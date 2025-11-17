Video: महिला पर कुत्ते का जनलेवा हमला, हाथों और पीठ पर काटा, जयपुर की सोसाइटी का वीडियो वायरल

Rajasthan Jaipur Dog Attack News: राजस्थान की राजधानी जयपुर के केशवपुरा इलाके से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, यहां रात के समय सोसाइटी में टहल रही महिला पर एक कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया, जिसके कारण वह बुरी तरह घायल हो गई. यह घटना अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

खून से लथपथ महिला को ले जाया गया अस्पताल

जानकारी के मुताबिक, शानिवार रात को महिला, जिसकी पहचान दीपमाला चौधरी के रूप में हुई है. वह सोसाइटी के बाहर टहल रही थी. इस दौरान एक कुत्ते ने अचानक से उन पर झपट्टा मार दिया और उन्हें नीचे गिरा दिया. कु्त्ते ने महिला के दोनों हाथों और पीठ पर काट लिया.

राजस्थान के जयपुर के केशवपुरा इलाके से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है, यहां रात के समय सोसाइटी में टहल रही महिला पर एक कुत्ते ने अचानक हमला कर दिया. हादसे में महिला बुरी तरह घायल हो गई. महिला ने डॉग ऑनर के खिलाफ पुलिस ने शिकायत की है. pic.twitter.com/khxNoUV7CI — Shelja Pandey (@Sheljapandey21) November 17, 2025

हादसे के समय महिला की चीख-पुकार सुनकर कुत्ते के मालिक ने उसे कंट्रोल किया. महिला पूरी तरह से खून से लथपथ थी. इसके बाद महिला को तुरंत पास के प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उनका इलाज किया और उन्हें घर भेज दिया. महिला ने डॉग ऑनर के खिलाफ पुलिस ने शिकायत की है.

कुत्तों के बढ़ते हमलों ने खड़े किए कई सवाल

पुलिस इस मामले क जांच कर रही है. इस हादसे के कारण महिला बुरी तरह डरी हुई है. इस घटना ने कुत्तों को लेकर एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए है. सीसीटीवी फुटेज के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद लोगों ने घटना पर कई सवाल खड़े किए और डॉग ऑनर को कुत्ते को संभालकर रखने की सलाह दी और साथ ही घटना पर दुख भी जताया है.