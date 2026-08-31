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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगसूरत स्टेशन पर दुकान में घुस पेटीज खाता दिखा चूहा, इंटरनेट पर मचा बवाल

सूरत स्टेशन पर दुकान में घुस पेटीज खाता दिखा चूहा, इंटरनेट पर मचा बवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रेलवे स्टेशन के एक टी-स्टॉल पर पेटीज का बॉक्स रखा हुआ है और उसमें एक मोटा सा चूहा बड़े आराम से बैठकर पेटीज का टेस्ट लेता दिखाई दे रहा है.

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 31 Aug 2026 03:51 PM (IST)
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अगर आप भी रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले समोसे, पफ या पेटिस के शौकीन हैं, तो यह खबर आपकी भूख मिटा सकती है. सूरत रेलवे स्टेशन के एक टी-स्टॉल से बेहद घिनौना और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में कांच के डिस्प्ले काउंटर के अंदर एक चूहा बड़े आराम से रखे हुए पफ को कुतर-कुतर कर खाता नजर आ रहा है. 29 अगस्त की सुबह एक यात्री ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया.

वीडियो में गंध फैलाता दिखा चूहा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रेलवे स्टेशन के एक टी-स्टॉल पर पेटीज का बॉक्स रखा हुआ है और उसमें एक मोटा सा चूहा बड़े आराम से बैठकर पेटीज का टेस्ट लेता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात ये है कि दुकान वाले का इस पर ध्यान ही नहीं है. वीडियो को लेकर अब बवाल मच गया है. यही पेटीज आगे जाकर अगर किसी ग्राहक को सर्व कर दिया जाए तो उसका बीमार होना पक्का है. ऐसे में रेलवे ने भी इस वीडियो पर संज्ञान लिया है.

रेलवे का कड़ा एक्शन, स्टॉल तुरंत सील

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही भारतीय रेलवे हरकत में आ गया. जैसे ही इस वीडियो की जानकारी रेलवे को मिली, संबंधित टी-स्टॉल को तुरंत प्रभाव से बंद करा दिया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट ने दुकान के संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, स्टॉल का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए रद्द करने की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है.

'सफाई अभियान' की निकल गई हवा

चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना ठीक उसी समय सामने आई है जब पश्चिमी रेलवे सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों के फूड स्टॉल्स पर विशेष 'डीप-क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन ड्राइव' चला रहा था. दावा किया जा रहा है कि इसी कैम्पेन के तहत 16 अगस्त को स्टेशन पर पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल भी कराया गया था. लेकिन इसके बावजूद खाद्य सामग्री के बीच चूहे की इस 'दावत' ने रेलवे के दावों और सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों और इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है. लोग वीडियो को शेयर करते हुए रेलवे में मिलने वाले खाने की हाइजीन और पैसेंजर्स की सेहत के साथ खिलवाड़ पर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स ने चुटकी लेते हुए लिखा कि "जब चूहा ही पहले टेस्ट कर रहा है, तो यात्री कैसे सुरक्षित रहेंगे!" वही कई लोगों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाही बरतने वाले वेंडर्स पर भारी जुर्माना और सख्त जेल की सजा होनी चाहिए. वीडियो को Ghar ke kalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक

हजरत शेख इंजमाम को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है. भारत की शाही संस्कृति और गौरवशाली इतिहास के गवाह राजस्थान से उनका संबंध है. भारत की शिक्षा नगरी के तौर पर मशहूर कोटा उनकी कर्मभूमि है, जहां हर साल हजारों युवक बड़े-बड़े सपने लेकर, आईआईटी–जेईई और नीट की तैयारी के लिए इस शहर को अपना बसेरा बनाते हैं, लेकिन इंजमाम को इस शहर का ये माहौल रास नहीं आया और उन्होंने डॉक्टर, इंजीनियर बनने के बजाए पत्रकार बनने का फैसला किया. हालांकि, कोटा से 72 किमी दूर एक छोटे से गांव सीसवाली में जन्म लेने वाले इंजमाम ने इंटरमीडियट तक की पढ़ाई इसी शहर से की.

बचपन से हिंदी में रुचि और लगाव उन्हें पत्रकारिता के लिए दिल्ली खींच लाया. जहां उन्होंने पत्रकारिता में स्नातक की डिग्री ली. उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया से हिंदी साहित्य में MA और एम.फिल. की डिग्री भी हासिल की.

इंडिया न्यूज़ और विकिपीडिया के लिए कार्य करने के बाद इंजमाम एबीपी लाइव से बतौर ट्रेनी जुड़े और अब प्रमोट होकर बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं.

शेख इंजमाम का हिंदी और उर्दू से खासा लगाव है और दोनों भाषाओं में शौकिया शायरी भी करते हैं. उन्होंने कई कविताएं रची हैं और अनेक साहित्यिक लेखों का सृजन किया है. साहित्य की एक अन्य विधा व्यंग्य भी उनका पसंदीदा विषय है.

ट्रेंडिंग और राजनीति उनकी पसंदीदा बीट है. राजनीतिक खबरों पर पैनी नजर की वजह से वो रोजाना के ट्रेंड और सोशल मीडिया पर पनपने वाले विचारों की बखूबी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम को घूमना पसंद है और उन्होंने भारत के कई शहरों और देहात का सफर किया है और वहां के रीति रिवाज, रहन सहन और सामाजिक ताने बाने को खूब समझते हैं.

इंजमाम को फिल्में देखने और गाने सुनने का भी शौक है. अमरीश पुरी और सलमान खान को वह अपने पसंदीदा अभिनेताओं में शुमार करते हैं. सूफी और क्लासिकल म्यूजिक भी उन्हें रुहानी सुकून देता है. उन्हें फिल्मी अभिनेताओं, कलाकारों और नेताओं के इंटरव्यू देखने का भी शौक है.

भाषा पर मजबूत पकड़ और लेखन की विभिन्न शैली में गहरी समझ रखने की वजह से वो खूबसूरत अंदाज़ में बड़ी आसानी से खबरों को पेश करने में सफल रहते हैं.
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Published at : 31 Aug 2026 03:51 PM (IST)
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