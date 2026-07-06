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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: उम्र 70 साल और ताकत बेमिसाल, बूढ़ी दादी ने उठाया 103 किलो वजन, वीडियो देख हैरान रह गए लोग

Video: उम्र 70 साल और ताकत बेमिसाल, बूढ़ी दादी ने उठाया 103 किलो वजन, वीडियो देख हैरान रह गए लोग

वायरल वीडियो में बुजुर्ग महिला जिम के अंदर ट्रैप बार डेडलिफ्ट की तैयारी करती दिखाई देती हैं. कुछ ही सेकेंड बाद वह पूरे 103 किलो वजन को जमीन से उठाकर खड़ी हो जाती हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 06 Jul 2026 05:42 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसी दादी का वीडियो छाया हुआ है, जिसे देखकर अच्छे-अच्छे जिम जाने वाले भी हैरान रह गए हैं. करीब 70 साल की बुजुर्ग महिला जिम में पूरे 103 किलो वजन के साथ ट्रैप बार डेडलिफ्ट करती नजर आती हैं. उनकी ताकत, आत्मविश्वास और जोश ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

103 किलो वजन उठाकर सबको कर दिया हैरान

वायरल वीडियो में बुजुर्ग महिला जिम के अंदर ट्रैप बार डेडलिफ्ट की तैयारी करती दिखाई देती हैं. कुछ ही सेकेंड बाद वह पूरे 103 किलो वजन को जमीन से उठाकर खड़ी हो जाती हैं. वजन उठाते समय उनके चेहरे पर मेहनत साफ दिखाई देती है, लेकिन वह बिना हार माने लिफ्ट पूरी कर लेती हैं. जिम में मौजूद लोग भी उनकी इस उपलब्धि को देखकर दंग रह जाते हैं और उनका हौसला बढ़ाते नजर आते हैं. दादी का यह वीडियो लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने और खुद पर भरोसा रखने का साफ साफ मैसेज दे रहा है. वीडियो में वजन उठाते हुए दादी पहले थोड़ी घबराती है लेकिन खुद पर काबू रख और जोश के साथ वो जब वजन उठाती है तो लगता है ये तो उनके रोज का काम है. वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

 
 
 
 
 
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सोशल मीडिया पर जमकर मिल रही तारीफ

यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से शेयर किया जा रहा है. हजारों लोग इसे देख चुके हैं और कमेंट सेक्शन में दादी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "उम्र सिर्फ एक नंबर है, असली ताकत इरादों में होती है." दूसरे ने कहा, "दादी ने तो युवाओं को भी फिटनेस का असली मतलब समझा दिया." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "इनसे प्रेरणा लेकर हर किसी को अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए." वीडियो को weightliftermummy नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 06 Jul 2026 05:42 PM (IST)
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