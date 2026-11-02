माइनस 30 डिग्री में लद्दाख के लाइनमैन का जज्बा, वीडियो देख रो देंगे आप

जहां माइनस 30 डिग्री सेल्सियस की जमा देने वाली ठंड में इंसान घर के अंदर रजाई से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, वहां देश के असली कर्मवीर बर्फीले तूफान के बीच भी अपने फर्ज पर मुस्तैद हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख का एक बेहद खौफनाक और दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सियाचिन और नुब्रा जैसे दुर्गम व शून्य से भी नीचे तापमान वाले इलाकों में बिजली विभाग के कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली की सप्लाई बहाल करने में जुटे दिख रहे हैं.

बर्फीली हवाएं और खंभों पर बिछी बर्फ: जिस्म जमा देने वाली ठंड में जज्बा कायम

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि चारों तरफ बर्फ का सफेद बवंडर छाए हुआ है और तेज बर्फीली हवाएं चल रही हैं. ऐसे भयानक मौसम में बिजली के ऊंचे-ऊंचे खंभों और ट्रांसमिशन लाइनों पर बर्फ जमी हुई है. इसके बावजूद ये कर्मचारी बिना किसी हिचकिचाहट के सुरक्षा उपकरणों के सहारे हवा में लटककर तारों की मरम्मत कर रहे हैं. सियाचिन और नुब्रा घाटी के सुदूर गांवों तक रोशनी पहुंचाने के लिए ये लाइनमैन माइनस 30 डिग्री के टॉर्चर में भी डटे हुए हैं.

View this post on Instagram A post shared by ABP News (@abpnewstv)

घरों को रोशन करने के लिए अपनी जान दांव पर: 'रियल हीरो' हैं ये कर्मचारी

लद्दाख के इन इलाकों में सर्दियों के दौरान तापमान बेहद जानलेवा स्तर तक चला जाता है. थोड़ी सी भी चूक जान पर भारी पड़ सकती है. लेकिन इन रियल हीरोज का इरादा इतना फौलादी है कि वे सिर्फ इसलिए इस जानलेवा सर्दी का सामना कर रहे हैं ताकि सरहद पर तैनात जवानों और आम लोगों के घरों में अंधेरा न हो. उनका यह अद्भुत समर्पण और साहस इंसानी जज्बे की नई मिसाल पेश कर रहा है.

यह भी पढ़ें: Karwachauth Viral Video: भईया-भाभी ने ट्रेन में ही मनाया करवाचौथ, खुश हुए पैसेंजर; वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर गर्व का माहौल: देशवासी बोले- 'इन्हें सम्मान मिलना चाहिए'

यह रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल हो चुका है. वीडियो देखकर आम नेटिजन्स से लेकर बड़े-बड़े दिग्गज भी इन कर्मवीरों की निस्वार्थ सेवा को झुककर सलाम कर रहे हैं. एक यूजर ने भावुक होकर लिखा, "हम घरों में आराम से रूम हीटर के सामने बैठे हैं और ये हीरो माइनस 30 डिग्री में खंभे पर चढ़कर बिजली पहुंचा रहे हैं, इनका शुक्रिया अदा करने के लिए शब्द कम हैं." दूसरे यूजर ने लिखा, "सियाचिन और नुब्रा के इन कर्मवीरों के जज्बे को शत-शत नमन. सरकार को इनके काम के लिए विशेष सम्मान देना चाहिए." वहीं तीसरे यूजर ने कमेंट किया, "यह सिर्फ नौकरी नहीं, देशभक्ति का सबसे बड़ा रूप है. वीडियो देखकर आंखें नम हो गईं."

यह भी पढ़ें: Monkey Viral Video: पानी पीने आए बंदर ने महिला के कहने पर बंद कर दी टोटी, देखें वीडियो