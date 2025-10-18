Social Media Viral Video: सोशल मीडिया पर एक हादसे का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक फायर परफॉर्मेंस के दौरान परफॉर्म कर रही लड़की का मुंह बुरी तरह झुलस जाता है. इस खतरनाक हादसे का वीडियो देख हर कोई चौंक गया है. वीडियो पर यूजर्स के हैरान कर देने वाले रिएक्शन सामने आ रहे हैं.



आग की लपटें लड़की के मुंह पर फैली

वीडियो की शुरुआत में एक लड़की को फायर परफॉर्मेंस करते देखा जा सकता है. लड़की काले रंग के कपड़ों में है और अपने हाथ में एक जलती हुई फायर स्टिक लिए हुए है. वीडियो में देख सकते हैं कि पीछे ड्रमर्स और अन्य लोग मौजूद हैं, जो संगीत बजा रहे हैं. वीडियो में लड़की को फायर स्टिक को हवा में घुमाते देखा जा सकता है.

लेकिन अचानक आग की लपटें लड़की के मुंह पर फैल जाती है और लड़की के पूरे मुंह पर आग फैलती दिखाई दे रही है. लड़की आग लगने के कारण घबरा जाती है.लड़की आग को बुझाने की कोशिश करने लगती है, तभी वहां पर मौजूद अन्य लोग भी उसकी मदद करने आगे आते हैं.

हादसे में लड़की के बाल भी जल गए

वीडियो में देख सकते हैं कि एक महिला लड़की की मदद करती है और कपड़े से उसके मुंह पर लगी आग की बुझाती है. लड़की के बाल भी आग की चपेट में आ जाते हैं और काफी देर बाद लड़की के मुंह पर लगी आग बुझ जाती है.

ये हादसा बेहद ही डरावना था. इस हादसे में लड़की की जान भी जा सकती थी. वीडियो को देख साफ हो रहा है कि इस तरह के स्टंट करना कितना खतरनाक साबित हो सकता है. सोशल मीडिया पर वीडियो के वायरल होने के बाद लोगों की कई प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.