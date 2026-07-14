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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: स्कॉर्पियो कार पर चढ़कर 'दबंग दादी' ने काटा गदर, स्वैग देख यूजर्स बोले- उम्र तो बस एक नंबर है

Video: स्कॉर्पियो कार पर चढ़कर 'दबंग दादी' ने काटा गदर, स्वैग देख यूजर्स बोले- उम्र तो बस एक नंबर है

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग दादी मां पूरे टशन में नजर आ रही हैं. अमूमन इस उम्र में लोग आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन इन दादी का जोश एकदम हाई है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 14 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. आजकल रील बनाने का भूत हर उम्र के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसी 'दबंग दादी' की एंट्री हुई है, जिन्होंने युवाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं. नीली ब्लाउज और बैंगनी रंग की साड़ी पहने इन दादी मां पर रील बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा है कि उन्होंने सीधे काली स्कॉर्पियो को ही अपना मंच बना लिया. दादी का यह बेखौफ और स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से तहलका मचा रहा है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वह बस देखता ही रह जा रहा है.

काली स्कॉर्पियो पर चढ़कर दादी ने दिखाया दबंग अवतार

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग दादी मां पूरे टशन में नजर आ रही हैं. अमूमन इस उम्र में लोग आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन इन दादी का जोश एकदम हाई है. वीडियो में वह एक चमचमाती हुई काली स्कॉर्पियो कार के खुले दरवाजे के पास खड़ी हैं. पैर गाड़ी के फुटबोर्ड पर रखे हुए हैं और एक हाथ से दरवाजा थामे वो कैमरे की तरफ बेहद कातिलाना और रौबदार लुक दे रही हैं. उनके चेहरे के हाव-भाव और खड़े होने का तरीका किसी बड़े एक्शन स्टार से कम नहीं लग रहा है.

 
 
 
 
 
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साड़ी के साथ गजब का कॉम्बिनेशन और कमाल का एटीट्यूड

इस रील की सबसे खास बात दादी का पहनावा और उनका गजब का कॉन्फिडेंस है. पारंपरिक भारतीय साड़ी पहने होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने स्कॉर्पियो जैसी भारी-भरकम गाड़ी के साथ पोज दिया है, उसने हर किसी का दिल जीत लिया है. वीडियो में बैकग्राउंड में स्वैग वाला म्यूजिक बज रहा है, जिस पर दादी का एटीट्यूड एकदम परफेक्ट बैठ रहा है. लोग इस वीडियो को बार-बार लूप में देख रहे हैं और इसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं.

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दादी के स्वैग पर सोशल मीडिया यूजर्स ने लुटाया प्यार

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स दादी के इस रॉकस्टार अवतार के फैन हो गए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "उम्र तो बस एक नंबर है, असली दम तो जिगर में होना चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "दादी के आगे तो सारे इन्फ्लुएंसर्स फेल हैं, इन्हें तुरंत ऑस्कर मिलना चाहिए." एक और यूजर ने लिखा, "ये हमारे देश की रॉकस्टार दादी हैं, भगवान इनकी उम्र लंबी करे."

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 14 Jul 2026 02:38 PM (IST)
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