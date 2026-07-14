स्कॉर्पियो कार पर चढ़कर 'दबंग दादी' ने काटा गदर, स्वैग देख यूजर्स बोले- उम्र तो बस एक नंबर है

सोशल मीडिया पर कब क्या वायरल हो जाए, कोई नहीं जानता. आजकल रील बनाने का भूत हर उम्र के लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. लेकिन इस बार इंटरनेट पर एक ऐसी 'दबंग दादी' की एंट्री हुई है, जिन्होंने युवाओं के पसीने छुड़ा दिए हैं. नीली ब्लाउज और बैंगनी रंग की साड़ी पहने इन दादी मां पर रील बनाने का ऐसा खुमार चढ़ा है कि उन्होंने सीधे काली स्कॉर्पियो को ही अपना मंच बना लिया. दादी का यह बेखौफ और स्टाइलिश अंदाज सोशल मीडिया पर तेजी से तहलका मचा रहा है. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वह बस देखता ही रह जा रहा है.

काली स्कॉर्पियो पर चढ़कर दादी ने दिखाया दबंग अवतार

वायरल हो रहे इस वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि सफेद बालों वाली एक बुजुर्ग दादी मां पूरे टशन में नजर आ रही हैं. अमूमन इस उम्र में लोग आराम करना पसंद करते हैं, लेकिन इन दादी का जोश एकदम हाई है. वीडियो में वह एक चमचमाती हुई काली स्कॉर्पियो कार के खुले दरवाजे के पास खड़ी हैं. पैर गाड़ी के फुटबोर्ड पर रखे हुए हैं और एक हाथ से दरवाजा थामे वो कैमरे की तरफ बेहद कातिलाना और रौबदार लुक दे रही हैं. उनके चेहरे के हाव-भाव और खड़े होने का तरीका किसी बड़े एक्शन स्टार से कम नहीं लग रहा है.

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साड़ी के साथ गजब का कॉम्बिनेशन और कमाल का एटीट्यूड

इस रील की सबसे खास बात दादी का पहनावा और उनका गजब का कॉन्फिडेंस है. पारंपरिक भारतीय साड़ी पहने होने के बावजूद जिस तरह से उन्होंने स्कॉर्पियो जैसी भारी-भरकम गाड़ी के साथ पोज दिया है, उसने हर किसी का दिल जीत लिया है. वीडियो में बैकग्राउंड में स्वैग वाला म्यूजिक बज रहा है, जिस पर दादी का एटीट्यूड एकदम परफेक्ट बैठ रहा है. लोग इस वीडियो को बार-बार लूप में देख रहे हैं और इसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं.

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दादी के स्वैग पर सोशल मीडिया यूजर्स ने लुटाया प्यार

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स पर आया, कमेंट्स की बाढ़ आ गई. यूजर्स दादी के इस रॉकस्टार अवतार के फैन हो गए हैं. एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, "उम्र तो बस एक नंबर है, असली दम तो जिगर में होना चाहिए." वहीं दूसरे यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा, "दादी के आगे तो सारे इन्फ्लुएंसर्स फेल हैं, इन्हें तुरंत ऑस्कर मिलना चाहिए." एक और यूजर ने लिखा, "ये हमारे देश की रॉकस्टार दादी हैं, भगवान इनकी उम्र लंबी करे."

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