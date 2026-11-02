ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल

'आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है' और भारतीय जुगाड़ व हुनर के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक है. सोशल मीडिया पर इन दिनों कर्नाटक के मंगलुरु शहर से सामने आया एक कमाल का वीडियो खूब धमाल मचा रहा है. अक्सर बीच रास्ते में गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाने पर लोगों को धक्के खाते या दूर-दूर तक मैकेनिक ढूंढते देखा जाता है. इसी परेशानी का नायाब समाधान निकालते हुए एक स्थानीय 'राइडर-मैकेनिक' ने अपनी बाइक को ही चलता-फिरता पंक्चर सर्विस सेंटर बना डाला है.

रास्ते में फंसे लोगों के लिए बना 'मसीहा'

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि इस इनोवेटिव शख्स ने अपनी मोटरसाइकिल पर एयर कंप्रेसर (Air Compressor), पंक्चर बनाने का सामान, टूल्स और लाइट जैसी तमाम जरूरत की चीजें बेहद करीने से सेट कर रखी हैं. जैसे ही किसी गाड़ी चालक को रास्ते में पंक्चर की दिक्कत होती है, यह 'बाइक सवार पंक्चर सर्विस' ऑन-कॉल या रास्ते में तुरंत मौके पर पहुंचकर सेवा देती है. बिना गाड़ी को घसीटे या बिना परेशान हुए लोगों को ऑन-द-स्पॉट सर्विस मिल जाती है.

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NCR, बेंगलुरु और मुंबई में भी फ्रेंचाइजी देने का ऑफर

जमीन पर मेहनत करने वाले इस 'देसी बिजनेसमैन' का वीडियो इंटरनेट पर आते ही छा गया. भारत के स्ट्रीट बिजनेस और स्टार्टअप कल्चर को प्रमोट करने वाले यूजर्स ने इस 'ग्राउंड हसल' (Ground Hustle) की जमकर तारीफ की है. पोस्ट शेयर करने वाले यूजर ने यहां तक ऐलान कर दिया है कि अगर कोई दिल्ली-एनसीआर, बेंगलुरु, मुंबई, हैदराबाद या जयपुर जैसे बड़े शहरों में बिना किसी बाइक इन्वेस्टमेंट के यह पंक्चर सर्विस बिजनेस शुरू करना चाहता है, तो वे उन्हें फ्री-इन्वेस्टमेंट मॉडल पर स्कूटर्स मुहैया कराने को तैयार हैं.

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यूजर्स बोले- 'यह है असली आत्मनिर्भर भारत'

यह इंस्पायरिंग और आइडिया से भरा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. नेटिजन्स इस 'बाइक मैकेनिक' के दिमाग और मेहनत को सलाम कर रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "वाह क्या दिमाग लगाया है. रात के वक्त या हाईवे पर जब कोई मदद नहीं मिलती, तब यह सर्विस किसी वरदान से कम नहीं होगी." दूसरे यूजर ने लिखा, "यही तो है असली भारत का हसल, जो समस्या देखता है और तुरंत उसका हल ढूंढ निकालता है." वहीं तीसरे यूजर ने चुटकी लेते हुए लिखा, "अब तो हर शहर में ऐसी मोबाइल पंक्चर सर्विस होनी चाहिए, बंदे का नंबर मंगलुरु वालों के लिए सेव कर लो."

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