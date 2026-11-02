Stray Dog Attack Viral Video: शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है. आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जब सड़क पर खेलने वाले बच्चे या राह चलते लोग अचानक कुत्तों के हमले का शिकार हो जाते हैं. कई बार ऐसी घटनाएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि लोगों की जान तक नहीं बच पाती.

हाल ही में हरियाणा के अंबाला से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक आवारा कुत्ता छोटे बच्चे पर अचानक हमला करता दिखाई दे रहा है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एक बार फिर इलाकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है.

अंबाला के सेक्टर-9 में हुई घटना

यह घटना हरियाणा के अंबाला शहर के सेक्टर-9 की बताई जा रही है. वीडियो में एक छोटा बच्चा अपने घर के आसपास मौजूद गली में था. इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया. हमले से घबराया बच्चा खुद को बचाने के लिए कोशिश करता नजर आया. कुत्ते ने बच्चे को नीचे गिरा दिया और उस पर हमला जारी रखा. इस दौरान आसपास का माहौल बेहद डरावना हो जाता है.

मदद के लिए दौड़ीं महिलाएं

इस पूरी घटना में सबसे राहत की बात यह रही कि बच्चे की चीख सुनकर दो महिलाएं तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला तेजी से कुत्ते की तरफ दौड़ती है. इसके बाद दूसरी महिला भी मौके पर पहुंच जाती है. दोनों महिलाएं हिम्मत दिखाते हुए कुत्ते को बच्चे से दूर करने की कोशिश करती हैं. उनकी वजह से कुत्ता वहां से पीछे हटता है और बच्चे को सुरक्षित बचा लिया जाता है. कुछ ही पलों की देरी बच्चे के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी.

Damn! Stray dog attacks on Kid, thankfull saved by two ladies: https://t.co/RezsWQpUz6 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) November 1, 2026

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कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वीडियो पर कई यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ यूजर्स महिलाओं की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स आवारा कुत्ते की वजह से बच्चों के लिए चिंता जता रहे हैं. एक यूजर ने महिलाओं की तारीफ करते हुए कमेंट किया कि इनकी बहादुरी की वजह से बच्चा बच पाया है, दोनों को धन्यवाद. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि कुत्तों के लिए स्थानीय प्रशासन को कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए.

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