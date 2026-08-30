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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकंधे पर बिल्ली को बैठाए डिग्री लेने पहुंचा छात्र, क्यूट मोमेंट ने लूटी महफिल

कंधे पर बिल्ली को बैठाए डिग्री लेने पहुंचा छात्र, क्यूट मोमेंट ने लूटी महफिल

छात्र अकेला डिग्री लेने नहीं पहुंचा था. उसके कंधे पर एक प्यारी सी बिल्ली आराम से बैठी हुई थी. जैसा कि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है. छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टेज पर जाता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 30 Aug 2026 07:14 AM (IST)
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ग्रेजुएशन का दिन हर छात्र के लिए बेहद खास होता है. सालों की पढ़ाई के बाद जब नाम पुकारा जाता है और छात्र स्टेज पर जाकर डिग्री लेता है, तो वह पल जिंदगीभर याद रहता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में इस खास मौके को एक छात्र ने ऐसा यादगार बना दिया कि वहां मौजूद प्रोफेसरों से लेकर इंटरनेट तक, हर कोई बस उसे ही देखता रह गया.

दरअसल, छात्र अकेला डिग्री लेने नहीं पहुंचा था. उसके कंधे पर एक प्यारी सी बिल्ली आराम से बैठी हुई थी. जैसा कि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है. छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्ली को कंधे पर बैठाए स्टेज की तरफ बढ़ता है और फिर जो नजारा बनता है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता.

कंधे पर बैठी बिल्ली ने चुरा लिया पूरा शो

वीडियो में छात्र को अपनी पालतू बिल्ली के साथ स्टेज पर जाते देखा जा सकता है. जैसे ही वह डीन और प्रोफेसरों के पास पहुंचता है, वहां मौजूद लोगों का ध्यान डिग्री लेने वाले छात्र से ज्यादा उसके चार पैरों वाले साथी पर चला जाता है. कुछ प्रोफेसर भी बिल्ली को देखकर अपनी मुस्कान नहीं रोक पाते. कोई उसे प्यार से सहलाता है तो कोई उसके साथ दुलार करता नजर आता है. बिल्ली भी ऐसे बैठी रहती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज की असली VIP वही है.

 
 
 
 
 
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और सबसे मजेदार बात तो तब होती है जब फोटो खिंचाने का मौका आता है. बिल्ली कैमरे के सामने इतनी आराम से बैठती है कि देखकर लगता है जैसे डिग्री छात्र नहीं, खुद बिल्ली लेने आई हो.

‘A for Architecture, B for Billa’ ने जीता दिल

वीडियो शेयर करने वाले Naval Tambulkar ने इसके साथ मजेदार कैप्शन लिखा “A for Architecture, B for Billa.” बस फिर क्या था, इंटरनेट को भी मजाक का पूरा मौका मिल गया. लोगों ने इस अनोखी ‘कन्वोकेशन पार्टनर’ पर जमकर प्यार लुटाया. किसी ने मजाक में कहा कि वह अपने पालतू जानवर को यह वीडियो दिखाएगा, ताकि उसे भी पता चले कि दूसरी बिल्लियां डिग्री हासिल करने की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं.

एक यूजर ने तो कन्वोकेशन का नाम ही बदलकर “Catvocation” रखने की मांग कर डाली. वहीं कई लोगों ने कहा कि ग्रेजुएशन से जुड़े वीडियो आमतौर पर भावुक कर देते हैं, लेकिन यह वाला वीडियो देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है.

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डिग्री किसे मिली, स्टार कौन बना?

वैसे तो स्टेज पर डिग्री लेने छात्र आया था, लेकिन कुछ मिनट के इस वीडियो में स्टार कोई और ही बन गया. छात्र की मेहनत और उसकी डिग्री अपनी जगह, मगर कंधे पर बैठी बिल्ली ने पूरे समारोह की लाइमलाइट अपने नाम कर ली. यूजर्स कह रहे हैं कि डिग्री पाने में मेहनत किसकी लगी और एक क्यूटनेस के दम पर पूरा माहौल बिल्ली लूटकर ले गई. वाकई में गजब का वीडियो है जिसे देखकर हंसी आ रही है और इस बिल्ली पर प्यार भी.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 30 Aug 2026 07:14 AM (IST)
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