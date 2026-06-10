गैंडे के सामने बाघ भी हुआ बेदम, जंगल से सामने आया हैरान कर देने वाला नजारा

उत्तर प्रदेश के जंगलों से एक ऐसा नज़ारा सामने आया है, जिसने वन्यजीव प्रेमियों को हैरान भी कर दिया और रोमांचित भी. दुधवा नेशनल पार्क में एक दुर्लभ पल कैमरे में कैद हुआ, जहां जंगल के दो सबसे ताकतवर जीव बाघ और गैंडा आमने-सामने नजर आए. वीडियो में दिखता है कि जहां एक तरफ बाघ शिकार की नीयत से धीरे-धीरे आगे बढ़ता है, वहीं गैंडा पूरी शांति और आत्मविश्वास के साथ खड़ा रहता है. लेकिन आगे जो होता है, वह इस मुकाबले को और भी दिलचस्प बना देता है.

कैसे हुआ दरिंदों का आमना-सामना

यह वीडियो आईएएस अधिकारी और वाइल्डलाइफ फोटोग्राफर संजय कुमार ने शेयर किया है. वीडियो में एक गैंडा पानी के कुंड में खड़ा नजर आता है और बिल्कुल शांत दिखाई देता है. तभी पीछे से एक बाघ धीरे-धीरे उसके करीब आता है. कुछ पल के लिए ऐसा लगता है कि बाघ हमला कर सकता है.

The tourists are witnessing amazing wildlife interaction of free roaming Rhinos & tiger in Dudhwa N.P. on daily basis. Here's a cautious tiger unsure of targeting the armoured plated, confident,unperturbed Rhino at a waterhole.

VC- kaushalendra singh@DudhwaTR@rameshpandeyifs pic.twitter.com/pjWxkIDVE3 — Sanjay Kumar IAS (@skumarias02) June 9, 2026

बाघ ने बदला इरादा

जैसे-जैसे बाघ आगे बढ़ता है, उसकी चाल धीमी पड़ जाती है. आखिरकार वह हमला करने के बजाय किनारे बैठ जाता है और दूरी बनाकर गैंडे को देखने लगता है. यह पल दिखाता है कि जंगल में ताकत के साथ-साथ समझदारी भी उतनी ही जरूरी होती है. बाघ, जो आमतौर पर खतरनाक शिकारी माना जाता है, यहां जोखिम लेने से बचता नजर आया.

गैंडा रहा बेखौफ

वीडियो में गैंडा पूरे समय बिल्कुल निडर दिखाई देता है. वह पानी में खड़ा होकर आसपास का जायजा लेता रहता है और बाघ की मौजूदगी से बिल्कुल भी परेशान नहीं होता. उसका यह आत्मविश्वास साफ दिखाता है कि वह अपनी ताकत से वाकिफ है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी चर्चा

जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे लेकर तरह-तरह की बातें करनी शुरू कर दीं. कई यूजर्स ने कहा कि बाघ ने समझदारी दिखाते हुए गैंडे को छोड़ दिया, क्योंकि गैंडा बेहद ताकतवर और भारी-भरकम होता है. कुछ लोगों ने यह भी नोट किया कि बाघ गैंडे के ‘ब्लाइंड स्पॉट’ में खड़ा था, जिससे उसे फायदा मिल सकता था.

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यूजर्स के रिएक्शन

वीडियो देखकर लोग हैरान रह गए. एक यूजर ने लिखा, “ये जंगल का असली संतुलन है.” वहीं दूसरे ने कहा, “हर बार ताकत नहीं, समझदारी जीतती है.” कई लोगों ने इसे दुर्लभ और शानदार नजारा बताया. कुछ ने कहा कि यह वीडियो इस बात का सबूत है कि जंगल के सबसे बड़े शिकारी भी कभी-कभी टकराव से बचना बेहतर समझते हैं.

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