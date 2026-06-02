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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगViral Video : सड़क पर बिखर गई गरीब की सब्जियां... मदद के लिए दौड़े लोग, वायरल हुआ वीडियो

Viral Video : सड़क पर बिखर गई गरीब की सब्जियां... मदद के लिए दौड़े लोग, वायरल हुआ वीडियो

Viral Video : इस वीडियो में लोगों ने यह साबित कर दिया कि मुश्किल समय में आज भी इंसानियत जिंदा है और जरूरतमंद की मदद के लिए कई हाथ एक साथ आगे बढ़ सकते हैं. 

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 02 Jun 2026 05:55 PM (IST)
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Viral Video : सोशल मीडिया पर अक्सर ऐसे वीडियो वायरल होते हैं, जिनमें सड़क पर सामान गिरने के बाद लोग उसे उठाकर ले जाते हुए दिखाई देते हैं. ऐसे वीडियो देखकर कई बार लोगों का इंसानियत पर भरोसा कमजोर पड़ जाता है, लेकिन इन दिनों एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. इस वीडियो में लोगों ने यह साबित कर दिया कि मुश्किल समय में आज भी इंसानियत जिंदा है और जरूरतमंद की मदद के लिए कई हाथ एक साथ आगे बढ़ सकते हैं. 

वायरल वीडियो में एक गरीब सब्जी वाले का ठेला पलट जाता है और सब्जियां सड़क पर बिखर जाती हैं. उसकी दिनभर की कमाई खत्म सी हो जाती है, लेकिन तभी वहां मौजूद लोगों ने जो किया, उसने हर किसी को इमोशनल कर दिया. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे इंसानियत की खूबसूरत मिसाल बता रहे हैं. 

क्या है पूरा मामला?

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक सब्जी वाले का ठेला अचानक पलटा होता है और ठेले पर रखा सारा सामान आलू, प्याज और अन्य सब्जियां सड़क पर बिखर जाता है. ऐसे में सब्जी वाला अपनी मेहनत को इस तरह सड़क पर बिखरा देखकर परेशान हो गया. उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई दे रही थी. ऐसा लग रहा था कि उसकी दिनभर की मेहनत और कमाई पलभर में खत्म हो गई हो. 

लोगों ने दिखाई इंसानियत

आमतौर पर ऐसे हालात में लोग अपने रास्ते निकल जाते हैं, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था. जैसे ही लोगों ने ठेला चालक को परेशानी में देखा, कई राहगीर उसकी मदद के लिए आगे आ गए. किसी ने सड़क पर बिखरे आलू-प्याज उठाने शुरू कर दिए, तो किसी ने ठेले को सीधा करने में मदद की, कुछ लोग सब्जियों को साफ करके वापस ठेले में रखने लगे. देखते ही देखते वहां मौजूद कई लोग मिलकर ठेला चालक की मदद करने लगे. कुछ ही देर में सड़क पर बिखरी लगभग सारी सब्जियां दोबारा ठेले में रख दी गईं. 

यह भी पढ़ें - Singapore Viral Video: रात 1 बजे सुनसान सड़क पर भी नहीं तोड़ी रेड लाइट, सिंगापुर में ट्रैफिक अवेयरनेस का वीडियो वायरल

क्या है वायरल वीडियो में?

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर बड़ी मात्रा में आलू और प्याज बिखरे हुए हैं. आसपास मौजूद लोग बिना किसी पहचान या स्वार्थ के मदद में जुटे हुए हैं. कोई सब्जियां उठा रहा है तो कोई उन्हें वापस ठेले में जमा कर रहा है. वीडियो की सबसे खास बात यह है कि वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं पूछा कि ठेला चालक कौन है, किस धर्म या जाति से है. सभी का सिर्फ एक ही मकसद था. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. 

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. जिसमें एक यूजर ने लिखा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता, आज भी बहुत से लोग हैं जो इंसानियत को समझते हैं. वहीं दूसरे यूजर ने कहा, सामान लूटने वाले वीडियो तो बहुत देखे हैं, लेकिन यह वीडियो देखकर दिल को सुकून मिला. इसके अलावा एक अन्य यूजर ने लिखा, मुसीबत के समय न धर्म दिखाई देता है और न जाति, उस समय सिर्फ इंसान इंसान के काम आता है. वहीं एक यूजर ने कहा, अगर लोग इसी तरह एक-दूसरे का साथ देते रहें तो समाज और बेहतर बन सकता है. 

यह भी पढ़ें - Itarsi Train Accident Viral Video: चलती ट्रेन में चढ़ते समय बिगड़ा बैलेंस, पटरियों के नीचे आए मां-बेटे; खौफनाक वीडियो वायरल

Published at : 02 Jun 2026 05:55 PM (IST)
Tags :
Social Media TRENDING Humanity Viral Clip Vegetables Scattered On Road Viral Video
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