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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVIRAL VIDEO: बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ गया सांड, वीडियो देख घूम जाएगा माथा

VIRAL VIDEO: बारिश से बचने के लिए छत पर चढ़ गया सांड, वीडियो देख घूम जाएगा माथा

VIRAL VIDEO: मुजफ्फरनगर में बारिश से बचने के लिए एक सांड घर की छत पर चढ़ गया. लोगों ने उसे नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन वह टीन की शेड पर पहुंच गया, जो टूट गई और सांड नीचे गिर पड़ा.

Written By : एबीपी लाइव |  Edited By: Sanjana Singh |  Updated at : 11 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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VIRAL VIDEO: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें एक सांड बारिश से बचने के लिए घर की छत पर चढ़ गया. वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे तेज बारिश के दौरान सांड छत पर चढ़ गया और वहां से नीचे उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था. लोगों ने उसे नीचे उतारने के लिए कई कोशिशें कीं, लेकिन आखिर में मामला उल्टा पड़ गया और एक टीन शेड टूटने से सांड नीचे गिर पड़ा. यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गया और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. 

डंडों से नीचे उतारने की कोशिश पड़ी भारी

वीडियो में शुरुआत में सांड एक साधारण, पक्की छत पर आराम से टहलता नजर आता है. उसी दौरान वहां मौजूद दो लोग हाथ में डंडा लेकर उसे उस छत से नीचे उतारने की कोशिश कर रहे थे. सांड डंडों से बचने के लिए इधर-उधर घूमता रहा, लेकिन नीचे उतरने की बजाय वह आगे बढ़ता चला गया और एक टीन की शेड वाली छत पर पहुंच गया. टीन की यह छत सांड जैसे भारी जानवर का वजन सहने के लिए बनी ही नहीं थी, इसलिए जैसे ही सांड उस पर चढ़ा, टीन शेड टूट गई और सांड नीचे जा गिरा.  

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वीडियो पर बंटी लोगों की राय

इस वीडियो पर लोगों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत अलग-अलग रहीं. कुछ लोगों ने कहा कि जिन लोगों ने डंडों से सांड को हांकने की कोशिश की, उन्होंने मदद करने की बजाय जानवर को और डरा दिया, जिससे नुकसान बढ़ गया. वहीं कुछ यूजर्स का मानना था कि लोग सांड को डंडों से हांककर असल में उसकी मदद ही करना चाह रहे थे. एक यूजर ने गुस्सा जताते हुए लिखा कि जिस कमजोर टीन की छत की वजह से सांड की जान खतरे में पड़ी, उसे बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए थी.  कुछ यूजर्स ने इस घटना को हल्के-फुल्के अंदाज में भी लिया और मजेदार कमेंट्स करके इसे शेयर किया.  

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Published at : 11 Jul 2026 02:11 PM (IST)
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