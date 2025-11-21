Video: मजदूर हो या डॉक्टर... कुक हो या ब्लॉगर, सबकी नौकरी जाएगी! Elon Musk ने शेयर किया वीडियो

Viral Shocking Video: दुनिया तेजी से बदल रही है. अब तकनीक जिस रफ्तार से आगे बढ़ रही है, उसने हर किसी को सोच में डाल दिया है. कभी हमने फिल्मों और साइंस फिक्शन में देखा था कि भविष्य में इंसानों की जगह रोबोट काम करेंगे अब वह भविष्य अब दरवाजा खटखटा चुका है. सोशल मीडिया पर एक चौंकाने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे एलन मस्क ने एक्स पर शेयर किया है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि रोबोट्स इंसानों वाले कई काम करते दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल उसी कुशलता के साथ जैसे इंसान करते हैं.

स्किल्स परफॉर्म करते हुए भी नजर आया रोबोट

वीडियो में दिखता है कि रोबोट सड़क पर चलते हुए ब्लॉग बनाना, मजदूर की तरह काम कर रहा है. अगले ही पल वही रोबोट डॉक्टर की तरह मरीजों की जांच करते हुए दिखाई देता है. फिर वह पुलिस के रोल में खड़ा होकर सुरक्षा की जिम्मेदारी निभाता है. साथ ही वह कराटे करते हुए, शतरंज खेलते हुए और अलग-अलग स्किल्स परफॉर्म करते हुए भी नजर आता है.

इसे देखकर साफ है कि एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी इतनी उन्नत हो जाएगी कि इंसानी नौकरियों पर इसका सीधा असर दिखाई देगा. यही वजह है कि यह वीडियो हर जगह चर्चा का विषय बना हुआ है.

कौन-कौन सी नौकरियों पर होगा असर?

विशेषज्ञों के अनुसार, जिस तरह के काम इस वक्त रोबोट कर रहे हैं, वैसी नौकरियां भविष्य में सबसे पहले खतरे में आ सकती हैं, जैसे मजदूरी और कंस्ट्रक्शन वर्क, सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस असिस्टेंट, हेल्थ असिस्टेंट, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग और फिटनेस, ऑफिस असिस्टेंट, रिसेप्शनिस्ट और सर्विस स्टाफ, गेम और बेस्ड प्रोफेशन्स.

तकनीक लोगों के लिए सुविधा ला रही है, लेकिन वीडियो ने यह भी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आगे चलकर मशीनें इंसानों की कितनी जगह ले सकती हैं. कई लोग इसे तकनीकी विकास मान रहे हैं, जबकि कई लोग इसे भविष्य की बेरोजगारी का संकेत कह रहे हैं.