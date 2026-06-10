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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral video: गैंडे के सामने बाघ भी हुआ बेदम, जंगल से सामने आया हैरान कर देने वाला नजारा

Viral video: गैंडे के सामने बाघ भी हुआ बेदम, जंगल से सामने आया हैरान कर देने वाला नजारा

दुधवा नेशनल पार्क में बाघ और गैंडे का दुर्लभ आमना-सामना कैमरे में कैद हुआ, जहां शिकार के मूड में दिखा बाघ आख़िरकार पीछे हट गया और गैंडा बेखौफ खड़ा रहा. वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचा दी सनसनी.

By : शेख इंजमाम उल हक | Updated at : 10 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के जंगलों से एक ऐसा नज़ारा सामने आया है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों को हैरान भी कर दिया और रोमांचित भी. दुधवा नेशनल पार्क में एक दुर्लभ पल कैमरे में कैद हुआ, जहां जंगल के दो सबसे ताकतवर जीव बाघ और गैंडा आमने-सामने नजर आए. वीडियो में दिखता है कि जहां एक तरफ बाघ शिकार की नीयत से धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, वहीं गैंडा पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है. लेकिन आगे जो होता है, वह इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देता है.

कैसे हुआ दरिंदों का आमना-सामना

यह वीडियो आईएएस अधिकारी और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर संजय कुमार ने शेयर किया है. वीडियो में एक गैंडा पानी के कुंड में खड़ा नजर आता है और बिल्कुल शांत दिखाई देता है. तभी पीछे से एक बाघ धीरे-धीरे उसके करीब आता है. कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि बाघ हमला कर सकता है.

बाघ ने बदला इरादा

जैसे-जैसे बाघ आगे बढ़ता है, उसकी चाल धीमी पड़ जाती है. आखिरकार वह हमला करने के बजाय किनारे बैठ जाता है और दूरी बनाकर गैंडे को देखने लगता है. यह पल दिखाता है कि जंगल में ताकत के साथ-साथ समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है. बाघ, जो आमतौर पर खतरनाक शिकारी माना जाता है, यहां जोखिम लेने से बचता नजर आया.

गैंडा रहा बेखौफ

वीडियो में गैंडा पूरे समय बिल्कुल निडर दिखाई देता है. वह पानी में खड़ा होकर आसपास का जायजा लेता रहता है और बाघ की मौजूदगी से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता. उसका यह आत्मविश्वास साफ दिखाता है कि वह अपनी ताकत से वाकिफ है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर तरह-तरह की बातें करनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने कहा कि बाघ ने समझदारी दिखाते हुए गैंडे को छोड़ दिया, क्योंकि गैंडा बेहद ताकतवर और भारी-भरकम होता है. कुछ लोगों ने यह भी नोट किया कि बाघ गैंडे के ‘ब्लाइंड स्पॉट’ में खड़ा था, जिससे उसे फायदा मिल सकता था.

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यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा, “ये जंगल का असली संतुलन है.” वहीं दूसरे ने कहा, “हर बार ताकत नहीं, समझदारी जीतती है.” कई लोगों ने इसे दुर्लभ और शानदार नजारा बताया. कुछ ने कहा कि यह वीडियो इस बात का सबूत है कि जंगल के सबसे बड़े शिकारी भी कभी-कभी टकराव से बचना बेहतर समझते हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 10 Jun 2026 02:05 PM (IST)
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