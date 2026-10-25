Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडजब सतीश शाह ने एक ही शो में निभाए 50 किरदार, 200 फिल्मों में किया था काम

जब सतीश शाह ने एक ही शो में निभाए 50 किरदार, 200 फिल्मों में किया था काम

दिवंगत अभिनेता सतीश शाह ने अपने करियर में बॉलीवुड में 200 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था. जबकि वो टीवी का भी मशहूर चेहरा रहे. अभिनेता की आज पहली डेथ एनिवर्सरी है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Oct 2026 06:34 AM (IST)
Preferred Sources

टीवी और बॉलीवुड के शानदार एक्टर रहे सतीश शाह की आज पहली डेथ एनिवर्सरी है. अभिनेता ने अपने करियर में कई शानदार सीरियल्स में काम किया था. वहीं वो बॉलीवुड की कई बेहतरीन फिल्मों सहित 200 से भी ज्यादा मूवीज में नजर आए. उन्होंने अपने एक शो में तो 50 से भी ज्यादा किरदार निभाए थे और सभी को हैरान कर दिया था.

मुंबई में हुआ था जन्म

सतीश शाह का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ था. स्कूल डेज में वो क्रिकेट और बेसबॉल खेलने में काफी अच्छे थे. स्कूल में एक बार एनुअल फंक्शन के दौरान सतीश ने एक नाटक में हिस्सा लिया था. यहां से उनका एक्टिंग में इंटरेस्ट बढ़ा और फिर उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखने के लिए कॉलेज की पढ़ाई के दौरान 'फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया' (FTII) में एडमिशन लेकर एक्टिंग कोर्स किया.

27 की उम्र में बॉलीवुड डेब्यू

27 साल की उम्र में सतीश शाह ने अपने बॉलीवुड करियर का आगाज किया था. उनकी पहली फिल्म 'अजीब दास्तां' थी जिसमें वो सपोर्टिंग रोल में नजर आए. ये फिल्म साल 1978 में रिलीज हुई थी. हालांकि इससे पहले वो साल 1970 की फिल्म 'भगवान परशुराम' में एक छोटा सा किरदार निभा चुके थे. 

200 से ज्यादा फिल्मों में काम

सतीश शाह अपने करियर में 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे', 'मैं हूं ना', 'ओम शांति ओम', 'कल हो ना हो', 'हम आपके हैं कौन', 'जाने भी दो यारों', 'कहो ना... प्यार है', 'मुझसे शादी करोगी', 'फना', 'हातिम ताई', 'वीराना', 'भूतनाथ', 'चलते चलते', 'हम साथ-साथ हैं' सहित 200 से ज्यादा फिल्मों का हिस्सा रहे. सतीश आखिरी बार बड़े पर्दे पर फिल्म 'हमशक्ल' (2014) में नजर आए थे.

इस शो में निभाए थे 50 से ज्यादा किरदार

सतीश साह छोटे पर्दे के भी मशहूर अभिनेता रहे. सतीश ने बॉलीवुड के बाद छोटे पर्दे का रुख किया था. उनका टीवी डेब्यू साल 1984 में सीरियल 'यह जो है जिंदगी' से हुआ था. ये शो उनके लिए यादगार रहा. इसमें उन्होंने एक साल के भीतर ही 50 से ज्यादा अलग-अलग किरदार अदा किए थे. सतीश ने इसके अलावा 'साराभाई वर्सेज साराभाई' शोज से भी गजब की लोकप्रियता हासिल की थी. उनका 25 अक्टूबर 2025 को 74 साल की उम्र में निधन हो गया था. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 25 Oct 2026 06:34 AM (IST)
Tags :
Satish Shah
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
सलमान-आमिर संग किया काम, टीवी में भी छोड़ी छाप, ऐसी रही शहजाद खान की लाइफ
सलमान-आमिर संग किया काम, टीवी में भी छोड़ी छाप, ऐसी रही शहजाद खान की लाइफ
बॉलीवुड
EXCLUSIVE: 'हम हिंदू हैं यहां तलाक नहीं होता...', अफेयर के आरोपों पर बोले गोविंदा
एक्सक्लूसिव: 'हम हिंदू हैं यहां तलाक नहीं होता...', अफेयर के आरोपों पर बोले गोविंदा
बॉलीवुड
'मैं हिंदू नहीं हूं फिर भी...' आ गया 'रामायण' का पहला रिव्यू, रणबीर कपूर की फिल्म ने रुला दिया
आ गया 'रामायण' का पहला रिव्यू, रणबीर कपूर की फिल्म ने रुला दिया
बॉलीवुड
'बंगाल चुनाव के बाद बदला ले रही...', बीजेपी को नसीरुद्दीन शाह ने बताया 'झूठी पार्टी'
'बंगाल चुनाव के बाद बदला ले रही...', बीजेपी को नसीरुद्दीन शाह ने बताया 'झूठी पार्टी'
Advertisement

वीडियोज

Delhi News: स्कूल में मौत की पहेली ! | Sansani | ABP News
JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल
'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल
बिहार
अनंत सिंह को हटाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई, मयंक राज भी JDU से बाहर
अनंत सिंह को हटाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई, मयंक राज भी JDU से बाहर
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': फायरिंग पर बोले रोहित शेट्टी- 'हमारे घरों में गालियां चल रही है...'
'बिग बॉस 20': फायरिंग पर बोले रोहित शेट्टी- 'हमारे घरों में गालियां चल रही है...'
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
टेक्नोलॉजी
क्या आपके भी एक ईयरबड से कम सुनाई देता है? बिना पैसे खर्च किए ऐसे करें ठीक
क्या आपके भी एक ईयरबड से कम सुनाई देता है? बिना पैसे खर्च किए ऐसे करें ठीक
Home Tips
प्रेशर कुकर में जिद्दी दाग, इन घरेलू तरीकों से चमक उठेंगे बर्तन
प्रेशर कुकर में जिद्दी दाग, इन घरेलू तरीकों से चमक उठेंगे बर्तन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget