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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगशर्मनाक: स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में नहीं मिली एम्बुलेंस, खाट पर ले जाते वक्त आदिवासी महिला ने तोड़ा दम, वीडियो वायरल

शर्मनाक: स्वास्थ्य मंत्री के गृह जिले में नहीं मिली एम्बुलेंस, खाट पर ले जाते वक्त आदिवासी महिला ने तोड़ा दम, वीडियो वायरल

Viral Video: मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवां इलाके का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह बेहद विचलित करने वाला है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Jul 2026 09:11 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के रीवा से एक ऐसी दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है, जिसने सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने सरकार और प्रशासन के दावों को सरेआम बेनकाब कर दिया है. हैरान करने वाली बात यह है कि यह शर्मनाक वाकया उस रीवा जिले का है, जहां से खुद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आते हैं. लेकिन उनके ही इलाके में एक बेबस आदिवासी महिला को एम्बुलेंस तक नसीब नहीं हुई. इलाज के अभाव में तड़पती महिला को ग्रामीण खाट पर लादकर कीचड़ भरे रास्तों से अस्पताल ले जाने को मजबूर हुए, लेकिन अफसोस कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उस महिला ने दम तोड़ दिया. इस घटना ने यूजर्स को गुस्से से भर दिया है.

सिस्टम की लाचारी: एम्बुलेंस मिली नहीं, खाट पर तोड़ा दम

मामला मध्य प्रदेश के रीवा जिले के मनगवां इलाके का बताया जा रहा है. सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है, वह बेहद विचलित करने वाला है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि चार-पांच लोग एक बीमार आदिवासी महिला को खाट पर उठाकर कंधे के सहारे ले जा रहे हैं. रास्ते इतने बदतर हैं कि चारों तरफ कीचड़ ही कीचड़ है और कोई पक्की सड़क तक नहीं है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, महिला की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी. परिजनों ने एम्बुलेंस के लिए गुहार लगाई, लेकिन जब कोई मदद नहीं मिली, तो ग्रामीणों ने खुद ही मोर्चा संभाला. वे महिला को खाट पर सुलाकर मीलों दूर अस्पताल के लिए पैदल ही निकल पड़े. लेकिन अस्पताल का रास्ता इतना लंबा और मुश्किल था कि इलाज मिलने से पहले ही महिला की सांसें थम गईं.

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सोशल मीडिया का गुस्सा: 'ये विकास है या विनाश की तस्वीर?'

इस घटना का वीडियो इंटरनेट पर आग की तरह फैल गया है और सोशल मीडिया यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है. लोग वीडियो को शेयर करते हुए सरकार और सिस्टम को जमकर लताड़ रहे हैं. यूजर्स का कहना है कि "रीवा से स्वास्थ्य मंत्री आते हैं, फिर भी मनगवां में एक आदिवासी महिला समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी क्योंकि न तो सड़क थी और न ही एम्बुलेंस." लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर डिजिटल इंडिया और विकास के बड़े-बड़े दावों के बीच ऐसी तस्वीरें कब आना बंद होंगी? वीडियो को @atullondhe नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 09:11 PM (IST)
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