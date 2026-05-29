दुरंतो एक्सप्रेस के टॉयलेट में बर्तन साफ करता मिला IRCTC स्टाफ, वीडियो हो गया वायरल

Viral Video: भारतीय रेलवे में हर दिन लाखों लोग सफर करते हैं और बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन में मिलने वाला खाना भी खाते हैं. रेलवे और IRCTC समय-समय पर यात्रियों को बेहतर सुविधा और साफ-सुथरा खाना देने के दावे करते रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने एक बार फिर रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में IRCTC का एक कर्मचारी ट्रेन के टॉयलेट में बर्तन धोता हुआ दिखाई दे रहा है.

वीडियो सामने आने के बाद लोगों में नाराजगी बढ़ गई है और कई यूजर्स रेलवे की सफाई व्यवस्था और खाने की क्वालिटी पर सवाल उठा रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह मामला दुरंतो एक्सप्रेस ट्रेन का है. वीडियो वायरल होने के बाद फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए IRCTC को नोटिस जारी कर दिया है.

वीडियो में क्या दिखाई दिया?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि ट्रेन के टॉयलेट के अंदर एक व्यक्ति यूज किए गए बर्तनों को साफ कर रहा है. उसके पास खाने के बर्तन रखे हुए नजर आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि बर्तनों से भरी टोकरी बंद टॉयलेट सीट के ऊपर रखी हुई थी. वीडियो रिकॉर्ड कर रहे यात्री ने जब कर्मचारी से पूछा कि वह टॉयलेट में क्या कर रहा है, तो वह पहले चुप दिखाई दिया. इसके बाद यात्री ने उससे नाम पूछा, जिस पर उसने अपना नाम सुरेश बताया.

ट्रेन में कैंटीन वालों का हाल देखिए,



यह लोग ट्रेन के टॉयलेट में बर्तन धो रहे हैं और फिर प्लेट में सफर करने वाले यात्रियों को खाना परोसते हैं,



जब एक लड़के ने पकड़ लिया तो रोते हुए नजर आए। pic.twitter.com/qL4CcQ2x4M — ʀᴜᴅʜʀᴀ ʏᴀᴅᴀᴠ🇮🇳 (@Rudhrayadav001) May 28, 2026

यात्री ने आगे सवाल किया कि वह किस कंपनी के लिए काम करता है. इसी दौरान वीडियो में बाहर खड़ा एक अटेंडेंट भी नजर आता है. जब उससे पूछा गया कि क्या उसे इस बारे में जानकारी है, तो उसने पहले कहा कि उसने अभी यह देखा है. इसके बाद यात्री गुस्से में कहता है कि ट्रेन के टॉयलेट में बर्तन धोकर यात्रियों को खाना परोसा जा रहा है. वीडियो में अटेंडेंट यह भी कहता सुनाई देता है कि आमतौर पर यहां बर्तन नहीं धोए जाते और आज ऐसा क्यों हुआ, उसे इसकी जानकारी नहीं है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने जमकर नाराजगी जताई. कई यूजर्स ने रेलवे की कैटरिंग व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए. जिसमें एक यूजर ने लिखा कि अब समझ में आया कि ट्रेन का खाना खाने के बाद लोग बीमार क्यों पड़ जाते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा कि रेलवे किराया बढ़ाने में तो तेजी दिखाता है, लेकिन सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं देता, कुछ लोगों ने कर्मचारियों की मजबूरी और संसाधनों की कमी की बात भी कही. उनका कहना था कि कई बार स्टाफ पर काम का बहुत ज्यादा दबाव होता है, जिसकी वजह से ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, हालांकि ज्यादातर लोगों ने इसे गंभीर लापरवाही बताया.

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