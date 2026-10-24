क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी

व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली के रामलीला मैदान में 1 नवंबर को होने वाली ‘INDIA’ गठबंधन की रैली को 10 नवंबर तक के लिए स्थगित करने का आग्रह किया है. व्यापारिक निकाय ने चेतावनी दी है कि इस रैली से दिवाली की मुख्य खरीदारी के दौरान 10,000 करोड़ रुपये का कारोबार प्रभावित हो सकता है.

नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लिखे एक पत्र में, CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि यह रैली रामलीला मैदान के आसपास के थोक और खुदरा बाजारों को ऐसे समय में प्रभावित कर सकती है जब व्यापारियों को धनतेरस और दिवाली से पहले ग्राहकों की भारी भीड़ की उम्मीद है. गोयल ने कहा कि दिल्ली में इस साल छह नवंबर को पड़ने वाले धनतेरस के आसपास सोना-चांदी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, बर्तन, मेवे, मिठाइयां, वाहन, प्रॉपर्टी और उपहार की वस्तुओं जैसे क्षेत्रों में लगभग 25,000 करोड़ रुपये का कारोबार होता है.

अक्टूबर में लगभग 3000 करोड़ का नुकसान हुआ

इस साल 8 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी, जिसके बाद 10 नवंबर को भाई दूज का त्योहार है. व्यापारी निकाय ने कहा कि बाजारों में आमतौर पर त्योहारों से लगभग एक सप्ताह पहले गतिविधियों में तेजी आती है, जिससे रैली का समय व्यापारियों के लिए चिंता का विषय बन गया है. CTI के आंकलन के अनुसार कनॉट प्लेस, INDIA गेट और मध्य दिल्ली में रैलियों, प्रदर्शन और सड़क बंद होने के कारण दिल्ली के व्यापारियों को अक्टूबर में पहले ही लगभग 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान का सामना करना पड़ा है.

रामलीला मैदान के आसपास धरना न करने का आग्रह

CTI चेयरमैन ने दावा किया कि इन व्यवधानों के कारण थोक बाजारों में सामानों की आवाजाही प्रभावित हुई और खुदरा दुकानों पर ग्राहकों की संख्या में कमी आई है. संगठन ने रामलीला मैदान के पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले लगभग 20 थोक और खुदरा बाजारों का भी जिक्र किया, जिनमें चांदनी चौक, सदर बाजार, चावड़ी बाजार, भागीरथ पैलेस, खारी बावली, कश्मीरी गेट, नया बाजार, मोरी गेट, किनारी बाजार, दरीबा, दरियागंज, अजमेरी गेट, जामा मस्जिद, करोल बाग और आजाद मार्केट शामिल हैं.

थोक बिक्री प्रभावित होने से पूरा देश में नुकसान

CTI ने कहा कि ये बाजार देश के अलग-अलग हिस्सों में सामानों की आपूर्ति करते हैं, और रैली के दौरान यातायात परिवर्तन, मार्ग अवरुद्ध करने और सार्वजनिक परिवहन पर संभावित प्रतिबंधों से व्यावसायिक संचालन बाधित हो सकता है. गोयल ने पुरानी दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के रास्ते दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाले व्यापारियों और खरीदारों को होने वाली संभावित असुविधा पर भी चिंता जताई.

CTI ने राजनीतिक दलों से आग्रह किया कि वे त्योहारी अवधि समाप्त होने तक प्रमुख व्यावसायिक क्षेत्रों में बड़ी रैलियां करने से बचें. इस संबंध में विपक्षी ‘INDIA’ गठबंधन के प्रमुख घटक कांग्रेस पार्टी के नेता से अनुरोध किया गया है कि वे 10 नवंबर के बाद रैली आयोजित करने पर विचार करें.