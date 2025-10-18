Video: फोन पकड़, एक हाथ से चला रहा था स्कूटी, फिसलकर गिरा, कुचलने से बचा, देखें वीडियो

Gujarat News: गुजरात के अहमदाबाद से एक खतरनाक हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें एक स्कूटी सवार फ्लाईओवर पर मोबाइल फोन पर व्यस्त था. जिसके कारण उसकी स्कूटी का बैलेंस बिगड़ गया और वह सड़क पर बुरी तरह गिर गया. इस भयावह हादसे का वीडियो पीछे आ रही कार के डैशकैम में रिकॉर्ड हो गया.

पीछे आ रही कार ने समय रहते ब्रेक लगाया

वीडियो में देखा जा सकता है कि स्कूटी सवार व्यक्ति एक हाथ से स्कूटी का बैलेंस बनाता नजर आ रहा है, क्योंकि उसके दूसरे हाथ में मोबाइल फोन था और वह फोन पर व्यस्त था. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि स्कूटी की रफ्तार भी काफी तेज नजर आ रही है, तभी अचानक स्कूटी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसके कारण वह सड़क पर बुरी तरह गिर गया जाता है.

🚨 Ahmedabad GJ



Dashcam video of A scooty rider lost balance and fell in front of a car while riding in the middle of the road, holding a mobile phone in one hand. The car driver narrowly avoided a collision.



pic.twitter.com/H8hmCYTWTW — Deadly Kalesh (@Deadlykalesh) October 17, 2025

वीडियो में साफ देखा गया है कि स्कूटी सवार कितनी बुरी तरह से सड़क पर गिर जाता है. गनीमत रही कि पीछे से आ रही कार के ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा लिया, जिसके चलते एक गंभीर हादसा होने से बच गया.

लोगों ने स्कूटी सवार व्यक्ति की लापरवाही पर उठाए सवाल

स्कूटी सवार के हेलमेट पहने होने की वजह से उसके सिर पर चोट आने से बच जाती है, लेकिन हादसे में उसकी स्कूटी क्षतिग्रस्त हो जाती है. हादसे के वीडियो वायरल होने के बाद लोगों की तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है.

कई यूजर्स ने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना खतरे से खाली नहीं है. लोगों ने स्कूटी सवार व्यक्ति की लापरवाही पर भी काफी सवाल उठाए है.