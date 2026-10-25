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हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगहैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट

हैदराबाद के छात्र का कमाल! मम्मी के बर्थडे पर बना डाला रोबोट

भुवनेश ने इंस्टाग्राम पर इस प्रोजेक्ट का वीडियो शेयर करते हुए इसकी पूरी कार्यप्रणाली समझाई. इस रोपवे सेटअप को तैयार करने के लिए उसने 'ऑर्डिनो यूनो' का इस्तेमाल किया है

Written By : शेख इंजमाम उल हक |  Updated at : 25 Oct 2026 07:36 AM (IST)
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कहते हैं कि अगर मन में कुछ अलग करने का जज्बा हो, तो साधारण सा मौका भी बेहद खास बन जाता है. हैदराबाद के रहने वाले 10वीं कक्षा के छात्र भुवनेश ने अपनी मां के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए कुछ ऐसा ही अनोखा तरीका खोज निकाला. भुवनेश ने अपनी मां को बर्थडे कार्ड देने के लिए एक मिनी रोपवे तैयार किया. जैसे ही भुवनेश की मां कमरे में पहुंचीं, यह छोटा सा रोबोट हवा में रस्सी के सहारे तैरता हुआ उनके पास पहुंचा और हाथ में बर्थडे विश थमा दिया. इस पूरी तरकीब का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस नन्हे वैज्ञानिक के दिमाग की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

आखिर कैसे काम करता है यह खास रोबोटिक रोपवे?

खुद को रोबोटिक इंस्ट्रक्टर बताने वाले भुवनेश ने इंस्टाग्राम पर इस प्रोजेक्ट का वीडियो शेयर करते हुए इसकी पूरी कार्यप्रणाली समझाई. इस रोपवे सेटअप को तैयार करने के लिए उसने 'ऑर्डिनो यूनो', इंफ्रारेड सेंसर और रेडियो फ्रीक्वेंसी (RF) वायरलेस मॉड्यूल जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का इस्तेमाल किया. इसका बेसिक आइडिया बहुत आसान था. जैसे ही कोई कमरे में दाखिल होता, सेंसर उस मूवमेंट को भांप लेता. इसके बाद वायरलेस मॉड्यूल तुरंत दूसरे छोर पर मौजूद रिसीवर को सिग्नल भेजता, जिससे रस्सी से बंधा 'अविष्कार रोबोट' एक्टिवेट हो जाता और कार्ड लेकर अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाता.

 
 
 
 
 
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जब हाथ दिखाते ही चलने लगा रोबोट

वीडियो में भुवनेश ने अपने इस आविष्कार का लाइव डेमो भी करके दिखाया. उसने जैसे ही सेंसर के आगे अपना हाथ रखा, सिस्टम तुरंत चालू हो गया. छोटे से रोबोट ने रस्सी पर आगे बढ़ना शुरू किया और बड़े ही करीने से संभालकर रखे गए बर्थडे कार्ड को गंतव्य तक पहुंचा दिया. टेक और क्रिएटिविटी का यह खूबसूरत मेल देखकर उसकी मां ही नहीं, बल्कि वीडियो देखने वाला हर शख्स दंग रह गया. भुवनेश की इस छोटी सी कोशिश ने यह साबित कर दिया कि तकनीक का सही इस्तेमाल रिश्तों में कितनी मिठास घोल सकता है.

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'ऐसे ही नए दिमागों की देश को जरूरत है'

भुवनेश की इस रचनात्मकता ने इंटरनेट पर लोगों का दिल जीत लिया है. वीडियो पर यूजर्स तरह-तरह के कमेंट करके इस छोटे इनोवेटर का हौसला बढ़ा रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, "यह बहुत ही शानदार और कूल प्रोजेक्ट है, हमारे देश को ऐसे ही हुनरमंद युवाओं की जरूरत है." वहीं एक और यूजर ने कमेंट किया, "अपने इस पैशन को कभी रुकने मत देना, यही लगन एक दिन तुम्हें बड़ा वैज्ञानिक बनाएगी." इसके अलावा कई लोगों ने भुवनेश को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं और उम्मीद जताई कि वह आगे चलकर देश का नाम रोशन करेगा.

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About the author शेख इंजमाम उल हक

शेख इंजमाम उल हक एबीपी लाइव में बतौर कॉपी एडिटर अपनी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. वह फीचर सेक्शन में खबरों की कांट छांट और उन्हें तराशने का बेहतरीन हुनर रखते हैं. 4 साल से पत्रकारिता की दुनिया में कार्यरत शेख इंजमाम विकिपीडिया एंव इंडिया न्यूज जैसे संस्थानों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं. इन सभी जगहों पर उन्होंने महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं.

शेख इंजमाम ने नई दिल्ली स्थित जामिया मिल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी जर्नलिज्म में एमए एमफिल किया. इसके अलावा उन्होंने कोटा से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की, जो उनका जन्म स्थल भी है.

शेख इंजमाम को टीवी इंटरव्यू देखना, फिल्में देखना काफी पसंद है. शेख इंजमाम पत्रकारिता के अलावा साहित्य और इतिहास की भी गहरी समझ रखते हैं.

शेख इंजमाम ट्रेंडिंग और वायरल खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. उन्हें फीचर और डिजिटल स्टोरीटेलिंग का भी अनुभव है. शेख इंजमाम हिंदी भाषा और कॉपी एडिटिंग में विशेषज्ञता रखते हैं और लगातार इसे बेहतर कर रहे हैं. राजनीतिक, राष्ट्रीय और राज्य की खबरें भी उनसे बच नहीं पाती हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 07:36 AM (IST)
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