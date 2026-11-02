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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगStray Dog Attack: सड़क पर जा रहे बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, दिल दहला देगा वीडियो

Stray Dog Attack: सड़क पर जा रहे बच्चे पर कुत्ते ने किया हमला, दिल दहला देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. वीडियो में आवारा कुत्ते ने मासूम बच्चे पर अचानक हमला कर दिया, फिर जो हुआ उसे देख हर कोई हैरान हो रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Nov 2026 12:58 PM (IST)
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Stray Dog Attack Viral Video: शहरों में आवारा कुत्तों की समस्या लगातार चिंता का विषय बनती जा रही है. आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, जब सड़क पर खेलने वाले बच्चे या राह चलते लोग अचानक कुत्तों के हमले का शिकार हो जाते हैं. कई बार ऐसी घटनाएं इतनी गंभीर हो जाती हैं कि लोगों की जान तक नहीं बच पाती.

हाल ही में हरियाणा के अंबाला से सामने आया एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें एक आवारा कुत्ता छोटे बच्चे पर अचानक हमला करता दिखाई दे रहा है. घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद एक बार फिर इलाकों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता होने लगी है.

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अंबाला के सेक्टर-9 में हुई घटना

यह घटना हरियाणा के अंबाला शहर के सेक्टर-9 की बताई जा रही है. वीडियो में एक छोटा बच्चा अपने घर के आसपास मौजूद गली में था. इसी दौरान एक आवारा कुत्ते ने अचानक उस पर हमला कर दिया. हमले से घबराया बच्चा खुद को बचाने के लिए कोशिश करता नजर आया. कुत्ते ने बच्चे को नीचे गिरा दिया और उस पर हमला जारी रखा. इस दौरान आसपास का माहौल बेहद डरावना हो जाता है.

मदद के लिए दौड़ीं महिलाएं

इस पूरी घटना में सबसे राहत की बात यह रही कि बच्चे की चीख सुनकर दो महिलाएं तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंचीं. वीडियो में देखा जा सकता है कि एक महिला तेजी से कुत्ते की तरफ दौड़ती है. इसके बाद दूसरी महिला भी मौके पर पहुंच जाती है. दोनों महिलाएं हिम्मत दिखाते हुए कुत्ते को बच्चे से दूर करने की कोशिश करती हैं. उनकी वजह से कुत्ता वहां से पीछे हटता है और बच्चे को सुरक्षित बचा लिया जाता है. कुछ ही पलों की देरी बच्चे के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकती थी.

यह भी पढ़ें: Viral Video: कुत्ते को लेकर पार्क में हो गया कलेश, आपस में भिड़ी दो महिलाएं; देखें वीडियो

कमेंट्स कर रहे यूजर्स

वीडियो पर कई यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं. कुछ यूजर्स महिलाओं की तारीफ कर रहे हैं, तो कुछ यूजर्स आवारा कुत्ते की वजह से बच्चों के लिए चिंता जता रहे हैं. एक यूजर ने महिलाओं की तारीफ करते हुए कमेंट किया कि इनकी बहादुरी की वजह से बच्चा बच पाया है, दोनों को धन्यवाद. वहीं एक यूजर ने कमेंट किया कि कुत्तों के लिए स्थानीय प्रशासन को कुछ जरूरी कदम उठाने चाहिए.

यह भी पढ़ें: पहली बार छोले-भटूरे खाकर दीवानी हुई ऑस्ट्रेलियन महिला, वीडियो वायरल

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 12:58 PM (IST)
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