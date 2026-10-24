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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल

'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल

कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की रैली को पहले ही ऐतिहासिक करार दे दिया है. उन्होंने जोर देते हुए कहा कि 1 नवंबर को कांग्रेस की रैली तो होकर ही रहेगी.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 24 Oct 2026 10:01 PM (IST)
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इंडिया गठबंधन की 1 नवंबर को प्रस्तावित रैली से पहले CTI चेयरमैन बृजेश गोयल की तरफ से लोकसभा में LoP राहुल गांधी को लिखे पत्र के बाद नया विवाद छिड़ गया है. कांग्रेस ने CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी से जुड़े होने के आरोप लगाते हुए निशाना साधा है. AAP ने भी इस पर सफाई दी है.

कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने शनिवार (24 अक्टूबर, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया. अपने पोस्ट में उन्होंने CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल की कुछ तस्वीरें साझा कीं, जिसमें वह आम आदमी पार्टी (AAP) और BJP नेताओं के साथ दिखाई दे रहे हैं.

उन्होंने कहा कि ये लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि BJP को भी यह पता है कि जब लाखों लोग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में इकट्ठा होंगे, तो क्या होने वाला है.

कांग्रेस नेता ने CTI चेयरमैन के पत्र को लेकर क्या कहा?

श्रीनिवास बीवी ने अपने पोस्ट में कहा, ‘बृजेश गोयल से मिलिए. हमेशा से एक आपिया (AAP समर्थक) और BJP के समर्थक रहे हैं! उन्होंने राहुल गांधी जी को पत्र लिखकर 1 नवंबर को होने वाली वोट चोरी के खिलाफ रैली को स्थगित करने की मांग की है. ये लोग सच में गिड़गिड़ा रहे हैं, क्योंकि BJP को भी पता है कि जब लाखों लोग ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में जुटेंगे, तो क्या होने वाला है.’

उन्होंने कहा, ‘रैली तो होकर रहेगी और यह एक ऐतिहासिक रैली होने वाली है. समय निकलता जा रहा है. खौफ अच्छा है.’

आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए इन आरोपों पर सफाई दी. उन्होंने कहा, 'हम यह स्पष्ट करना चाहते हैं कि यह व्यक्ति आम आदमी पार्टी में नहीं है.'

CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने राहुल गांधी से क्या कहा?

दरअसल, CTI के चेयरमैन बृजेश गोयल ने लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को शनिवार (24 अक्टूबर) को 1 नवंबर को कांग्रेस की होने वाली रैली को त्योहारी सीजन के खत्म होने के बाद आयोजित करने का अनुरोध किया. उन्होंने अपने पत्र में कहा कि इस रैली को 10 नवंबर (भाई दूज) के बाद आयोजित किया जाए, क्योंकि इस वक्त दिल्ली में दिवाली का व्यापार अपने चरम पर है.

बृजेश गोयल ने पत्र में राहुल गांधी को रैली की वजह से होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा, ‘लोग धनतेरस और दिवाली से एक हफ्ते पहले ही अपनी खरीदारी शुरू कर देते हैं और यह कारोबार करीब 25 हजार करोड़ रुपये का होता है. यह व्यापार दिल्ली की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘CTI के आकलन के मुताबिक, कनॉट प्लेस, इंडिया गेट और सेंट्रल दिल्ली में लगातार रैलियों, मार्च और रास्ते बंद होने की वजह से दिल्ली के व्यापारियों को पहले ही करीब 3,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है. थोक बाजार में बाहर से माल आना बंद हो गया है और रिटेल में ग्राहक नहीं पहुंच पा रहे थे.’ 

यह भी पढ़ेंः 'पुलिस उन्हें हिरासत में नहीं लेगी क्योंकि...', नेहा बोरा के खिलाफ नारेबाजी पर भड़के दीपके

About the author विजय कुमार बिट्ठल

विजय कुमार बिट्ठल ABP न्यूज में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर भूमिका निभा रहे हैं. पिछले 2 सालों से ABP न्यूज में कार्यरत हैं और नेशनल-इंटरनेशनल न्यूज टीम का हिस्सा हैं. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम, राजनीति, चुनाव और सामाजिक मुद्दों से जुड़ी खबरें विशेष रूप से लिखते रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज पर फोकस रखते हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश करते हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 5 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज से पहले प्रिंट मीडिया में दैनिक जागरण में बतौर सब-एडिटर कार्यरत रहे. माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में बैचेलर्स डिग्री हासिल की है. संपर्क करें-  Mail ID: vijaybitthal99@gmail.com | LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vijay-kumar-bitthal-47ab7a1a3/  | X: https://x.com/Vijaybitthal99
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Published at : 24 Oct 2026 10:01 PM (IST)
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BJP RAHUL GANDHI CONGRESS DELHI Brijesh Goyal
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