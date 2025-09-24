कोलकाता के अलीपुर प्राणी संग्रहालय में बारिश ने सबको चौंका दिया. 23 सितंबर को रिकॉर्ड तोड़ बारिश के बीच दो मगरमच्छ अपने बाड़े से बाहर निकल गए, जिससे चिड़ियाघर में हड़कंप मच गया. हालांकि कर्मचारियों की फुर्ती और तत्परता की वजह से जानवरों और लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सोशल मीडिया पर यह घटना अब चर्चा का विषय बनी हुई है.

बारिश में बाड़े से बाहर आए मगरमच्छ

कोलकाता के अलीपुर प्राणी संग्रहालय से 23 सितंबर को एक हैरान करने वाली खबर सामने आई जब मूसलाधार बारिश के बाद दो मगरमच्छ अपने बाड़े से बाहर भटक गए. शहर में रिकॉर्ड तोड़ बारिश और बाढ़ ने न सिर्फ आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित किया बल्कि चिड़ियाघर की सुरक्षा व्यवस्था को भी चुनौती दे दी. भारी बारिश की वजह से चिड़ियाघर के कई हिस्सों में पानी भर गया. इसी दौरान नियमित जांच कर रहे कर्मचारियों ने देखा कि दो मगरमच्छ अपने सुरक्षित क्षेत्र से बाहर निकल आए हैं. बाकी मगरमच्छ अपने बाड़े में सुरक्षित रहे लेकिन इन दोनों को पकड़ना काफी मुश्किल साबित हुआ.

एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद वापस बाड़े में भेजा

अधिकारियों के मुताबिक. बाढ़ जैसी स्थिति ने चिड़ियाघर के बाड़ों को प्रभावित किया और संभव है कि इसी कारण मगरमच्छ बाहर निकल पाए. जैसे ही घटना की जानकारी मिली. कर्मचारियों ने तुरंत जाल और उपकरणों की मदद से बचाव अभियान शुरू किया. करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार दोनों मगरमच्छों को सुरक्षित उनके बाड़े में लौटा दिया गया.

यूजर्स बोले, घोर लापरवाही है

पोस्ट को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है, जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने पोस्ट को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स पोस्ट को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...इस देश में सब धक्के और भगवान भरोसे चल रहा है. एक और यूजर ने लिखा...इन लोगों से दो मगरमच्छ नहीं संभल रहे, इनकी लापरवाही किस हद की है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...ये कैसे लोग हैं, एक चिड़ियाघर नहीं संभल रहा.

