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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'कश्मीरियों के शोषण के जिम्मेदार...', फारुख अब्दुल्ला के बयान पर भड़के योगी के मंत्री

'कश्मीरियों के शोषण के जिम्मेदार...', फारुख अब्दुल्ला के बयान पर भड़के योगी के मंत्री

फारुख अब्दुल्ला के कश्मीर को लेकर दिए गए बयान पर वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार करते हुए कहा, फारुख अब्दुल्ला जैसे लोगों ने ही जिंदगी भर कश्मीर का शोषण किया.

Written By : जय प्रकाश |  Updated at : 25 Oct 2026 06:47 AM (IST)
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जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला द्वारा कश्मीर के मसले को पाकिस्तान द्वारा उठाने के बयान का मामला तूल पकड़ गया है. यूपी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पलटवार करते हुए कहा, " फारुख अब्दुल्ला जैसे लोगों ने ही जिंदगी भर कश्मीर का शोषण किया है. कश्मीरियों को दूसरे दर्ज का नागरिक बनाने की जिम्मेदारी फारुख अब्दुल्ला की है और उनको इस प्रकार का बयान नहीं देना चाहिए."

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने आगे कहा कि ये भारत की विविधता का ही परिणाम है कि आज अक्ष्मिर देश की मुख्य धारा में आ गया है और कश्मीर के हर नागरिक को वो अधिकार मिले हैं जो भारत सरकार में शेष भारत को मिले हैं. इसलिए पूरी तरह से मोदी सरकार ने कश्मीर को जो वर्तमान स्थिति दी है उसी में कश्मीरियों का भला है.

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POK में मोदी शासन के लिए आंदोलन 

सुरेश खन्ना ने कहा कि आज कश्मीर के लोग सर्वाधिक खुश इसलिए हैं क्योंकि मोदी सरकार है. POK के लोग आंदोलन इसलिए कर रहे हैं कि उनको एक तरफ पाकिस्तान है और दूसरी तरफ मोदी शासन है. मोदी शासन में सब लोग खुशहाल हैं, लोग अपने कारोबार से लगे हैं और तरक्की कर रहे हैं, पूरा कश्मीर तरक्की कर रहा है.

उन्होंने कहा कि आज पूरे कश्मीर में इस बात की ख़ुशी की लहर है कि वहां के लोग देश की मुख्यधारा से जुड़े हैं और उनको अपने विस्तार करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि जब तक इनकी हुकूमत रही तब तक कश्मीरियों को एक तरीके से दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने में सबसे बड़ी भूमिका इनकी ही रही.

क्या कहा था फारुख अब्दुल्ला ?

नेशनल कांफ्रेसं अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला ने शनिवार को बारामूला में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया भर में यह मुद्दा उठाता है कि कश्मीर पर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है. इसी रुख के कारण दुनिया का ध्यान कश्मीर की ओर जाता है और दिल्ली पर दबाव बनता है.

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About the author जय प्रकाश

जय प्रकाश, पत्रकारिता में 20 वर्षों का अनुभव. पत्रकारिता के क्षेत्र में रिपोर्टिंग, कॉपी एडिटिंग, डिजिटल कंटेंट, हाइपरलोकल जर्नलिज्म और न्यूज़ प्रोडक्शन में लंबे समय तक काम किया है. अनुभव राजनीति, प्रशासन, सामाजिक मुद्दों, अपराध और जनसरोकार से जुड़े विषयों की रिपोर्टिंग में रहा है. प्रिंट, डिजिटल, टीवी और वीडियो कंटेंट के लिए काम किया है और बदलते मीडिया परिदृश्य के साथ डिजिटल पत्रकारिता की नई तकनीकों को अपनाया है.
वर्तमान में डिजिटल न्यूज़ और कंटेंट के क्षेत्र में सक्रिय. तथ्य आधारित, निष्पक्ष और प्रभावशाली पत्रकारिता में विश्वास रखता हूं और जमीनी मुद्दों को सरल, स्पष्ट और विश्वसनीय तरीके से दर्शकों तक पहुंचाने को प्राथमिकता. ईटीवी, पी7, राजस्थान पत्रिका (डिजिटल), वन इंडिया (हिंदी ), पॉकेट एफएम (क्रिएटिव राइटर), वर्तमान में एबीपी न्यूज़ (हिंदी ) में कंसल्टेंट कार्यरत. इसके साथ ही हाथरस, आगरा, मऊ, मुरादाबाद में फील्ड रिपोर्टिंग का अनुभव.
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Published at : 25 Oct 2026 06:47 AM (IST)
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Suresh Khanna UP NEWS
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