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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसीमा हैदर ने सचिन के साथ खेला क्रिकेट- छक्का मार खुशी से झूम उठी

सीमा हैदर ने सचिन के साथ खेला क्रिकेट- छक्का मार खुशी से झूम उठी

सीमा पूरे जोश के साथ बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो जाती हैं. सामने से गेंद आती है और सीमा बल्ला घुमाकर जोरदार शॉट लगा देती हैं. गेंद दूर जाते ही सीमा का उत्साह देखते ही बनता है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Sep 2026 08:04 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर सीमा हैदर और सचिन मीणा का एक मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दोनों का बिल्कुल अलग अंदाज देखने को मिल रहा है. सचिन घर के बाहर खाली प्लॉट में क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं. इसी दौरान सीमा भी वहां पहुंच जाती हैं और सचिन से बैट लेकर खुद बल्लेबाजी करने लगती हैं. इसके बाद सीमा ने बल्ला कुछ इस अंदाज में घुमाया कि गेंद दूर जा पहुंची और वह खुशी से सिक्स-सिक्स चिल्लाने लगीं.

सचिन के हाथ से बैट लिया और खुद बन गईं बल्लेबाज

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सचिन मीणा घर के बाहर खाली जगह पर क्रिकेट खेल रहे हैं. वह अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे होते हैं, तभी सीमा वहां पहुंचती हैं. सीमा की नजर जैसे ही क्रिकेट के बल्ले पर पड़ती है, वह सचिन से बैट ले लेती हैं.

इसके बाद सीमा पूरे जोश के साथ बल्लेबाजी करने के लिए तैयार हो जाती हैं. सामने से गेंद आती है और सीमा बल्ला घुमाकर जोरदार शॉट लगा देती हैं. गेंद दूर जाते ही सीमा का उत्साह देखते ही बनता है.

शॉट लगा तो खुशी से बोलीं- सिक्स, सिक्स

सीमा शॉट लगाने के बाद बिल्कुल क्रिकेटर वाले अंदाज में जश्न मनाने लगती हैं. वह जोर-जोर से 'सिक्स, सिक्स' चिल्लाती दिखाई देती हैं. उनका यह अंदाज देखकर वीडियो काफी मजेदार बन गया है.

सीमा का बल्ला पकड़ने से लेकर शॉट लगाने और फिर खुशी मनाने तक का पूरा अंदाज कैमरे में कैद हो गया. यही वजह है कि वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों का ध्यान खींच रहा है.

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वीडियो देखकर यूजर्स भी ले रहे मजे

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स भी तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. कोई सीमा के शॉट की तारीफ कर रहा है तो कोई कह रहा है कि सचिन को अब अपनी क्रिकेट टीम में नई खिलाड़ी मिल गई है. वहीं कुछ यूजर्स सीमा के 'सिक्स-सिक्स' वाले अंदाज पर मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

वैसे भी सीमा हैदर और सचिन मीणा से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर अक्सर चर्चा में रहते हैं. लेकिन इस बार दोनों का क्रिकेट वाला अंदाज लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो में सीमा का जोश और सिक्स लगाने के बाद उनका सेलिब्रेशन देखकर इंटरनेट यूजर्स भी खूब मजे ले रहे हैं.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Sep 2026 08:04 PM (IST)
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