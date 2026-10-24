सफेद कपड़ों में लड़की का सिजलिंग डांस, 'मलंग' गाने पर उड़ाया गर्दा

सोशल मीडिया पर डांस रील्स की भरमार है, लेकिन कुछ डांस वीडियो ऐसे होते हैं जो सामने आते ही तेजी से छा जाते हैं. इन दिनों इंटरनेट पर एक ऐसा ही तहलका मचा देने वाला वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बेहद खूबसूरत लड़की सुपरहिट बॉलीवुड गाने 'मलंग मलंग' पर गजब का डांस करती नजर आ रही है. सफेद आउटफिट में लड़की की लचकती कमर, जबरदस्त एनर्जी और किलर एक्सप्रेशंस ने सोशल मीडिया यूजर्स को अपना दीवाना बना दिया है. वीडियो को देखकर लोग बार-बार इसे लूप में देखने पर मजबूर हो रहे हैं.

ऑल-व्हाइट आउटफिट में ढाया कहर

वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की ऑल-व्हाइट स्टाइलिस्ट लुक में बेहद खूबसूरत नजर आ रही है. वाइट क्रॉप टॉप और मैचिंग लूज बॉटम के साथ वेस्ट बेल्ट का उनका कॉम्बिनेशन उनके डांस स्टेप्स को और भी निखार रहा है. लाइट ग्रीन रूम लाइटिंग में लड़की ने जिस तरह अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और कमाल के एक्सप्रेशंस दिखाए हैं, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. हर एक स्टेप में उनका कॉन्फिडेंस और अदाएं साफ झलक रही हैं.

View this post on Instagram A post shared by Prachi Rana (@nixverse)

बीट्स पर लचकाई ऐसी कमर कि थम गई सांसें

जैसे ही गाने का बीट ड्रॉप होता है, लड़की अपनी कातिलाना कमर के मूवमेंट से हर किसी को मंत्रमुग्ध कर देती है. 'मलंग' की फास्ट और पावरफुल बीट्स पर उन्होंने जिस परफेक्ट टाइमिंग के साथ बैली और हिप-हॉप स्टाइल का तड़का लगाया है, वह तारीफ के काबिल है. सिर के बालों को लहराते हुए और हाथों के इशारों से एक्सप्रेशंस देते हुए लड़की का यह डांस किसी प्रोफेशनल डांसर से कम नहीं लग रहा है.

यह भी पढ़ें: लाइव रिपोर्टिंग के दौरान समुद्री लहर की चपेट में आया पत्रकार, वीडियो वायरल

इंटरनेट पर यूजर्स बोले- 'ऐसा डांस पहले नहीं देखा'

यह वीडियो इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आते ही वायरल हो गया है. कमेंट सेक्शन में लोग लड़की के डांस की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें 'डांस क्वीन' कह रहा है तो कोई उनके परफेक्ट एक्सप्रेशंस की मिसाल दे रहा है. यूजर्स का कहना है कि इतने मुश्किल बीट्स पर इतनी सहजता से डांस करना बेहद कठिन है. इस डांस परफॉर्मेंस ने इंटरनेट का पारा पूरी तरह बढ़ा दिया है. एक यूजर ने लिखा...क्या अदाएं हैं मजा आ गया. एक और यूजर ने लिखा...डांस तो जबरदस्त किया है, मजेदार लचक है.

यह भी पढ़ें: बच्चे को बचाने के लिए सब्जी वाले ने दांव पर लगा दी जान, लोग देखते रहे तमाशा