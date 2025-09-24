हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगकोलकाता में भारी बाढ़! चिड़िया घर के बाड़े से बाहर निकले मगरमच्छ- अधिकारियों की अटक गई सांसे

कोलकाता में भारी बाढ़! चिड़िया घर के बाड़े से बाहर निकले मगरमच्छ- अधिकारियों की अटक गई सांसे

Viral News: कोलकाता के अलीपुर प्राणी संग्रहालय से 23 सितंबर को एक हैरान करने वाली खबर सामने आई जब मूसलाधार बारिश के बाद दो मगरमच्छ अपने बाड़े से बाहर भटक गए.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Sep 2025 08:27 PM (IST)
Preferred Sources

कोलकाता के अलीपुर प्राणी संग्रहालय में बारिश ने सबको चौंका दिया. 23 सितंबर को रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बीच दो मगरमच्छ अपने बाड़े से बाहर निकल गए, जिससे चिड़ियाघर में हड़कंप मच गया. हालांकि कर्मचारियों की फुर्ती और तत्परता की वजह से जानवरों और लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर यह घटना अब चर्चा का विषय बनी हुई है.

बारिश में बाड़े से बाहर आए मगरमच्छ

कोलकाता के अलीपुर प्राणी संग्रहालय से 23 सितंबर को एक हैरान करने वाली खबर सामने आई जब मूसलाधार बारिश के बाद दो मगरमच्छ अपने बाड़े से बाहर भटक गए. शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ ने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया बल्कि चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्था को भी चुनौती दे दी. भारी बारिश की वजह से चिड़ियाघर के कई हिस्सों में पानी भर गया. इसी दौरान नियमित जांच कर रहे कर्मचारियों ने देखा कि दो मगरमच्छ अपने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं. बाकी मगरमच्छ अपने बाड़े में सुरक्षित रहे लेकिन इन दोनों को पकड़ना काफी मुश्किल साबित हुआ.

एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वापस बाड़े में भेजा

अधिकारियों के मुताबिक. बाढ़ जैसी स्थिति ने चिड़ियाघर के बाड़ों को प्रभावित किया और संभव है कि इसी कारण मगरमच्छ बाहर निकल पाए. जैसे ही घटना की जानकारी मिली. कर्मचारियों ने तुरंत जाल और उपकरणों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों मगरमच्छों को सुरक्षित उनके बाड़े में लौटा दिया गया.

यह भी पढ़ें: न्यूयॉर्क में पुलिस ने रोकी फ्रांस के राष्ट्रपति की कार तो ट्रंप को मिला दिया फोन, इसके बाद जो हुआ- वीडियो वायरल

यूजर्स बोले, घोर लापरवाही है

पोस्ट को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस देश में सब धक्के और भगवान भरोसे चल रहा है. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों से दो मगरमच्छ नहीं संभल रहे, इनकी लापरवाही किस हद की है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये कैसे लोग हैं, एक चिड़ियाघर नहीं संभल रहा.

यह भी पढ़ें: अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल

Published at : 24 Sep 2025 08:27 PM (IST)
Tags :
Viral News Kolkata News TRENDING
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
Advertisement

वीडियोज

OG Trailer Review हिंदी | पवन कल्याण और इमरान हाशमी असली ओजी हैं
Typhoon Ragasa: Philippines, China, Taiwan में तबाही, कई देशों में कहर
Trump News: ट्रंप ने महिलाओं को ऐसी कौन सी सलह दे दी? जिसने पूरी दुनिया को हिला डाला! |ABP LIVE
Khabar Filmy Hai: एडल्ट कॉमेडी 'मस्ती 4' का टीज़र हुआ आउट | 24 Sept 2025 | ABP News
Vasudha: 😯Vasudha की लाल साड़ी में Vidai, Babu sa के फैसले से बढ़ा Dev के लिए खतरा #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Pahalgam Terror Attack: पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
पहलगाम हमले में बड़ी सफलता, आतंकियों की मदद करने वाला मोहम्मद कटारिया गिरफ्तार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
चुनाव बिहार का और CWC की बैठक में चर्चा CM योगी की, क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल गांधी?
बॉलीवुड
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान, पास्ट रिलेशनशिप पर बोले- 'मैं ही जिम्मेदार हूं'
'एक दिन मेरे बच्चे जरूर होंगे...', बाप बनना चाहते हैं सलमान खान
इंडिया
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
'हमने सिर्फ 6 सीटें मांगी और...', महागठबंधन में शामिल होने के लिए लालू यादव के सामने ओवैसी ने क्या रखी थी डिमांड?
क्रिकेट
भारत की फाइनल की राह आसान! नहीं खेल रहा बांग्लादेश का कप्तान, प्लेइंग इलेवन में चौंकाने वाले बदलाव
भारत की फाइनल की राह आसान! नहीं खेल रहा बांग्लादेश का कप्तान, प्लेइंग इलेवन में चौंकाने वाले बदलाव
ब्यूटी
Skin Care Tips: घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
घर बैठे पाएं ग्लोइंग स्किन, आजमाएं अजवाइन पानी का नुस्खा
ट्रेंडिंग
कोरियन लड़कियों से छेड़छाड़! छपरी ने रोककर कहा आईलव यू, फिर जबरन लगाया गले- वीडियो वायरल
कोरियन लड़कियों से छेड़छाड़! छपरी ने रोककर कहा आईलव यू, फिर जबरन लगाया गले- वीडियो वायरल
ट्रैवल
Top Places to Enjoy Dandiya Nights in Delhi: दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट
दिल्ली में कहां-कहां होती है गरबा नाइट? नवरात्रि सीजन में देख लें पूरी लिस्ट
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
ENT LIVE
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
दिल्ली की प्रतिष्ठित रामलीला में मंदोदरी के रूप में पूनम पांडे गैलम और ग्रेस लाती हैं
Embed widget