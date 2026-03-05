बिल्लियों ने शख्स को बनाया लखपति! चीनी युवक ने 20 दिन में कैसे कमा लिए 20 लाख रुपए?

Shanghai News: चीन में एक युवक ने चीनी नव वर्ष की छुट्टियों के दौरान बिल्लियों को खाना खिलाने की सेवा देकर करीब 1,60,000 युआन (लगभग 20 लाख रुपये) की कमाई कर सबका ध्यान खींच लिया. साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, त्योहारों के दौरान पालतू जानवरों की देखभाल करने वाली सेवाओं की मांग तेजी से बढ़ रही है, खासकर तब जब बड़ी संख्या में लोग छुट्टियां में अपने घरों से बाहर चले जाते हैं.

1991 में जन्मे और शंघाई में रहने वाले हुआन कोंग पिछले नौ साल से पालतू जानवरों की देखभाल के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे खासतौर पर घर-घर जाकर बिल्लियों को खाना खिलाने और उनकी देखभाल की सेवा प्रदान करने में माहिर हैं और अपने ग्राहकों के घर जाकर उनके पालतू जानवरों की देखभाल करते हैं, जब वे घर से बाहर होते हैं.

त्योहार में बढ़ी मांग, हजारों घरों का किया दौरा

इस वर्ष के वसंत उत्सव के दौरान हुआन और उनकी चार सदस्यीय टीम ने शंघाई में ही रहने का फैसला किया. उन्होंने उन पालतू जानवरों की देखभाल की, जिनके मालिक अपने गृहनगर लौट गए थे या छुट्टी पर बाहर गए हुए थे.

त्यौहार से करीब 20 दिन पहले और बाद में, हुआन की टीम ने बिल्लियों को खाना खिलाने के ऑर्डर पूरे करने के लिए लगभग 2,000 घरों का दौरा किया. हुआन ने व्यक्तिगत रूप से इनमें से लगभग 1,000 दौरे किए.

2000 घरों तक पहुंचाई अपनी सेवा

कुल ऑर्डरों में से 80 प्रतिशत से अधिक उन ग्राहकों के थे जो त्योहार के लिए अपने गृहनगर गए थे. लगभग 10 प्रतिशत ऑर्डर उन लोगों से आए जिन्होंने कम व्यस्त समय में यात्रा की थी. कई ग्राहक नियमित रूप से हर साल उनकी सेवाओं का उपयोग करते हैं.

त्योहारी सीजन में हुआन की दिनचर्या बेहद व्यस्त रहती है. वे सुबह 3 बजे काम शुरू करते हैं और देर रात (10 या 11 बजे) तक दौड़-भाग में लगे रहते हैं. कई बार उन्हें सिर्फ तीन से चार घंटे ही सोने का मौका मिलता है. सबसे व्यस्त दिन में उन्होंने 55 तक ऑर्डर पूरे किए.

हर विजिट में पूरी देखभाल

प्रत्येक बार आने में लगभग 10 से 15 मिनट लगते हैं. इस दौरान, वह बिल्ली को खाना-पानी देते हैं, कूड़ेदान को साफ करते हैं, उसकी सेहत देखते हैं और घर की खिड़कियों व बिजली उपकरणों की भी जांच कर लेते हैं. जरूरत पड़ने पर दवा देना या नाखून काटना जैसी अतिरिक्त सेवाएं भी बिना अलग शुल्क के कर देते हैं और कचरा बाहर निकालते हैं.

उनकी कमाई अच्छी-खासी कमाई से पता चलता है कि बड़े त्योहारों के दौरान भरोसेमंद पालतू पशु देखभाल सेवाओं की जरूरत लगातार बढ़ रही है, क्योंकि लोग अब अपने पालतू जानवरों को भी परिवार का हिस्सा मानते हैं.