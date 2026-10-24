'अफगान जलेबी' पर लड़की का कातिलाना डांस, लचक देख उड़े होश

सोशल मीडिया की दुनिया में हर रोज कई तरह के डांस वीडियो देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो सामने आते ही इंटरनेट का तापमान बढ़ा देते हैं. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही तहलका मचा देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक बेहद खूबसूरत और हसीन लड़की बॉलीवुड के सुपरहिट गाने 'अफगान जलेबी' पर गजब का डांस करती हुई नजर आ रही है. लड़की की लचकती कमर, दिलकश मुस्कान और आंखों के इशारों ने देखने वालों के दिलों पर छुरियां चला दी हैं. जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वह बस देखता ही रह जा रहा है.

ब्लैक ब्लाउज और स्कर्ट में ढाया कहर

वायरल हो रहे इस वीडियो में लड़की का लुक और उनका पहनावा बेहद आकर्षक लग रहा है. उन्होंने ब्लैक कलर का सीक्वेंस ब्लाउज और साथ में स्काई ब्लू व ब्लैक शेड वाली फ्लोई स्कर्ट पहनी हुई है. कमर पर बंधी बेली डांस हिप स्कार्फ और कमरबंद उनके हर एक स्टेप को और भी ज्यादा निखार रहे हैं. खुले बालों और ट्रेडिशनल झुमकों के साथ लड़की का यह अंदाज किसी बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं लग रहा है.

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बैली डांस और बॉलीवुड स्टाइल का शानदार मेल

जैसे ही गाना बजना शुरू होता है, लड़की गाने के हर एक बोल पर अपने बेहतरीन डांस मूव्स दिखाना शुरू कर देती है. 'अफगान जलेबी' की फास्ट बीट्स पर उन्होंने जिस तरह से अपनी कमर लचकाई है और बैली डांस के स्टेप्स मिलाए हैं, उसने हर किसी को हैरान कर दिया है. डांस के दौरान उनके चेहरे की एक्सप्रेशंस और एक आंख मारने वाला पोज देखकर फैंस पूरी तरह से लट्टू हो गए हैं.

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इंटरनेट पर मची धूम: कमेंट सेक्शन में तारीफों की आई बाढ़

यह वीडियो इंस्टाग्राम और यूट्यूब समेत तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आग की तरह फैल रहा है. लोग इस परफॉर्मेंस को बार-बार लूप में देख रहे हैं और जमकर शेयर भी कर रहे हैं. कमेंट सेक्शन में यूज़र्स लड़की की खूबसूरती और उनके डांस स्टेप्स की दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें 'इंटरनेट की नई क्रश' बता रहा है, तो कोई कह रहा है कि इस डांस ने सच में आग लगा दी है. वीडियो को kanishtha_19 नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है.

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