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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगSeema Haider Viral Video: सीमा हैदर के बर्थडे पर सचिन ने गिफ्ट कर दी कार, आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज; देखें वीडियो 

Seema Haider Viral Video: सीमा हैदर के बर्थडे पर सचिन ने गिफ्ट कर दी कार, आंखों पर पट्टी बांधकर दिया सरप्राइज; देखें वीडियो 

Seema Haider Viral Video: इस बार वायरल हो रहे वीडियो में सचिन बर्थडे पर नयी कार गिफ्ट करता है और सीमा के रिएक्शन का वीडियो शेयर करता है. इसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 07 Jun 2026 11:32 AM (IST)
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Seema Haider Birthday Viral Video: पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर अब एक सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुकी है. उनका हर वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल होता है. आए दिन सीमा हैदर और सचिन के वीडियो वायरल होते रहते हैं. इस बार भी ऐसा ही एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इस बार वायरल हो रहे वीडियो में सचिन सीमा को उसके बर्थडे पर नयी कार गिफ्ट करता है और सीमा के रिएक्शन का वीडियो शेयर करता है. यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोग भी इस पर कई तरह के रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं. 

सचिन ने सीमा को दी गिफ्ट कर दी कार 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर @seemameena10_ नाम के अकाउंट से वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन मीणा सीमा हैदर की आंखों पर स्कार्फ बांधकर उसे बाहर ले जाता है. इसके बाद वह सीमा हैदर की आंखों की पट्टी खोलता है, तो सामने कार खड़ी होती है. वीडियो में सचिन सीमा को कहता है कि यह तुम्हारे बर्थडे की कार है. वीडियो में सचिन कहता है कि सीमा का बचपन से सपना था कि उसके पास गाड़ी हो, जब वह पाकिस्तान में थी, तब भी मुझे कहती थी कि हमारी एक गाड़ी होगी. इसके बाद सीमा हैदर बहुत खुश हो जाती है और यह वीडियो एक बार फिर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है. इस वीडियो पर अब तक हजारों लाइक्स और व्यूज आ चुके हैं. 

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लोगों के आए मजेदार कमेंट्स

यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई लोग सीमा और सचिन को नई गाड़ी की बधाइयां दे रहे हैं. वहीं कई लोग मजेदार कमेंट्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं. एक यूजर कमेंट करता है घर पूरा करने के लिए तो पैसा खत्म हो गए थे, गाड़ी कहां से आ गई. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है नौटंकी बाज लगे रहो. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है इसका रियल पति देखता होगा पाकिस्तान से तो, उसको कितना बुरा लगता होगा. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, साफ पता लग रहा है नाटक कर रही है. वहीं दूसरा यूजर कमेंट करता है यह तो गरीब थे ना. एक और यूजर कमेंट करता है पुरानी गाड़ी लग रही है यह तो. एक और यूजर कमेंट करता है पैसा बहुत है इनके पास, एकदम से नहीं बताएंगे. लास्ट में एक और यूजर कमेंट करता है भैया जितने तेरे बालक है, टॉय ट्रक लेनी चाहिए उसमें आ जाते तुम सारे बालको समेत.

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About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
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Published at : 07 Jun 2026 11:32 AM (IST)
Tags :
Seema Haider Sachin Meena Sachin Gifts Seema A Car Seema Haider Birthday
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