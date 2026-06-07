घर में दम घुटता है साहब! मुंबई में बोरी बिछाकर खुले मैदान में सोने को मजबूर हुए मजदूर

देश की आर्थिक राजधानी मुंबई को 'सपनों का शहर' कहा जाता है, जहां हर रोज हजारों लोग अपनी किस्मत चमकाने आते हैं. लेकिन इस चमक-धमक के पीछे एक कड़वी सच्चाई भी है, जो अक्सर सामने नहीं आ पाती. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जो मुंबई महानगर क्षेत्र में रहने वाले प्रवासी मजदूरों की लाचारी और उनके रहने के हालातों को बयां कर रहा है. वीडियो में कई मजदूर रात के समय भाईंदर ईस्ट में एक खुले मैदान में प्लास्टिक की बोरियां बिछाकर सोते हुए दिखाई दे रहे हैं.

"घर पर बहुत गर्मी होती है साहब..." मजदूर का छलका दर्द

इंस्टाग्राम पर '@dk_bhai_gupta_mumbai' नाम के यूजर ने इस वीडियो को शेयर किया है जिसमें देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में दर्जनों मजदूर खुले आसमान के नीचे जमीन पर सो रहे हैं. उनके पास न तो कोई गद्दा है और न ही ओढ़ने के लिए चादर. वीडियो बनाने वाला शख्स जब एक मजदूर को जगाकर पूछता है कि वे घर छोड़कर यहां खुले में क्यों सो रहे हैं, तो उसका जवाब किसी का भी दिल दहला दे.

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मजदूर ने बताया, "घर पर बहुत गर्मी होती है, इसलिए यहां सोते हैं." उसने आगे कहा कि मुंबई में चल रही भयंकर गर्मी के कारण उनके कमरों के अंदर दम घुटने लगता है, जबकि इस खुले मैदान में उन्हें थोड़ी राहत और चैन की नींद मिल जाती है. वे लोग पिछले करीब डेढ़ महीने से यहीं सो रहे हैं. उनका रोज़ का नियम है कि वे सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, फिर अपने कमरों पर जाकर नहाते-धोते और खाना खाते हैं, और फिर काम पर निकल जाते हैं.

18,000 रुपये सैलरी और मुंबई का खर्चा, यूपी के मजदूर की दास्तान

वीडियो में बात कर रहे मजदूर ने बताया कि वह मूल रूप से उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और मुंबई में कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काम करता है. जब उससे उसकी कमाई के बारे में पूछा गया, तो उसने बताया कि उसे महीने के सिर्फ 18,000 रुपये मिलते हैं. मजदूर ने भारी मन से कहा, "पैसा कमाना और मुंबई में रहना बहुत मुश्किल है." उसकी यह एक लाइन मुंबई जैसे महंगे शहर में कम सैलरी में गुजारा करने वाले लाखों मजदूरों का दर्द बयां करती है, जो छोटे-छोटे और तंग कमरों में ठंसकर रहने को मजबूर हैं.

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सोशल मीडिया पर भिड़ गए लोग, आए मिले-जुले कमेंट्स

मजदूरों की इस हालत को देखकर इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है. जहां कुछ लोग इन मजदूरों के प्रति सहानुभूति जता रहे हैं, वहीं कुछ लोग हमेशा की तरह नफरत भरे कमेंट्स भी कर रहे हैं. एक यूजर ने असंवेदनशीलता दिखाते हुए लिखा, "ये लोग अपने गांव जाकर घर पर क्यों नहीं सोते? यहां खुले में सोकर गार्डन क्यों खराब कर रहे हैं? दो पैसे कम कमाओ पर अपने घर रहो." दूसरे यूजर ने इस नफरत का जवाब देते हुए लिखा, "मुंबई में रहना इतना आसान नहीं है भाई. यहां कमरों का किराया इतना ज्यादा है कि आदमी कमाए, खाए, बच्चों को देखे या किराया भरे? मजबूरी समझिए."

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