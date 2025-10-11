करवाचौथ पर देवर से व्रत तुड़वा रही थी पत्नी, तभी अचानक पहुंचा पति और फिर...वीडियो वायरल

करवाचौथ का पावन पर्व हाल ही में गुजरा है. ऐसे में सोशल मीडिया का जमाना हो और इसके रूझान सामने ना आएं ऐसा कैसे हो सकता है. आपने स्टंट करते हुए करवाचौथ का व्रत खोलते हुए पत्नियों को तो देख लिया होगा लेकिन अब जो सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है उसे देखकर आपका माथा झन्ना जाएगा और आप ऊपर वाले से सतयुग की दुहाई मांगने लगेंगे. जी हां, करवाचौथ पर बीवी अपने पति के लिए व्रत रखती है लेकिन वायरल वीडियो में जो हुआ उसने लोगों को हिलाकर रख दिया.

देवर के हाथों महिला ने खोला करवाचौथ!

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें एक महिला करवाचौथ के मौके पर दुल्हन सी सज धज कर छत पर खड़ी है. उसके साथ एक शख्स और खड़ा है जो उसे पानी पिला रहा है और वो सारी प्रक्रियाएं कर रहा है जिसे एक पति निभाता है. लेकिन जब वीडियो में पता लगता है कि जिस शख्स के हाथों महिला अपना व्रत खुलवा रही है वो उसका पति नहीं बल्कि देवर है तो यूजर्स के पैरों तले जमीन खिसक जाती है. जी हां, वीडियो में जब महिला अपना व्रत तुड़वाने के लिए आगे बढ़ती है वैसे ही उसका पति वहां आ धमकता है और फिर होता है असली खेला.

महिला बोली, देवर आधा घरवाला

पति पूछता है कि ये सब क्या कर रही हो तो पत्नी कहती है कि जोर से प्यास लगी थी इसलिए पानी पी लिया. इसके बाद पति का गुस्सा बढ़ता है और वो कहता है कि अपने हाथ से भी पी सकती थी अपने देवर के हाथ से क्यों पी लिया. इस पर पत्नी जो जवाब देती है उसे जानकर आप हंस पड़ेंगे. पत्नी कहती है कि जिस तरह से साली आधी घरवाली होती है उसी तरह से देवर भी आधा घरवाला होता है. इसके बाद पति वहां से चला जाता है और कहता है कि रहो अब इसी के साथ. हालांकि ये पूरा वीडियो स्क्रिप्टेड बताया जा रहा है.

यूजर्स ने सुना दी खरी खोटी

वीडियो को @lucky_theBoss नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...ये सब क्या हो रहा है, त्यौहार को मजाक बनाकर रख दिया है. एक और यूजर ने लिखा...क्यों चंद लाइक के चक्कर में परंपरा का मजाक बना रहे हो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये लोग चंद पैसों के लिए रिश्तों को तार तार कर रहे हैं.

