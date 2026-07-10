30 सेकंड में 195 Kiss... ब्राजील के कपल ने बनाया अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड- Video हुआ वायरल 

195 Kisses Record Viral Video: अपने प्यार का इजहार करने के कई तरीके आपने खूब देखे होंगे, लेकिन ब्राजील के कपल ने इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में बदल दिया है. सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कपल महज 30 सेकंड में 195 किस कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनता नजर आ रहा है. इंटरनेशनल किसिंग डे के मौके पर बनाया यह रिकॉर्ड अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है.

ब्राजील के रेनाटो बायमा गाइया और उनकी गर्लफ्रेंड नाइरा रोबर्टा रिबेरो डी मारिन्स ने अनोखा कारनामा कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है. दोनों का कहना है कि वह खुद को दुनिया का सबसे बेहतरीन कपल मानते हैं और इस वजह से उन्होंने यह चैलेंज साथ मिलकर पूरा किया. रिकॉर्ड का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग कई मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

ब्राजील के कपल ने बनाया अनोखा रिकॉर्ड

वायरल वीडियो में रेनाटो बहुत तेजी से अपनी गर्लफ्रेंड के गाल पर लगातार किस करते नजर आ रहे हैं. नाइरा पूरे समय मुस्कुराती रहती है और दोनों तय समय के अंदर कुल 195 किस पूरे कर लेते हैं. यही प्रदर्शन उन्हें नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिलाता है. वहीं 32 वर्षीय रेनाटो पेशे से डॉक्टर हैं और इससे पहले भी कई गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुके हैं. उन्होंने सबसे तेज 10 किताबें सजाकर गिराने और सबसे ज्यादा पैर घूमने जैसे रिकॉर्ड भी बनाए हैं. रेनाटो का कहना है कि उन्हें रिकॉर्ड बनाने का जुनून है और वह चाहते हैं कि उनके रिकॉर्ड्स दूसरों को भी अपने सपने पूरे करने के लिए प्रेरित करें. उन्होंने यह भी बताया कि वह एडीएचडी से पीड़ित है और बोन मैरो डोनर भी है. उनका कहना है कि वह दुनिया को बताना चाहते हैं कि एडीएचडी से जूझ रहे लोग भी हर टारगेट हासिल कर सकते हैं. इसके अलावा इस रिकॉर्ड के बाद यह कपल अब 1 मिनट में सबसे ज्यादा किस करने का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहा है. फिलहाल यह है रिकॉर्ड जापान के एक कपल के नाम है, जिन्होंने 60 सेकंड में 277 किस किए थे.

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वीडियो पर लोगों ने दिए रिएक्शन

कपल के किस वाला यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. इस वीडियो को देखकर एक यूजर ने कमेंट किया इस चैलेंज के लिए मुंह नहीं, चिड़िया जैसी चोंच होनी चाहिए. दूसरे ने कहा यह किस कहां हुआ, इनके गाल तो हट ही नहीं रहे, टेक्निकली देखा जाए तो यह सिर्फ एक ही किस थी. वहीं एक और यूजर ने मजाक में लिखा अगर यही किस है तो पूरी जिंदगी में गलत तरीके से किस करता रहा. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है मेरी शादी हो जाए, फिर देखना मैं यह रिकॉर्ड जरूर तोड़ दूंगा. कुछ और यूजर्स कमेंट कर करते हैं यह किस कम और कान में फुसफुसाना ज्यादा लग रहा है. दूसरा यूजर कमेंट करता है इतनी देर तक लगातार मुस्कुराना भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होना चाहिए. वहीं एक और यूजर कमेंट करता है यह तो ऐसा रिकॉर्ड है, जिसे तोड़ना काफी आसान होगा.

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