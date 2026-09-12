आंख में मिर्ची झोंककर बैंक लूट ले गया लुटेरा, CCTV फुटेज वायरल

सोशल मीडिया पर नागपुर के SBI बैंक में लूट का वीडियो वायरल हो रहा है. सीसीटीवी फुटेज में भगवा कपड़ों और चेहरे पर सफेद कपड़ा बांधे एक व्यक्ति काउंटर के पास पहुंचकर, बैंक कर्मचारियों के ऊपर लाल मिर्च फेंकता हुआ दिखाई दे रहा है. यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई और अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

वीडियो में बैंक के अंदर काउंटर और उसके आसपास बैंक कर्मचारी दिखाई दे रहे हैं. फुटेज में एक व्यक्ति भगवा रंग के कपड़े पहने नजर आता है, जिसके चेहरे पर सफेद कपड़ा बंधा हुआ है. उसके हाथ में हरे रंग का बैग भी दिखाई देता है, जिसके अंदर लाल मिर्च है.

बैंक कर्मचारियों पर फेंकी मिर्च

वीडियो में लुटेरा बैंक के अंदर कर्मचारियों की ओर भागता हुआ दिखाई देता है. वह काउंटर के पास पहुंचकर कर्मचारियों पर मिर्च फेंकता है. इसी दौरान काउंटर के दूसरी ओर एक महिला कर्मचारी अपनी आंखें मसलती हुई नजर आती है. उसे देखने से पता चलता है कि शख्स उसकी आंखों में पहले ही मिर्च डाल चुका है. वीडियो में सीसीटीवी के अलग-अलग एंगल में उसकी गतिविधियां लगातार दिखाई दे रही हैं. बताया जा रहा है कि यह शख्स बैंक से 4.50 लाख चोरी कर भाग गया है.

In "orange city" Nagpur, a man in saffron kurta attacked SBI bank employees with chilli powder and decamped with ₹4.53 lakh cash. pic.twitter.com/HveThxGPik — Piyush Rai (@Benarasiyaa) September 11, 2026

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बचते दिखे कर्मचारी

फुटेज में एक समय ऐसा भी आता है जब वह शख्स काउंटर के दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता हुआ भी दिखाई देता है. हालांकि वह अंदर जा नहीं पाता है. वह काउंटर के किनारे को पकड़कर उसके ऊपर से ही कर्मचारी पर मिर्च फेंकने की कोशिश करने लगता है. व्यक्ति के एक हाथ में हरे रंग का बैग है, जबकि दूसरे हाथ से वह लगातार मिर्च फेंकता हुआ दिखाई देता है. पूरे वीडियो में बैंक कर्मचारी घबराते हुए दिखाई देते हैं.

बैंक की सिक्योरिटी कहां है?

लोग कमेंट सेक्शन में इस पूरी घटना की चर्चा कर रहे हैं. कुछ यूजर्स कह रहे हैं कि जब यह सब हो रहा था, तो बैंक की सिक्योरिटी कहां थी, बैंक का गार्ड कहां था? एक यूजर ने कमेंट कर कहा कि बैंक की सिक्योरिटी थोड़ी और मजबूत होती तो शायद यह कभी नहीं होता. दूसरे यूजर ने कहा कि गार्ड सो रहा होगा. कुछ लोग इस पूरी घटना को मस्ती-मजाक के तौर पर देख रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट में लिखा कि मुझे हसंना नहीं चाहिए पर मुझे हंसी आ रही है. वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा कि यह बैंक का कोई कस्टमर ही जो कर्मचारियों से बदला ले रहा है.

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