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हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशश्रीकृष्ण का जिक्र कर विवादित बयान देने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'यह नया ट्रेंड है'

श्रीकृष्ण का जिक्र कर विवादित बयान देने वाले धीरेंद्र शास्त्री ने दी सफाई, 'यह नया ट्रेंड है'

बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री ने भगवान कृष्ण पर दिए बयान पर हुए विवाद के बाद अब सफाई दी है. उनका कहना है कि उन्होंने यह बात विनोद और भाव में कही थी, और इसका गलत अर्थ न निकाला जाए.

Written By : निमिषा श्रीवास्तव |  Updated at : 02 Nov 2026 01:23 PM (IST)
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मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री अपने एक और बयान की वजह से घिर गए हैं. हाल ही में उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण का जिक्र कर एक ऐसा बयान दिया जिसके बाद से उनकी आलोचना शुरू हो गई. भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुईं और देशभर की अलग-अलग धार्मिक नगरी के संतों ने भी नाराजगी जताई. इस बीच अब पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अब अपने बयान के बाद सफाई पेश की है. 

धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "कभी-कभी हम विनोद में कुछ भी कह जाते हैं. आप अर्थ का अनर्थ न बनाया करें. हमसे कई बार चूक हो जाती है और हम जोश में बोल जाते हैं. हाल ही में हमें कोई बता रहा था कि एक कथा में हमने कह दिया कि कृष्ण जी तो टेढ़े हैं, हमारे राम जी बड़े सीधे हैं. इसमें हमने क्या गलत कह दिया? ठाकुर जी तो टेढ़े हैं ही न?" धीरेंद्र शास्त्री ने कहा, "हमने यह बात भाव में कह दी थी. हमारे नाम में भी कृष्ण है. जिससे ज्यादा प्रेम होता है, उससे ऐसी बातें की जाती हैं."

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'बाबा बागेश्वर को बदनाम करने का ट्रेंड हो गया है'

बागेश्वर बाबा ने आग कहा, "हम भगवान ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं. पता नहीं क्यों लोग मेरी बातों का गलत मतलब निकालते हैं. लोग कहने लगे कि हम कृष्ण विरोधी हैं. अरे, कृष्ण और राम... जग में सुंदर हैं दो नाम." उन्होंने आगे कहा, "आजकल भारत में मशहूर होने के लिए लोगों ने एक नया ट्रेंड शुरू कर दिया है- बाबा बागेश्वर का विरोध करना. भारत में यह ट्रेंड काफी पॉपुलर हो गया है. अगर कोई सोशल मीडिया पर मशहूर होना चाहता है, तो वह पूछता है कि उसे क्या करना चाहिए. जवाब मिलता है- बाबा बागेश्वर को निशाना बनाओ."

यह भी पढ़ें: बागेश्वर धाम के धीरेंद्र शास्त्री का भगवान कृष्ण पर विवादित बयान, Video वायरल

About the author निमिषा श्रीवास्तव

निमिषा श्रीवास्तव एसोसिएट प्रोड्यूसर हैं, जिनकी विशेषज्ञता राजनीति, राज्य, सरकार की नीतियों, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों की कवरेज में है. उन्होंने उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत हिंदी पट्टी के विभिन्न राज्यों के चुनावी विश्लेषण पर काम किया है. निमिषा श्रीवास्तव ने साल 2020 से पत्रकारिता जगत में आधिकारिक रूप से कदम रखा और अपने करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. पिछले चार वर्षों से वह एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हुई हैं. उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से जनसंचार में स्नातकोत्तर की डिग्री हासिल की है. पत्रकारिता की शुरुआत से पहले उन्होंने प्रिंट, टीवी, रेडियो और एनजीओ क्षेत्रों में इंटर्नशिप के जरिए अनुभव प्राप्त किया. निमिषा को चुनाव, राजनीति और साहित्य से जुड़े विषयों पर लिखने और पढ़ने में विशेष रुचि है.
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Published at : 02 Nov 2026 01:15 PM (IST)
Tags :
MP News Bageshwar Dham Dhirendra Krishna Shastri Chhatarpur News
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