सड़क किनारे टमाटर खरीदते दिखे सिंगर अरिजीत सिंह, सादगी को यूजर्स ने किया सलाम; देखें वीडियो

Arijit Singh Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखने के बाद लोग मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह की सादगी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. आमतौर पर बड़े सितारे अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल और हाई-प्रोफाइल अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन कुछ कलाकार ऐसे भी होते हैं जो सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी जमीन से जुड़े रहते हैं. वायरल हो रहे इस वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें नजर आ रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड के फेमस सिंगर अरिजीत सिंह हैं.

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा शुरू हो गई है. कुछ लोग इसे अरिजीत सिंह की सादगी की मिसाल बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर्स इस बात को लेकर कन्फ्यूज नजर आ रहे हैं कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति सच में अरिजीत सिंह हैं या नहीं, हालांकि वीडियो ने इंटरनेट पर लोगों का ध्यान जरूर खींच लिया है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में एक व्यक्ति सड़क किनारे सब्जी वाले से टमाटर खरीदता हुआ दिखाई देता है. उसके हाथ में एक थैला भी नजर आता है. वह बड़े ही सामान्य तरीके से सब्जी खरीद रहा होता है, जबकि पास में मौजूद कोई व्यक्ति उसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है. वीडियो देखने के बाद सोशल मीडिया पर दावा किया जाने लगा कि टमाटर खरीदने वाला व्यक्ति मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह हैं. वीडियो में किसी तरह का दिखावा या स्टारडम नजर नहीं आता, बल्कि वह आम लोगों की तरह बाजार में खरीदारी करते दिखाई देते हैं. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है.

Even after achieving so much, success never changed him



He still buys tomatoes from the local market himself pic.twitter.com/VuHVt0lDjX — Indrajit (@Lotus_indrajit) June 2, 2026

क्यों हो रही अरिजीत सिंह की इतनी चर्चा?

अरिजीत सिंह को उनके शांत स्वभाव और सिंपल लाइफस्टाइल के लिए पहले भी जाना जाता रहा है. यही कारण है कि जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, लोगों ने इसे उनकी सादगी से जोड़ना शुरू कर दिया. कई यूजर्स का कहना है कि इतनी बड़ी सफलता हासिल करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति आम लोगों की तरह जिंदगी जीता है तो यह तारीफ के काबिल है. हालांकि कुछ लोगों ने वीडियो के सच पर सवाल भी उठाए हैं और कहा है कि वीडियो में दिख रहा व्यक्ति अरिजीत सिंह हैं या नहीं, यह साफ नहीं हुआ है. इसके बाद वीडियो लगातार वायरल हो रहा है.

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सोशल मीडिया पर लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शन

वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. जिसमें एक यूजर ने लिखा, इतनी सादगी कि लोग पहचान भी नहीं पा रहे कि ये अरिजीत हैं. वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में पूछा, अच्छा, ये सच में अरिजीत सिंह हैं क्या? इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, अगर यह अरिजीत सिंह हैं तो यह दिखाता है कि सफलता इंसान को बदलना जरूरी नहीं है. वहीं एक यूजर ने मजाक करते हुए लिखा, आज फिर टमाटर उधार लेकर आए हैं. इसके साथ ही दूसरे यूजर ने हंसते हुए कहा, ये तो इतने जमीन से जुड़े हैं कि दो फीट जमीन के नीचे ही पहुंच गए हैं. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, यह सच में जमीन से जुड़ा हुआ कलाकार है.

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