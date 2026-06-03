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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video: भूसा खा लो... बंदे ने सच में खा लिया, रील बनाने के लिए कर दी हद पार; देखें वीडियो

Viral Video: भूसा खा लो... बंदे ने सच में खा लिया, रील बनाने के लिए कर दी हद पार; देखें वीडियो

Viral Video : इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ऐसा काम करता दिखाई दे रहा है जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 03 Jun 2026 06:56 AM (IST)
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Viral Video : आज के दौर में सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए लोग कुछ भी करने को तैयार रहते हैं. कुछ लोग खतरनाक स्टंट करते हैं, तो कुछ ऐसे अजीबोगरीब कारनामे कर बैठते हैं जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. इंटरनेट पर रोजाना हजारों वीडियो सामने आते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो अपनी अलग ही वजह से चर्चा में आ जाते हैं. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक ऐसा काम करता दिखाई दे रहा है जिसे देखकर लोगों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा. आमतौर पर भूसा गाय, भैंस, बकरी और दूसरे पशुओं का चारा माना जाता है. इंसानों को भूसा खाते हुए शायद ही कभी किसी ने देखा हो. लेकिन वायरल हो रहे वीडियो में एक शख्स खुलेआम भूसा खाता नजर आ रहा है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.
 
क्या है वायरल वीडियो में?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए गए इस वीडियो में एक व्यक्ति के हाथ में बड़ा सा बर्तन दिखाई देता है, जिसमें काफी मात्रा में भूसा भरा हुआ है. हैरानी की बात यह है कि वह शख्स उसी भूसे को बड़े आराम से खाता नजर आता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बार-बार मुट्ठी भरकर भूसा अपने मुंह में डाल रहा है और उसे चबाते हुए दिखाई दे रहा है. आसपास मौजूद लोग भी उसे देखकर हैरान नजर आते हैं. कई लोग उसकी इस हरकत को ध्यान से देखते रहते हैं, जबकि कुछ लोग वीडियो रिकॉर्ड करते दिखाई देते हैं. करीब एक मिनट लंबे इस वीडियो में वह कई बार भूसा खाते हुए नजर आता है. यही वजह है कि वीडियो देखने के बाद लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में मजेदार प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. जिसमें एक यूजर ने लिखा कि इतना भूसा इंसान कैसे खा सकता है, यह समझ से बाहर है. वहीं दूसरे यूजर ने मजाक करते हुए कहा कि अगर गाय का खाना है तो इंसान भी क्यों नहीं खा सकता. वहीं एक अन्य यूजर ने मजे लेते हुए लिखा कि कहीं फ्यूचर में भूसा खाने वाले बाबा की दुकान न खुल जाए. वहीं कुछ लोगों ने कहा कि वायरल होने की चाहत में लोग किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं. वहीं कुछ यूजर्स ने इस हरकत को खतरनाक बताया. एक यूजर ने लिखा कि इंसान का पाचन तंत्र भूसे में मौजूद सेलुलोज को आसानी से पचा नहीं सकता, इसलिए ऐसा करना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि सिर्फ सोशल मीडिया पर लाइक्स और व्यूज पाने के लिए इस तरह की हरकत करना सही नहीं है. 

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Published at : 03 Jun 2026 06:56 AM (IST)
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