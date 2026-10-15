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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगस्टेशन पर 15 मिनट रुकी ट्रेन, चाचा उतरकर नहाने लगे; देखें वीडियो

स्टेशन पर 15 मिनट रुकी ट्रेन, चाचा उतरकर नहाने लगे; देखें वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही चाचा ने सफर की थकान मिटाने का अनोखा तरीका खोज लिया. स्टेशन पर 15 मिनट ट्रेन स्टॉप लगने पर चाचा ने वहीं नहाना शुरु कर दिया.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 15 Oct 2026 04:02 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कई वायरल वीडियो होते रहते हैं. कुछ लोग अपने टैलेंट की वजह से वायरल होते हैं तो कुछ लोग अपने मजेदार अंदाज और अजब-गजब हरकतों की वजह से वायरल होते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग पहले तो हैरान हुए और फिर बाद में वीडियो में जो हुआ उसे देख अपनी हंसी रोक नहीं पाएं.

वीडियो में एक बुजुर्ग यात्री ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही नीचे उतरते हैं और प्लेटफॉर्म पर मौजूद पानी की सुविधा का इस्तेमाल नहाने के लिए करने लगते हैं. वीडियो में आसपास से गुजर रहे यात्री कुछ देर के लिए रुककर इस अनोखे नजारे को देखते हुए भी नजर आते हैं.

स्टॉपेज का उठाया फायदा 

वीडियो पर लिखा कैप्शन ही पूरे वीडियो को और मजेदार बना देता है. आमतौर पर ट्रेन के स्टेशन पर रुकते ही यात्री पानी भरने, चाय-नाश्ता लेने या कुछ मिनट टहलने के लिए नीचे उतरते हैं, लेकिन इन चाचा ने स्टेशन पर मिले समय का इस्तेमाल बिल्कुल अलग अंदाज में किया. वीडियो में चाचा केवल पानी से नहीं बल्कि घर के बाथरूम जैसे आराम से साबुन से नहाते नजर आए.

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ट्रेन छूटने का डर भी नहीं

सबसे दिलचस्प बात यह है कि चाचा को देखकर ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कैमरे या आसपास खड़े लोगों की ज्यादा परवाह है. वह आराम से अपना स्नान करते दिखाई देते हैं, मानो ट्रेन पकड़ने की कोई खास जल्दी ही न हो. शायद उन्हें भरोसा रहा होगा कि ट्रेन के दोबारा चलने से पहले वह अपना काम पूरा कर लेंगे. वीडियो रिकॉर्ड करने वाला शख्स भी इस पूरे घटनाक्रम को रिकॉर्ड करता है.

मजेदार कमेंट्स कर रहे लोग

वायरल वीडियो में यूजर्स को चाचा का अंदाज मजेदार लग रहा है. यूजर्स का कहना है कि जहां दूसरे यात्री 15 मिनट के ठहराव में चाय या नाश्ता ढूंढते हैं, वहीं चाचा ने सीधे नहाने का इंतजाम कर लिया. एक यूजर ने इसे समय का सदुपयोग कह दिया. वहीं एक अन्य यूजर ने कहा कि चाचा से हमें समय को मैनेज करने के तरीके सीखने चाहिए. कुछ यूजर्स इसे सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल भी बोल रहे हैं क्योंकि यात्रा के दौरान हमें साथ वालों का भी ध्यान रखना होता है न कि केवल खुद की सुविधा का.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 15 Oct 2026 04:02 PM (IST)
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