताया. 

यात्री ने आगे सवाल किया कि वह किस कंपनी के लिए काम करता है. इसी दौरान वीडियो में बाहर खड़ा एक अटेंडेंट भी नजर आता है. जब उससे पूछा गया कि क्या उसे इस बारे में जानकारी है, तो उसने पहले कहा कि उसने अभी यह देखा है. इसके बाद यात्री गुस्से में कहता है कि ट्रेन के टॉयलेट में बर्तन धोकर यात्रियों को खाना परोसा जा रहा है. वीडियो में अटेंडेंट यह भी कहता सुनाई देता है कि आमतौर पर यहां बर्तन नहीं धोए जाते और आज ऐसा क्यों हुआ, उसे इसकी जानकारी नहीं है. 

यह भी पढ़ें - Viral Cricket Video: टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. जिसमें एक यूजर ने लिखा कि अब समझ में आया कि ट्रेन का खाना खाने के बाद लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि रेलवे किराया बढ़ाने में तो तेजी दिखाता है, लेकिन सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देता, कुछ लोगों ने कर्मचारियों की मजबूरी और संसाधनों की कमी की बात भी कही. उनका कहना था कि कई बार स्टाफ पर काम का बहुत ज्यादा दबाव होता है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हालांकि ज्यादातर लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया. 

यह भी पढ़ें -चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पुताई वाले ने किया देसी जुगाड़, वीडियो देख इमोशनल हो गए यूजर्स

Published at : 29 May 2026 03:19 PM (IST)
Tags :
Duronto Express IRCTC Viral Video Train Toilet Video
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
Viral Video: दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल
दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल
ट्रेंडिंग
चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पुताई वाले ने किया देसी जुगाड़, वीडियो देख इमोशनल हो गए यूजर्स 
चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पुताई वाले ने किया देसी जुगाड़, वीडियो देख इमोशनल हो गए यूजर्स 
ट्रेंडिंग
Madhubani Viral Video: 6000 का चालान करने के बाद खुद बिना हेलमेट चल रही थी लेडी इंस्पेक्टर, शख्स ने बना लिया वीडियो
6000 का चालान करने के बाद खुद बिना हेलमेट चल रही थी लेडी इंस्पेक्टर, शख्स ने बना लिया वीडियो
ट्रेंडिंग
Viral Cricket Video: टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
टीम इंडिया के लिए तैयार हो रहा अगला वैभव सूर्यवंशी! नन्ही सी उम्र में लगा रहा लंबे-लंबे छक्के; देखें वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Twisha Death Case: कोर्ट में पेश होंगे Samarth और Giribala Singh | Samarth | CBI | HC
Iran US War Update: गुस्से में ईरान, America में हलचल | Masoud Pezeshkian | Breaking News | Trump
Hamirpur Bridge Collapse: पुल ढहने से हाहाकार! मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए मची भगदड़
Breaking | Attack on Lebanon: ईरान को फिर निशाना बना रहें Trump | Strait Of Hormuz
NEET Paper | Janhit with Chitra Tripathi: आर्मी करेगी अब NEET पेपर की रक्षा | Dharmendra Pradhan
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से किया इनकार
कॉकरोच जनता पार्टी को बड़ा झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्स अकाउंट को तुरंत बहाल करने से किया इनकार
बिहार
RJD से MLC बनेंगी रोहिणी आचार्य? खुद दी प्रतिक्रिया, 'मैं ये बता देना चाहती हूं कि…'
RJD से MLC बनेंगी रोहिणी आचार्य? खुद दी प्रतिक्रिया, 'मैं ये बता देना चाहती हूं कि…'
विश्व
US-China Relations: ट्रंप की बढ़ी धुकधुकी! इंटेलिजेंस में सेंध लगा रहे रूस-चीन, अब क्या करेगा अमेरिका?
ट्रंप की बढ़ी धुकधुकी! इंटेलिजेंस में सेंध लगा रहे रूस-चीन, अब क्या करेगा अमेरिका?
स्पोर्ट्स
RR Vs GT Qualifier 2 IPL 2026: आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
आईपीएल 2026 के क्वालीफायर 2 मुकाबले में इन 5 खिलाड़ियों पर टिकी रहेंगी सबकी निगाहें
ओटीटी
KD The Devil OTT Release: ध्रुव सर्जा और संजय दत्त की 'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
'केडी: द डेविल' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे ये फिल्म?
इंडिया
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
इस्तीफे के बाद दिल्ली पहुंचते ही सिद्धारमैया ने राहुल गांधी को सौंप दी ख्वाहिशों की लिस्ट, बेटे के लिए मांगा बड़ा पद
विश्व
'ड्रैगन' को झटका देने की तैयारी में भारत, 30 देशों के साथ मिलकर बड़ा गेम करने का प्लान!
'ड्रैगन' को झटका देने की तैयारी में भारत, 30 देशों के साथ मिलकर बड़ा गेम करने का प्लान!
इंडिया
Monsoon Tracker: मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
मॉनसून पर बड़ा खतरा! IMD की डराने वाली भविष्यवाणी- इस साल बारिश कम, गर्मी करेगी बेहाल
ENT LIVE
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
Salman Khan के late night surprise ने बढ़ाया ‘Matrubhoomi’ को लेकर excitement
ENT LIVE
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
मनोज बाजपेयी की ‘Governor’ ने जीता दिल, 90s की आर्थिक संकट वाली कहानी ने बढ़ाई उत्सुकता
ENT LIVE
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
Ranveer Singh पर FWICE की कार्रवाई को लेकर उठे सवाल, selective action पर industry में छिड़ी बहस
ENT LIVE
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
‘Anshumaan Pushkar और Kumud Mishra की दमदार एक्टिंग के बाद भी कमजोर निकली ‘Satrangi’
ENT LIVE
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
‘Hai Jawani Toh Ishq Hona Hai’ Trailer में दिखा David Dhawan का Classic Comedy Style, Varun-Pooja-Mrunal ने बढ़ाया Fun
Embed widget