ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: दूल्हे के दोस्त ने दुल्हन पर चला दी फायरगन, बालों में लग गई आग

Video: दूल्हे के दोस्त ने दुल्हन पर चला दी फायरगन, बालों में लग गई आग

माहौल पलक झपकते ही खुशी से खौफ में बदल जाता है. दुल्हन को आग की चपेट में आता देख दूल्हा और स्टेज पर खड़े बाकी रिश्तेदार घबराकर इधर-उधर भागने लगते हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Nov 2026 10:14 AM (IST)
Preferred Sources

शादी-ब्याह के माहौल में आजकल कोल्ड फायर और स्पार्कल गन से टशन दिखाना आम बात हो गई है, लेकिन जरा सी लापरवाही कैसे बड़े हादसे में तब्दील हो सकती है, इसका एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. शादी के स्टेज पर दूल्हा और दुल्हन बेहद खुश नजर आ रहे थे और मेहमान उनके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे. तभी दूल्हे के पीछे खड़े एक दोस्त ने स्टाइल मारने के चक्कर में सीधे दुल्हन के सिर की तरफ करके स्पार्कल फायर गन ट्रिगर कर दी.

चेहरे के ठीक पास से निकली आग, जले दुल्हन के बाल

वायरल क्लिप में साफ देखा जा सकता है कि सफेद कोट पहने दूल्हे का दोस्त हाथ में गन लेकर बिल्कुल पास से सीधे दुल्हन की तरफ प्वाइंट करता है. जैसे ही गन से तेज शोलों और चिंगारियों का बवंडर निकलता है, वह सीधे दुल्हन के सिर और चेहरे से टकराता है. अचानक लगी इस आग से दुल्हन के बाल झुलस जाते हैं और वह अपनी जान बचाने के लिए बुरी तरह झटपटाहट में झुक जाती है.

रिलेटेड स्टोरी >>

ट्रेंडिंग
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप
माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप
ट्रेंडिंग
ऐसे कौन टेस्ट करता है भाई...S24 फोन का तेल में डाल बनाया पकौड़ा, देखें वीडियो
ऐसे कौन टेस्ट करता है भाई...S24 फोन का तेल में डाल बनाया पकौड़ा
ट्रेंडिंग
कैसे बनाई जाती है सोने की चेन, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
कैसे बनाई जाती है सोने की चेन, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप

माहौल पलक झपकते ही खुशी से खौफ में बदल जाता है. दुल्हन को आग की चपेट में आता देख दूल्हा और स्टेज पर खड़े बाकी रिश्तेदार घबराकर इधर-उधर भागने लगते हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by etha_2026 (@etha_2026)

असली हादसा या AI का कमाल? सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

यह खौफनाक वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया, यूजर्स हैरान रह गए. हालांकि, वीडियो में गन की पोजीशन, आग की लपटों के अचानक निकलने और लोगों के रिएक्शंस को देखकर कई यूजर्स इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI Generated Video) भी बता रहे हैं.

नेटिजन्स का मानना है कि वीडियो में कुछ विजुअल्स इतने अचानक और अजीब पैटर्न में बदलते हैं, जो एआई जनरेटेड कंटेंट का इशारा करते हैं. खैर, वीडियो चाहे असली हो या एआई-जनरेटेड, इसने शादी समारोहों में इस तरह के खतरनाक पटाखों के इस्तेमाल पर एक बार फिर गंभीर सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं.

यह भी पढ़ें: Karwachauth Viral Video: भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल

नेटिजन्स के रिएक्शंस: 'दोस्त है या दुश्मन?'

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही लोग कमेंट सेक्शन में जमकर अपनी भड़ास निकाल रहे हैं:

"अरे भाई! यह दोस्त है या दूल्हे का दुश्मन? इतने पास से कोई गन चलाता है क्या?"

"एआई का जमाना है, समझ ही नहीं आता कौन सा वीडियो असली है और कौन सा फेक."

"अगर यह वीडियो असली है, तो ऐसे दोस्तों को शादी में बुलाना ही बंद कर देना चाहिए."

यह भी पढ़ें: Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो

About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
Read More
Published at : 02 Nov 2026 10:14 AM (IST)
Tags :
Trending News ABP LIVE
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ट्रेंडिंग
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ट्रेंडिंग
माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप
माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप
ट्रेंडिंग
ऐसे कौन टेस्ट करता है भाई...S24 फोन का तेल में डाल बनाया पकौड़ा, देखें वीडियो
ऐसे कौन टेस्ट करता है भाई...S24 फोन का तेल में डाल बनाया पकौड़ा
ट्रेंडिंग
कैसे बनाई जाती है सोने की चेन, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
कैसे बनाई जाती है सोने की चेन, वीडियो देख हैरान रह जाएंगे आप
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Jaipur News: जयपुर की डरावनी कहानी | ABP News
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally | Rahul Gandhi: 'महारैली' का मंच.. ज्ञानेश पर सीधी जंग ! | Congress
Chitra Tripathi | India Bloc Ramlila Maidan Rally: 'रामलीला' से हिलेगा' मोदी किला'? | Breaking | ABP
INDIA Bloc Rally Vs BJP Padyatra: BJP की पदयात्रा और विपक्ष की रैली की Inside Story | Rahul Gandhi
INDIA BLOC Ramlila Maidan Rally: ज्ञानेश पर लड़ाई..मोदी-शाह तक आई? | Rahul Gandhi | Congress | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
'मिसाइल की तरह जमीन पर आ गिरा विमान', लोगों ने फ्लोरिडा हादसे पर क्या कहा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव के लिए BJP का चक्रव्यूह तैयार, PM मोदी और अमित शाह संभालेंगे कमान
यूपी चुनाव के लिए BJP का चक्रव्यूह तैयार, PM मोदी और अमित शाह संभालेंगे कमान
इंडिया
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
देश के 5 सबसे प्रदूषित शहरों में 3 पंजाब से, दिल्ली-नोएडा का भी हाल बुरा, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
Shah Rukh Khan Birthday Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, होटल के बाहर दिखी एक्टर की पहली झलक, फैंस को दी फ्लाइंग किस
Live Updates: शाहरुख खान का 61वां बर्थडे आज, होटल के बाहर दिखी एक्टर की पहली झलक
क्रिकेट
न्यूजीलैंड से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
NZ से सीरीज जीते, लेकिन बेनकाब हुईं टीम इंडिया की 3 सबसे बड़ी कमजोरियां
बिहार
बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग
बिहार: निर्दलीय MLC की BJP में वापसी से JDU नाराज! शीर्ष नेतृत्व से बड़ी मांग
इंडिया
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
पंजाब में ईडी का 16 जगहों पर छापा, पूर्व कैबिनेट मंत्री के घर पर भी पहुंची जांच टीम
ट्रेंडिंग
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ऑन-कॉल पंक्चर सर्विस! बाइक को ही बना दिया दुकान, वीडियो वायरल
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget