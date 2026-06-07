Seema Haider Birthday Viral Video: पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अब एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है. उनका हर वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है. आए दिन सीमा हैदर और सचिन के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस बार वायरल हो रहे वीडियो में सचिन सीमा को उसके बर्थडे पर नयी कार गिफ्ट करता है और सीमा के रिएक्शन का वीडियो शेयर करता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग भी इस पर कई तरह के रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं.

सचिन ने सीमा को दी गिफ्ट कर दी कार

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @seemameena10_ नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन मीणा सीमा हैदर की आंखों पर स्कार्फ बांधकर उसे बाहर ले जाता है. इसके बाद वह सीमा हैदर की आंखों की पट्टी खोलता है, तो सामने कार खड़ी होती है. वीडियो में सचिन सीमा को कहता है कि यह तुम्हारे बर्थडे की कार है. वीडियो में सचिन कहता है कि सीमा का बचपन से सपना था कि उसके पास गाड़ी हो, जब वह पाकिस्तान में थी, तब भी मुझे कहती थी कि हमारी एक गाड़ी होगी. इसके बाद सीमा हैदर बहुत खुश हो जाती है और यह वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. इस वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स और व्यूज आ चुके हैं.

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लोगों के आए मजेदार कमेंट्स

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोग सीमा और सचिन को नई गाड़ी की बधाइयां दे रहे हैं. वहीं कई लोग मजेदार कमेंट्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक यूजर कमेंट करता है घर पूरा करने के लिए तो पैसा खत्म हो गए थे, गाड़ी कहां से आ गई. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है नौटंकी बाज लगे रहो. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है इसका रियल पति देखता होगा पाकिस्तान से तो, उसको कितना बुरा लगता होगा. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, साफ पता लग रहा है नाटक कर रही है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है यह तो गरीब थे ना. एक और यूजर कमेंट करता है पुरानी गाड़ी लग रही है यह तो. एक और यूजर कमेंट करता है पैसा बहुत है इनके पास, एकदम से नहीं बताएंगे. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है भैया जितने तेरे बालक है, टॉय ट्रक लेनी चाहिए उसमें आ जाते तुम सारे बालको समेत.

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