हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: शो में तड़का लगाना था, मुंह में नहीं! फायर स्टंट कर रही लड़की के चेहरे में लगी आग, वीडियो वायरल

Video: शो में तड़का लगाना था, मुंह में नहीं! फायर स्टंट कर रही लड़की के चेहरे में लगी आग, वीडियो वायरल

Viral Video: सोशल मीडिया पर चौंका देने वाले हादसे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें फायर परफॉर्मेंस के दौरान लड़की के चेहरे पर आग लग जाती है. देखिए वीडियो.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: अभिषेक कुमार | Updated at : 18 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Preferred Sources

Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फायर परफॉर्मेंस के दौरान परफॉर्म कर रही लड़की का मुंह बुरी तरह झुलस जाता है. इस खतरनाक हादसे का वीडियो देख हर कोई चौंक गया है. वीडियो पर यूजर्स के हैरान कर देने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं. 
 
आग की लपटें लड़की के मुंह पर फैली

वीडियो की शुरुआत में एक लड़की को फायर परफॉर्मेंस करते देखा जा सकता है. लड़की काले रंग के कपड़ों में है और अपने हाथ में एक जलती हुई फायर स्टिक लिए हुए है. वीडियो में देख सकते हैं कि पीछे ड्रमर्स और अन्य लोग मौजूद हैं, जो संगीत बजा रहे हैं. वीडियो में लड़की को फायर स्टिक को हवा में घुमाते देखा जा सकता है.

लेकिन अचानक आग की लपटें लड़की के मुंह पर फैल जाती है और लड़की के पूरे मुंह पर आग फैलती दिखाई दे रही है. लड़की आग लगने के कारण घबरा जाती है.लड़की आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, तभी वहां पर मौजूद अन्य लोग भी उसकी मदद करने आगे आते हैं.

हादसे में लड़की के बाल भी जल गए

वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला लड़की की मदद करती है और कपड़े से उसके मुंह पर लगी आग की बुझाती है. लड़की के बाल भी आग की चपेट में आ जाते हैं और काफी देर बाद लड़की के मुंह पर लगी आग बुझ जाती है.

ये हादसा बेहद ही डरावना था. इस हादसे में लड़की की जान भी जा सकती थी. वीडियो को देख साफ हो रहा है कि इस तरह के स्टंट करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

और पढ़ें
Published at : 18 Oct 2025 03:20 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
विश्व
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत; राशिद खान भड़के
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत
Advertisement

वीडियोज

बिहार में 'चिराग' कितना रोशन करेगा NDA?
परितोष त्रिपाठी का इंटरव्यू | स्टारडम तक का संघर्ष | हँसी | सपने और भी बहुत कुछ
पवन सिंह विवाद, खेसरी लाल यादव, बिहार चुनाव, भोजपुरी से बॉलीवुड तक | आम्रपाली दुबे
Upendra Kushwaha की सभा में इंतजाम फेल, खाने के चक्कर में भीड़ हुई बेकाबू!
Diwali से पहले दिल्ली-NCR जाम! Gurugram हाईवे पर रेंगती रही सैकड़ों गाड़ियां
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
ट्रंप ने फिर फोड़ा टैरिफ बम! लगा दिया 25 फीसदी टैक्स; अब किस सेक्टर पर पड़ी मार?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
लखनऊ: BrahMos मिसाइलों की पहली खेप रवाना, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और CM योगी ने दिखाई हरी झंडी
विश्व
'किसी भी उकसावे का उम्मीद से परे...', PAK फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
'उम्मीद से परे जवाब देंगे', आसिम मुनीर ने भारत को फिर दी परमाणु हथियारों की गीदड़भभकी
विश्व
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत; राशिद खान भड़के
'बर्बर, अनैतिक और अमानवीय', पाकिस्तान की Airstrike में अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटरों की मौत
भोजपुरी सिनेमा
करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?
करोड़ों की मालकिन अक्षरा सिंह कहां से ज्यादा पैसा कमाती हैं? फिल्मों से या स्टेज शो से?
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
महाराष्ट्र: श्रद्धालुओं से भरी पिकअप बेकाबू होकर पलटी, 6 की मौत और 10 से ज्यादा घायल
यूटिलिटी
आज से दिल्ली में बिकना शुरू हो रहे ग्रीन पटाखे, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
आज से दिल्ली में बिकना शुरू हो रहे ग्रीन पटाखे, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
हेल्थ
HIV AIDS: कैसे-कैसे बढ़ता है HIV का खतरा, स्टेज बाय स्टेज समझें कितने खतरनाक होते जाते हैं इसके लक्षण  
कैसे-कैसे बढ़ता है HIV का खतरा, स्टेज बाय स्टेज समझें कितने खतरनाक होते जाते हैं इसके लक्षण  
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Embed widget