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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगमाइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप

माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप

ठंड के बावजूद ये कर्मचारी बिना किसी हिचकिचाहट के सुरक्षा उपकरणों के सहारे हवा में लटककर तारों की मरम्मत कर रहे हैं और सियाचिन और नुब्रा घाटी के सुदूर गांवों तक रोशनी पहुंचाने के लिए डटे हुए हैं.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 02 Nov 2026 07:00 AM (IST)
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जहां माइनस 30 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में इंसान घर के अंदर रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, वहां देश के असली कर्मवीर बर्फीले तूफान के बीच भी अपने फर्ज पर मुस्तैद हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक बेहद खौफनाक और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सियाचिन और नुब्रा जैसे दुर्गम व शून्य से भी नीचे तापमान वाले इलाकों में बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली की सप्लाई बहाल करने में जुटे दिख रहे हैं.

बर्फीली हवाएं और खंभों पर बिछी बर्फ: जिस्म जमा देने वाली ठंड में जज्बा कायम

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ बर्फ का सफेद बवंडर छाए हुआ है और तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं. ऐसे भयानक मौसम में बिजली के ऊंचे-ऊंचे खंभों और ट्रांसमिशन लाइनों पर बर्फ जमी हुई है. इसके बावजूद ये कर्मचारी बिना किसी हिचकिचाहट के सुरक्षा उपकरणों के सहारे हवा में लटककर तारों की मरम्मत कर रहे हैं. सियाचिन और नुब्रा घाटी के सुदूर गांवों तक रोशनी पहुंचाने के लिए ये लाइनमैन माइनस 30 डिग्री के टॉर्चर में भी डटे हुए हैं.

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घरों को रोशन करने के लिए अपनी जान दांव पर: 'रियल हीरो' हैं ये कर्मचारी

लद्दाख के इन इलाकों में सर्दियों के दौरान तापमान बेहद जानलेवा स्तर तक चला जाता है. थोड़ी सी भी चूक जान पर भारी पड़ सकती है. लेकिन इन रियल हीरोज का इरादा इतना फौलादी है कि वे सिर्फ इसलिए इस जानलेवा सर्दी का सामना कर रहे हैं ताकि सरहद पर तैनात जवानों और आम लोगों के घरों में अंधेरा न हो. उनका यह अद्भुत समर्पण और साहस इंसानी जज्बे की नई मिसाल पेश कर रहा है.

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सोशल मीडिया पर गर्व का माहौल: देशवासी बोले- 'इन्हें सम्मान मिलना चाहिए'

यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका है. वीडियो देखकर आम नेटिजन्स से लेकर बड़े-बड़े दिग्गज भी इन कर्मवीरों की निस्वार्थ सेवा को झुककर सलाम कर रहे हैं. एक यूजर ने भावुक होकर लिखा, "हम घरों में आराम से रूम हीटर के सामने बैठे हैं और ये हीरो माइनस 30 डिग्री में खंभे पर चढ़कर बिजली पहुंचा रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द कम हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "सियाचिन और नुब्रा के इन कर्मवीरों के जज्बे को शत-शत नमन. सरकार को इनके काम के लिए विशेष सम्मान देना चाहिए." वहीं तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "यह सिर्फ नौकरी नहीं, देशभक्ति का सबसे बड़ा रूप है. वीडियो देखकर आंखें नम हो गईं."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 02 Nov 2026 07:00 AM (IST)
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