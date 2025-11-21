हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: मजदूर हो या डॉक्टर... कुक हो या ब्लॉगर, सबकी नौकरी जाएगी! Elon Musk ने शेयर किया वीडियो

Video: मजदूर हो या डॉक्टर... कुक हो या ब्लॉगर, सबकी नौकरी जाएगी! Elon Musk ने शेयर किया वीडियो

Shocking Viral Video: टेस्ला और X के सीईओ एलन मस्क ने एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें रोबोट्स को मजदूर, डॉक्टर, पुलिस, बॉक्सर और कुक की तरह नौकरी करते देखा जा सकता है.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Updated at : 21 Nov 2025 03:38 PM (IST)
Preferred Sources

Viral Shocking Video: दुनिया तेजी से बदल रही है. अब तकनीक जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसने हर किसी को सोच में डाल दिया है. कभी हमने फिल्मों और साइंस फिक्शन में देखा था कि भविष्य में इंसानों की जगह रोबोट काम करेंगे अब वह भविष्य अब दरवाजा खटखटा चुका है. सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे एलन मस्क ने एक्स पर शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोबोट्स इंसानों वाले कई काम करते दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल उसी कुशलता के साथ जैसे इंसान करते हैं. 

स्किल्स परफॉर्म करते हुए भी नजर आया रोबोट

वीडियो में दिखता है कि रोबोट सड़क पर चलते हुए ब्लॉग बनाना, मजदूर की तरह काम कर रहा है. अगले ही पल वही रोबोट डॉक्टर की तरह मरीजों की जांच करते हुए दिखाई देता है. फिर वह पुलिस के रोल में खड़ा होकर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है. साथ ही वह कराटे करते हुए, शतरंज खेलते हुए और अलग-अलग स्किल्स परफॉर्म करते हुए भी नजर आता है.

इसे देखकर साफ है कि एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो जाएगी कि इंसानी नौकरियों पर इसका सीधा असर दिखाई देगा. यही वजह है कि यह वीडियो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है.

कौन-कौन सी नौकरियों पर होगा असर?

विशेषज्ञों के अनुसार, जिस तरह के काम इस वक्त रोबोट कर रहे हैं, वैसी नौकरियां भविष्य में सबसे पहले खतरे में आ सकती हैं, जैसे मजदूरी और कंस्ट्रक्शन वर्क, सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस असिस्टेंट, हेल्थ असिस्टेंट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और फिटनेस, ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट और सर्विस स्टाफ, गेम और बेस्ड प्रोफेशन्स.

तकनीक लोगों के लिए सुविधा ला रही है, लेकिन वीडियो ने यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे चलकर मशीनें इंसानों की कितनी जगह ले सकती हैं. कई लोग इसे तकनीकी विकास मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे भविष्य की बेरोजगारी का संकेत कह रहे हैं.

Published at : 21 Nov 2025 03:38 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Advertisement

वीडियोज

Fatafat News: बच्ची के आरोपी को कड़ी सजा की मांग | Rajasthan | Malegaon | ED Raid | SIR | Headlines
Rajasthan Dausa Accident: राजस्थान में कंटेनर पलटने से हो गया बड़ा गंभीर हादसा | ABP News Today
Delhi Car Blast पर आतंकी साजिश को लेकर शाहीन का बहुत बड़ा खुलासा
मृदुल तिवारी इंटरव्यू | एल्विश यादव सपोर्ट | बिग बॉस 19 और अधिक
मृदुल तिवारी का इंटरव्यू | मृदुल की नतालिया से मुलाकात | बिग बॉस 19 के राज़ और भी बहुत कुछ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
'दक्षिण अफ्रीका का राष्‍ट्रपति बहुत मुंह चला रहा... मैं नहीं जाऊंगा G-20', ट्रंप क्यों हुए आगबबूला?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे...', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
'दुकान दे दोगे लेकिन ग्राहक कैसे दोगे', वाराणसी के दालमंडी चौड़ीकरण पर अखिलेश यादव का BJP पर हमला
विश्व
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
पाकिस्तान के इस ताकतवर मुस्लिम दोस्त ने मार गिराया अमेरिका का F-16, ट्रंप तो ट्रंप पूरी दुनिया को लगा शॉक
क्रिकेट
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
Watch: क्रिकेट मैदान के बीचों-बीच पलाश मुच्छल ने किया स्मृति मंधाना को प्रपोज, 2 दिन बाद है शादी
बॉलीवुड
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज, वीडियो वायरल
स्मृति मंधाना का हल्दी लुक आउट, फंक्शन से पहले पलाश मुच्छल ने यूं किया था प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
एक दिन में कितना पैसा कमाते हैं राजू मंटेना, जानें कहां-कहां से करते हैं कमाई?
यूटिलिटी
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए कैसे बनाएं अकाउंट? जान लें फायदे की बात
ENT LIVE
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
द फ़ैमिली मैन सीज़न 3 | मनोज बाजपेयी | जयदीप अहलावत | शारिब हाशमी | निम्रत कौर
ENT LIVE
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
120 बहादुर रिव्यू: फरहान अख्तर और राशि खन्ना की फिल्म पावरफुल स्टोरी से आगे बढ़ी
ENT LIVE
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
लालो गुजराती फिल्म रिव्यू: सबसे ज्यादा कलेक्शन, कंतारा का क्रेज प्रदर्शित करने वाली ये जादुई फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
बिग बॉस 19 के घर से मृदुल तिवारी के टॉप 5 मजेदार पल
ENT LIVE
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
धुरंधर ट्रेलर समीक्षा | रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त
Embed widget