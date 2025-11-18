Video: दूल्हा-दुल्हन के सामने लगा दिया लाशों का ढेर? एंट्री देख घबरा गए लोग, वीडियो वायरल

Viral Video of Bride Groom Entry: शादी एक ऐसा दिन होता है, जिस दिन को लोग बहुत यादगार बनाना चाहते हैं. ये एक ऐसा दिन है, जिस दिन रिश्तेदार, दोस्त बस एक ही चीज देखने आते हैं कि आज दूल्हा-दुल्हन की एंट्री कैसी होगी? शादियों में आपने कई बार देखा होगा कि दूल्हा-दुल्हन की एंट्री कुछ न कुछ अनोखे तरीके से होती है.

कुछ लोग DJ पर डांस करते हुए एंट्री करते हैं तो वहीं आजकल कुछ लोग घोड़ी-बग्घी छोड़कर महंगी कार बुक करते हैं तो कोई बुलेट से स्टंट करके सबको हैरान कर देता है, लेकिन वायरल हो रहे एक वीडियो में एक कपल ने जो किया, उसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया. इस तरह की एंट्री आपने कहीं नहीं देखी होगी. इस एंट्री के आगे शायद सारी महंगी से महंगी एंट्री भी फीकी पड़ गई.

ये शादी है या हॉरर थीम एंट्री?

वीडियो की शुरुआत देखकर लग ही नहीं रहा है कि यहां शादी हो रही है. ऐसा लग रहा है मानो हॉरर फिल्म का पहला सीन चल रहा है. वीडियो में देख सकते हैं कि दू्ल्हा-दुल्हन एंट्री करने वाले होते हैं और हर तरफ दोस्त और रिश्तेदारों की भीड़ नजर आ रही है.

सभी उनकी एंट्री देखने के लिए बहुत ज्यादा ही उत्साहित है, लेकिन उनके सामने सफेद कपड़े में लिपटा हुआ कुछ दिखाई दे रहा है. मानो जैसे कोई डेड बॉडी लेटी हो. कोई भी इसे देखकर डर जाएगा, लेकिन जैसे ही दोनों एंट्री करने के लिए आगे आते हैं. वह सफेद चीज फूलने लगती है और इसे देखकर हर कोई चौंक जाता है.

पलक झपकते ही एयर बैग बन गईं डेड बॉडी

अभी तक जिसे सभी डेड बॉडी समझ रहे थे. वह तो पलक झपकते ही एक बैलून गेट बन जाता है. यह एंट्री के लिए लगाए गए थे, जो अचानक ही एक सुंदर से गेट में बदल जाता है और लोग इसे देखते रह जाते हैं.उसके अंदर लाइट भी जलती नजर आ रही है और जैसे ही वह गेट की तरह बनकर तैयार हो जाता है,वैसे ही दूल्हा-दुल्हन एंट्री करते हैं.

इस अनोखी एंट्री का वीडियो अब सोशल मीडिया पर इस कदर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर हर कोई कुछ देर के लिए तो सोचने पर मजबूर हो गया कि ये चीज है क्या? साथ ही लोगों के कई मजेदार कमेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं. कुछ यूजर ने लिखा कि मैं तो RIP लिखने वाला था तो वहीं कुछ ने कहा कि ये कौन सी अनोखी थीम है? वहीं कुछ ने कहा कि कुछ देर के लिए तो डरा ही दिया था. इस तरह के मजेदार कमेंट्स वीडियो पर देखने को मिल रहे हैं.