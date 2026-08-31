सूरत स्टेशन पर दुकान में घुस पेटीज खाता दिखा चूहा, इंटरनेट पर मचा बवाल

अगर आप भी रेलवे स्टेशनों पर मिलने वाले समोसे, पफ या पेटिस के शौकीन हैं, तो यह खबर आपकी भूख मिटा सकती है. सूरत रेलवे स्टेशन के एक टी-स्टॉल से बेहद घिनौना और हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में कांच के डिस्प्ले काउंटर के अंदर एक चूहा बड़े आराम से रखे हुए पफ को कुतर-कुतर कर खाता नजर आ रहा है. 29 अगस्त की सुबह एक यात्री ने इस नजारे को अपने कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद हंगामा मच गया.

वीडियो में गंध फैलाता दिखा चूहा

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में रेलवे स्टेशन के एक टी-स्टॉल पर पेटीज का बॉक्स रखा हुआ है और उसमें एक मोटा सा चूहा बड़े आराम से बैठकर पेटीज का टेस्ट लेता दिखाई दे रहा है. हैरानी की बात ये है कि दुकान वाले का इस पर ध्यान ही नहीं है. वीडियो को लेकर अब बवाल मच गया है. यही पेटीज आगे जाकर अगर किसी ग्राहक को सर्व कर दिया जाए तो उसका बीमार होना पक्का है. ऐसे में रेलवे ने भी इस वीडियो पर संज्ञान लिया है.

Rat caught eating a puff at a food stall inside Surat Railway Station.



The video went viral on social media, following which the outlet was sealed by authorities. pic.twitter.com/YIcef64xFA — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) August 31, 2026

रेलवे का कड़ा एक्शन, स्टॉल तुरंत सील

वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होते ही भारतीय रेलवे हरकत में आ गया. जैसे ही इस वीडियो की जानकारी रेलवे को मिली, संबंधित टी-स्टॉल को तुरंत प्रभाव से बंद करा दिया गया. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे के कमर्शियल डिपार्टमेंट ने दुकान के संचालक के खिलाफ सख्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों के मुताबिक, स्टॉल का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा के लिए रद्द करने की प्रक्रिया भी चलाई जा रही है.

'सफाई अभियान' की निकल गई हवा

चौंकाने वाली बात यह है कि यह घटना ठीक उसी समय सामने आई है जब पश्चिमी रेलवे सूरत और उधना रेलवे स्टेशनों के फूड स्टॉल्स पर विशेष 'डीप-क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन ड्राइव' चला रहा था. दावा किया जा रहा है कि इसी कैम्पेन के तहत 16 अगस्त को स्टेशन पर पेस्ट और रोडेंट कंट्रोल भी कराया गया था. लेकिन इसके बावजूद खाद्य सामग्री के बीच चूहे की इस 'दावत' ने रेलवे के दावों और सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है.

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सोशल मीडिया पर लोगों का फूटा गुस्सा

वीडियो सामने आने के बाद यात्रियों और इंटरनेट यूजर्स का गुस्सा सातवें आसमान पर है. लोग वीडियो को शेयर करते हुए रेलवे में मिलने वाले खाने की हाइजीन और पैसेंजर्स की सेहत के साथ खिलवाड़ पर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स ने चुटकी लेते हुए लिखा कि "जब चूहा ही पहले टेस्ट कर रहा है, तो यात्री कैसे सुरक्षित रहेंगे!" वही कई लोगों ने मांग की है कि ऐसे लापरवाही बरतने वाले वेंडर्स पर भारी जुर्माना और सख्त जेल की सजा होनी चाहिए. वीडियो को Ghar ke kalesh नाम के एक्स अकाउंट से शेयर किया गया है.

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