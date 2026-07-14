फीस किस बात की लेते हो, होमवर्क दो! टीचर से 4 साल के मासूम ने कही मजेदार बातें- देखें वीडियो

Viral Child Video: सोशल मीडिया पर आजकल एक प्यारा सा वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक 4 साल का छोटा बच्चा अपने टीचर से बहस करता नजर आ रहा है. इस वीडियो में बच्चे की मासूमियत और उसका अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है. स्कूल यूनिफॉर्म और टाई पहने यह नन्हा बच्चा अपनी बात पूरे आत्मविश्वास के साथ रखता है, जिसे देखकर हर कोई हंसे बिना नहीं रह पा रहा. इस वीडियो को अब तक 10 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. साथ ही, इसमें 1.5M लाइक्स के अलावा हजारों लोगों ने कमेंट्स किया है. यही वजह है कि ये वीडियो तेजी से वायरल हो रही है.

वीडियो में क्या हो रहा है खास?

वीडियो की शुरुआत में छोटा बच्चा अपने टीचर से होमवर्क मांगते हुए बालता है मुझे काम दे दो, इस पर टीचर उसे समझाते हैं कि उसे दो बार काम दिया जा चुका है, फिर भी उसे और कितना काम चाहिए. लेकिन बच्चा बिना रुके फिर से और काम मांगता है. जब टीचर उसे और काम देने से मना करते हैं, तो बच्चा तुरंत सवाल करता है कि फिर फीस किस बात की लेते हो. टीचर जवाब देते हैं कि वे फीस पढ़ाने की ली जाती है, जिस पर बच्चा बड़े आत्मविश्वास से कहता है कि तो फिर आपको काम देना ही पड़ेगा. बच्चे के इस जवाब ने सभी को हैरान भी किया और हंसाया भी. उसकी मासूम एक्सप्रेशन और अंदाज ने इस पूरे वीडियो को और भी मजेदार बना दिया है.

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लोगों ने दिए मजेदार कमेंट्स

इस वीडियो पर लोग जमकर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि यह लड़का आगे चलकर बहुत तरक्की करेगा, तो वहीं दूसरे यूजर ने मजाक में लिखा कि अब टीचर समाज में डर का माहौल बन गया है. एक कमेंट में लिखा गया कि यह बच्चा आगे जिंदगी में जरूर कुछ बड़ा करेगा. कुछ लोगों ने बच्चे के आत्मविश्वास की तारीफ करते हुए लिखा कि उसका अंदाज एकदम टॉप लेवल का है. एक यूजर ने मजाकिया अंदाज में लिखा कि जिंदगी में पहली बार कोई अपने हक के लिए इस तरह लड़ता नजर आया है और पूरी फीस वसूल करता नजर आ रहा है. कुल मिलाकर, इस वीडियो पर आए ज्यादातर कमेंट्स बच्चे की मासूमियत की तारीफ करने वाले हैं, और लोग बार-बार इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं, और शेयर कर रहे हैं.

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