कंधे पर बिल्ली को बैठाए डिग्री लेने पहुंचा छात्र, क्यूट मोमेंट ने लूटी महफिल

ग्रेजुएशन का दिन हर छात्र के लिए बेहद खास होता है. सालों की पढ़ाई के बाद जब नाम पुकारा जाता है और छात्र स्टेज पर जाकर डिग्री लेता है, तो वह पल जिंदगीभर याद रहता है. लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में इस खास मौके को एक छात्र ने ऐसा यादगार बना दिया कि वहां मौजूद प्रोफेसरों से लेकर इंटरनेट तक, हर कोई बस उसे ही देखता रह गया.

दरअसल, छात्र अकेला डिग्री लेने नहीं पहुंचा था. उसके कंधे पर एक प्यारी सी बिल्ली आराम से बैठी हुई थी. जैसा कि वायरल वीडियो में देखा जा सकता है. छात्र पूरे आत्मविश्वास के साथ बिल्ली को कंधे पर बैठाए स्टेज की तरफ बढ़ता है और फिर जो नजारा बनता है, वह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं लगता.

कंधे पर बैठी बिल्ली ने चुरा लिया पूरा शो

वीडियो में छात्र को अपनी पालतू बिल्ली के साथ स्टेज पर जाते देखा जा सकता है. जैसे ही वह डीन और प्रोफेसरों के पास पहुंचता है, वहां मौजूद लोगों का ध्यान डिग्री लेने वाले छात्र से ज्यादा उसके चार पैरों वाले साथी पर चला जाता है. कुछ प्रोफेसर भी बिल्ली को देखकर अपनी मुस्कान नहीं रोक पाते. कोई उसे प्यार से सहलाता है तो कोई उसके साथ दुलार करता नजर आता है. बिल्ली भी ऐसे बैठी रहती है, जैसे उसे पहले से पता हो कि आज की असली VIP वही है.

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और सबसे मजेदार बात तो तब होती है जब फोटो खिंचाने का मौका आता है. बिल्ली कैमरे के सामने इतनी आराम से बैठती है कि देखकर लगता है जैसे डिग्री छात्र नहीं, खुद बिल्ली लेने आई हो.

‘A for Architecture, B for Billa’ ने जीता दिल

वीडियो शेयर करने वाले Naval Tambulkar ने इसके साथ मजेदार कैप्शन लिखा “A for Architecture, B for Billa.” बस फिर क्या था, इंटरनेट को भी मजाक का पूरा मौका मिल गया. लोगों ने इस अनोखी ‘कन्वोकेशन पार्टनर’ पर जमकर प्यार लुटाया. किसी ने मजाक में कहा कि वह अपने पालतू जानवर को यह वीडियो दिखाएगा, ताकि उसे भी पता चले कि दूसरी बिल्लियां डिग्री हासिल करने की राह पर आगे बढ़ चुकी हैं.

एक यूजर ने तो कन्वोकेशन का नाम ही बदलकर “Catvocation” रखने की मांग कर डाली. वहीं कई लोगों ने कहा कि ग्रेजुएशन से जुड़े वीडियो आमतौर पर भावुक कर देते हैं, लेकिन यह वाला वीडियो देखकर चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ जाती है.

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डिग्री किसे मिली, स्टार कौन बना?

वैसे तो स्टेज पर डिग्री लेने छात्र आया था, लेकिन कुछ मिनट के इस वीडियो में स्टार कोई और ही बन गया. छात्र की मेहनत और उसकी डिग्री अपनी जगह, मगर कंधे पर बैठी बिल्ली ने पूरे समारोह की लाइमलाइट अपने नाम कर ली. यूजर्स कह रहे हैं कि डिग्री पाने में मेहनत किसकी लगी और एक क्यूटनेस के दम पर पूरा माहौल बिल्ली लूटकर ले गई. वाकई में गजब का वीडियो है जिसे देखकर हंसी आ रही है और इस बिल्ली पर प्यार भी.

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