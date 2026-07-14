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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVIRAL VIDEO: पेड़ पर फॉरेस्ट गार्ड और नीचे टाइगर, कई मिनट चला जिंदगी-मौत का खेल, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स

VIRAL VIDEO: पेड़ पर फॉरेस्ट गार्ड और नीचे टाइगर, कई मिनट चला जिंदगी-मौत का खेल, वीडियो देख कांप उठे यूजर्स

VIRAL VIDEO: सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का एक रोमांचक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक फॉरेस्ट गार्ड पेड़ पर चढ़ा नजर आता है और नीचे टाइगर घूमता दिखाई देता है.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 14 Jul 2026 12:55 PM (IST)
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VIRAL VIDEO: सोशल मीडिया पर रोजाना तरह- तरह कि वीडियो वायरल होती रहती है जिसको देख हर कोई हैरान हो जाता है, ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोगों की सांसें थम गईं.  इस वीडियो को फेसबुक पर Jungle Wild Safari नाम के पेज से शेयर किए गए इस वीडियो को अब तक हजारों लोग देख चुके हैं. बताया जा रहा है कि ये वीडियो यह वीडियो सतपुड़ा टाइगर रिजर्व का बताया जा रहा है, जहां एक फॉरेस्ट गार्ड की टाइगर से आमने-सामने मुलाकात हो गई.  इस वीडियो पर अब तक  876 से ज्यादा लाइक और 22 कमेंट आ चुके हैं, वहीं इसे 24 बार शेयर भी किया जा चुका है. 

वीडियो में दिख रहा है जान और मौत का खेल

वीडियो की शुरुआत में एक फॉरेस्ट गार्ड कैमरे के सामने अपनी बात रखता नजर आता है. इसके बाद कैमरा जंगल की तरफ घूमता है, जहां घनी झाड़ियों और पेड़ों के बीच एक टाइगर आराम से टहलता हुआ दिखाई देता है. वीडियो में साफ नजर आता है कि फॉरेस्ट गार्ड खुद पेड़ की ऊंचाई से या किसी सुरक्षित जगह से यह पूरा नजारा अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर रहा है. टाइगर घास और झाड़ियों के बीच से गुजरता है. 

पूरे वीडियो में टाइगर को यह अंदाजा नहीं था कि पास में कोई इंसान भी मौजूद है.  कुछ मिनटों तक यह सिलसिला चलता रहा, जिसमें फॉरेस्ट गार्ड बेहद सतर्क रहकर हर हरकत पर नजर रखता है. आखिर में टाइगर धीरे-धीरे जंगल के अंदर चला जाता है और गार्ड सुरक्षित रह जाता है.  यही पल है जिसने इस वीडियो को इतना वायरल बना दिया, क्योंकि देखने वालों को हर सेकंड यही डर सताता है कि कहीं टाइगर की नजर गार्ड पर न पड़ जाए. 

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लोगों ने कमेंट में जताई हैरानी

इस वीडियो पर लोगों के कई तरह के कमेंट आए हैं.  एक यूजर ने लिखा कि यह पल बहुत डरावना था क्योंकि टाइगर की नजर सीधी गार्ड की तरफ थी और उसे इंसान की मौजूदगी का एहसास हो चुका था, ऐसे में खतरा भी था और यह भी तय था कि टाइगर को पता था गार्ड कहां है.  एक अन्य यूजर ने बताया कि यह वीडियो कुछ साल पुराना है और उसमें दिख रहा टाइगर असल में एक जिज्ञासु बच्चा टाइगर था, लेकिन फिर भी गार्ड का पेड़ पर चढ़कर मोबाइल से वीडियो बनाना हिम्मत की बात है. वहीं एक अन्य कमेंट में कहा गया कि अच्छा हुआ कि उस युवा टाइगर ने गार्ड को नहीं देखा, क्योंकि खेलने के मूड में टाइगर के लिए इतनी ऊंचाई पर चढ़ना मुश्किल नहीं होता, इसलिए गार्ड की किस्मत अच्छी रही कि टाइगर को उसकी मौजूदगी का पता ही नहीं चला. 

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Published at : 14 Jul 2026 12:53 PM (IST)
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