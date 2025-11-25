Video: कैप-स्वेटर पहन कैब में बैठा शख्स, बोला AC चलाओ, ड्राइवर से बहस का वीडियो वायरल
Shocking Viral Video: सोशल मीडिया पर चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें स्वेटर और टोपी पहना शख्स कैब में बैठकर ड्राइवर से AC चलाने की जिद करता दिखाई देता है. मना करने पर बहस हो जाती है.
Viral Shocking Video: कभी-कभी सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो सामने आते हैं जिन्हें देखकर लोग हंस भी पड़ते हैं और सोच में भी पड़ जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों वायरल है, जिसमें एक शख्स कैब में बैठते ही ड्राइवर से AC चलाने के लिए जिद करने लगता है. हैरानी की बात यह है कि वह खुद स्वेटर और टोपी पहने होता है, फिर भी लगातार ड्राइवर पर AC चलाने का दबाव डालता है. इसी बात पर दोनों के बीच बहस हो जाती है.
शख्स ने कैब की पिछली सीट पर बैठकर AC चलाने को कहा
वीडियो की शुरुआत में देखा जा सकता है कि शख्स कैब की पिछली सीट पर बैठा है. उसने मोटा स्वेटर और टोपी लगा रखी है, फिर भी वह बार-बार ड्राइवर से AC चालू करने के लिए कहता है. ड्राइवर उसे समझाते हुए कहता है कि सर, आपने तो स्वेटर और टोपी पहनी है… आपको ठंड नहीं लग रही, लेकिन युवक उसकी बात नहीं मानता और AC चलाने की जिद करता रहता है.
कुछ देर बाद ड्राइवर तंग आकर कहता है कि अगर इतना ठंड नहीं लग रहा तो स्वेटर और टोपी उतार दीजिए, मैं AC चला देता हूं, लेकिन युवक फिर भी नहीं मानता और उसे आगे बैठने का सुझाव देने पर भी इनकार कर देता है.
लोगों ने युवक का मजाक उड़ाया
वीडियो में दिख रहा है कि युवक फोन पर कैब ड्राइवर की शिकायत भी करने लगता है. दूसरी तरफ ड्राइवर शांत रहते हुए कहता है कि वह आगे बैठेगा तो वह AC चला देगा क्योंकि उसे ठंड लग रही है. यह बहस कुछ देर तक चलती रहती है और पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो जाता है. इसे देखने के बाद लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं. कई लोग उस युवक का मजाक उड़ाते दिखे, जबकि कुछ ने ड्राइवर के धैर्य की तारीफ की.
