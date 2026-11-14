बॉलीवुड के दबंग सलमान खान का सुपरहिट पार्टी सॉन्ग 'कैरेक्टर ढीला है' बजते ही किसी के भी पैर थिरकने लगते हैं, लेकिन जब इस गाने पर लड़कियों की एक तिकड़ी अपना तड़का लगा दे, तो धमाका होना तय है. सोशल मीडिया पर इन दिनों तीन लड़कियों के एक ग्रुप का बेहद एनर्जेटिक और शानदार डांस वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है. रात के वक्त ओपन मार्केट में शूट किए गए इस वीडियो में तीनों लड़कियों का कॉन्फिडेंस, तालमेल और स्वैग ऐसा है कि देखने वाले अपनी पलकें तक नहीं झपका पा रहे हैं.

रेड जैकेट और बैगी जींस में गजब का स्वैग, हर बीट पर ढाया कहर

वायरल वीडियो में बीच में खड़ी लड़की सफेद क्रॉप टॉप, ग्रे जॉगर्स और लाल रंग की जैकेट में नजर आ रही है, जबकि उनके साथ मौजूद दोनों लड़कियां हरे रंग के क्रॉप टॉप और ढीली डेनिम जींस में बेहद कूल अंदाज में दिख रही हैं. जैसे ही 'कैरेक्टर ढीला है' गाने की बीट्स बजती हैं, तीनों लड़कियां एक साथ ऐसे जबरदस्त और पावरफुल स्टेप्स करती हैं कि पूरा माहौल बन जाता है. उनके चेहरे के चुलबुले एक्सप्रेशंस और हाथ-पैरों का सटीक तालमेल इस परफॉर्मेंस को किसी प्रोफेशनल कोरियोग्राफी से कम नहीं लगने देता.

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यूजर्स बोले.. इस तिकड़ी ने तो सलमान खान को भी फेल कर दिया'

इंस्टाग्राम और फेसबुक पर यह धमाकेदार रील आग की तरह फैल रही है और यूजर्स कमेंट बॉक्स में इनकी तारीफों के पुल बांध रहे हैं...

एक यूजर ने मजेदार अंदाज में लिखा, "भाई, क्या गजब की एनर्जी और सिंक है तीनों में! रेड जैकेट वाली लड़की के एक्सप्रेशंस ने तो पूरा दिल ही जीत लिया."

दूसरे यूजर ने लिखा, "इस गाने पर इससे ज्यादा मजेदार और स्वैग वाला ग्रुप डांस पहले नहीं देखा, बार-बार लूप पर देख रहा हूं."

वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट किया, "आसपास गुजरने वाले लोग भी रुककर देखने को मजबूर हो गए, इसे कहते हैं असली कॉन्फिडेंस और टैलेंट."

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