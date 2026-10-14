वंदे भारत देख उड़े विदेशी महिला के होश, बोली- किसने कहा भारत गरीब है!

भारत की वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी रफ्तार और आधुनिक सुविधाओं के लिए जानी जाती है, लेकिन जब कोई विदेशी पहली बार इस ट्रेन में सफर करता है, तो उसका अनुभव और भी खास हो जाता है. सोशल मीडिया पर एक विदेशी महिला का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह नई दिल्ली से वाराणसी तक वंदे भारत एक्सप्रेस में सफर करती नजर आती है. इस दौरान महिला ट्रेन की सुविधाएं देखकर हैरान रह जाती है. कभी वह ट्रेन की लंबाई देखकर अपनी प्रतिक्रिया देती है, तो कभी ट्रेन में मिलने वाले खाने की तारीफ करती है. महिला को कम कीमत में मिलने वाली सुविधाएं भी काफी पसंद आती हैं. अब इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है और लोग विदेशी महिला के अनुभव को दिलचस्प बता रहे हैं.

वंदे भारत की लंबाई देखकर महिला हुई हैरान

वीडियो में विदेशी महिला नई दिल्ली से वाराणसी जाने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस की यात्रा का अनुभव दिखाती है. ट्रेन को देखकर महिला इसकी लंबाई पर खास तौर पर प्रतिक्रिया देती है. वह कहती है कि इतनी लंबी ट्रेन उसने पहली बार देखी है. भारतीय रेलवे की इस आधुनिक ट्रेन को देखकर उसका हैरान होना वीडियो का दिलचस्प हिस्सा है. महिला का यह रिएक्शन उन लोगों को भी पसंद आ सकता है, जो भारत में रेल यात्रा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मानते हैं.

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ट्रेन में मिलने वाला खाना भी आया पसंद

सफर के दौरान महिला वंदे भारत एक्सप्रेस में मिलने वाले खाने का भी जिक्र करती है. उसे ट्रेन में परोसा जाने वाला खाना पसंद आता है और वह इसकी तारीफ करती है. अक्सर लंबी दूरी की ट्रेन यात्रा में यात्रियों के लिए खाने की सुविधा काफी मायने रखती है. ऐसे में महिला का खाने को लेकर सकारात्मक अनुभव वीडियो को और दिलचस्प बना देता है.

कम कीमत में शानदार सुविधाएं देख हुई प्रभावित

विदेशी महिला को वंदे भारत में मिलने वाली सुविधाएं भी आकर्षित करती हैं. उसके मुताबिक, इतनी कम कीमत में इस तरह की सुविधाएं मिलना वाकई शानदार अनुभव है. ट्रेन की बनावट से लेकर सफर के दौरान मिलने वाली सुविधाओं तक, महिला कई चीजों पर अपनी प्रतिक्रिया देती है. यही वजह है कि उसका यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

सोशल मीडिया पर वायरल हुआ विदेशी महिला का अनुभव

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में विदेशी महिला का वंदे भारत एक्सप्रेस को पहली बार करीब से देखना और उसमें सफर करना खास नजर आता है. वायरल वीडियो को लेकर यूजर्स भी अपने रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...वंदेभारत भारत का गौरव है. एक और यूजर ने लिखा...आपके हिसाब से भले ही टिकट की रकम कम है लेकिन भारत का गरीब आज भी इस ट्रेन में नहीं बैठ सकता. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अमीरों की ट्रेन है मैडम, सुविधाएं तो लग्जरी मिलेंगी ही.