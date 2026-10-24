लड़के ने एक बार में ऑर्डर कर लीं Starbucks की सारी कॉफी, बिल देख उड़े होश

सोशल मीडिया पर इन दिनों कंटेंट क्रिएटर्स व्यूज और लाइक्स के लिए नए-नए और अनोखे कारनामे करते नजर आते हैं. इसी कड़ी में मशहूर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर और कंटेंट क्रिएटर 'Mr Deepak' का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में दीपक स्टारबक्स के एक आउटलेट में पहुंचते हैं और वहां मेन्यू में मौजूद एक-दो नहीं, बल्कि सभी वैराइटी की कॉफी एक साथ ऑर्डर कर देते हैं. इसके बाद टेबल पर कॉफी का जो अंबार लगा, उसे देखकर वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.

एक-एक कर चखी हर कॉफी: बची हुई कॉफी दोस्तों और जरूरतमंदों में बांटी

टेबल पर कॉफी के सारे कप सजने के बाद दीपक ने एक-एक करके हर कॉफी को टेस्ट करना शुरू किया. उन्होंने हर कॉफी के स्वाद का मजा लिया और अपने फैंस को उसका रिव्यू भी दिया. हालांकि, इतनी सारी कॉफी एक अकेले इंसान के लिए पीना नामुमकिन था, इसलिए उन्होंने अपनी समझदारी और दरियादिली दिखाई. जो कॉफी बच गईं, उन्हें उन्होंने वेस्ट करने के बजाय अपने दोस्तों और बाहर मौजूद जरूरतमंद लोगों में बांट दिया, जिसकी सोशल मीडिया पर जमकर तारीफ भी हो रही है.

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काउंटर पर आया 27 हजार का बिल: रसीद देखते ही उड़े यूट्यूबर के होश

असली ट्विस्ट तब आया जब दीपक काउंटर पर बिल चुकाने पहुंचे. जब कैशियर ने उन्हें हाथ में रसीद थमाई, तो बिल का आंकड़ा देखकर दीपक के पैरों तले जमीन खिसक गई. मेन्यू की सभी कॉफी ऑर्डर करने के बाद उनका कुल बिल लगभग 27 हजार रुपये आया था. इतने भारी-भरकम बिल को देखकर एक पल के लिए उनके भी होश उड़ गए, लेकिन उन्होंने मुस्कुराते हुए बिल का भुगतान किया और अपने इस पूरे मजेदार और हैरान कर देने वाले सफर का वीडियो फैंस के साथ शेयर किया.

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सोशल मीडिया पर छाया वीडियो: कमेंट्स में लोगों ने दिए मजेदार रिएक्शंस

दीपक का यह वीडियो इंस्टाग्राम पर आते ही तहलका मचा रहा है और इसे अब तक लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो के कमेंट सेक्शन में यूज़र्स तरह-तरह की मजेदार प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. कुछ लोग जहां 27 हजार के कॉफी बिल को देखकर कह रहे हैं कि "इतने में तो महीने भर का राशन आ जाता", वहीं कई यूजर्स बची हुई कॉफी जरूरतमंदों में बांटने के लिए दीपक की तारीफ कर रहे हैं. इस अनोखे और वायरल स्टंट ने इंटरनेट पर चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है.

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