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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगवंदे भारत देख उड़े विदेशी महिला के होश, बोली- किसने कहा भारत गरीब है!

वंदे भारत देख उड़े विदेशी महिला के होश, बोली- किसने कहा भारत गरीब है!

वीडियो में विदेशी महिला नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा का अनुभव दिखाती है. ट्रेन को देखकर महिला इसकी लंबाई पर खास तौर पर प्रतिक्रिया देती है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Oct 2026 08:40 AM (IST)
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भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन जब कोई विदेशी पहली बार इस ट्रेन में सफर करता है, तो उसका अनुभव और भी खास हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह नई दिल्ली से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करती नजर आती है. इस दौरान महिला ट्रेन की सुविधाएं देखकर हैरान रह जाती है. कभी वह ट्रेन की लंबाई देखकर अपनी प्रतिक्रिया देती है, तो कभी ट्रेन में मिलने वाले खाने की तारीफ करती है. महिला को कम कीमत में मिलने वाली सुविधाएं भी काफी पसंद आती हैं. अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और लोग विदेशी महिला के अनुभव को दिलचस्प बता रहे हैं.

वंदे भारत की लंबाई देखकर महिला हुई हैरान

वीडियो में विदेशी महिला नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा का अनुभव दिखाती है. ट्रेन को देखकर महिला इसकी लंबाई पर खास तौर पर प्रतिक्रिया देती है. वह कहती है कि इतनी लंबी ट्रेन उसने पहली बार देखी है. भारतीय रेलवे की इस आधुनिक ट्रेन को देखकर उसका हैरान होना वीडियो का दिलचस्प हिस्सा है. महिला का यह रिएक्शन उन लोगों को भी पसंद आ सकता है, जो भारत में रेल यात्रा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं.

 
 
 
 
 
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ट्रेन में मिलने वाला खाना भी आया पसंद

सफर के दौरान महिला वंदे भारत एक्सप्रेस में मिलने वाले खाने का भी जिक्र करती है. उसे ट्रेन में परोसा जाने वाला खाना पसंद आता है और वह इसकी तारीफ करती है. अक्सर लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में यात्रियों के लिए खाने की सुविधा काफी मायने रखती है. ऐसे में महिला का खाने को लेकर सकारात्मक अनुभव वीडियो को और दिलचस्प बना देता है.

कम कीमत में शानदार सुविधाएं देख हुई प्रभावित

विदेशी महिला को वंदे भारत में मिलने वाली सुविधाएं भी आकर्षित करती हैं. उसके मुताबिक, इतनी कम कीमत में इस तरह की सुविधाएं मिलना वाकई शानदार अनुभव है. ट्रेन की बनावट से लेकर सफर के दौरान मिलने वाली सुविधाओं तक, महिला कई चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देती है. यही वजह है कि उसका यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ विदेशी महिला का अनुभव

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में विदेशी महिला का वंदे भारत एक्सप्रेस को पहली बार करीब से देखना और उसमें सफर करना खास नजर आता है. वायरल वीडियो को लेकर यूजर्स भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वंदेभारत भारत का गौरव है. एक और यूजर ने लिखा...आपके हिसाब से भले ही टिकट की रकम कम है लेकिन भारत का गरीब आज भी इस ट्रेन में नहीं बैठ सकता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अमीरों की ट्रेन है मैडम, सुविधाएं तो लग्जरी मिलेंगी ही.

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Oct 2026 08:40 AM (IST)
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