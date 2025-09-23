हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल

अंग्रेजी वाली मैडम के डांस से मच गया बवाल! ठुमके देख यूजर्स बोले- संस्कार नाम की कोई चीज ही नहीं है- वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में क्लास के अंदर मैडम के डांस ने माहौल को गर्मी दिया जिसके बाद कोई दिल हार बैठा तो किसी ने जमकर टांग खिंचाई कर दी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 23 Sep 2025 04:33 PM (IST)
सोशल मीडिया पर आपने कई तरह के डांस देखे होंगे. कई डांस लोगों के मन को भा जाते हैं लेकिन कुछ डांस ऐसे होते हैं जिन्हें समाज मर्यादा और पद के खिलाफ बताता है. ऐसा ही एक वीडियो इंग्लिश वाली मैडम का इंटरनेट पर वायरल है जिसमें वो साड़ी पहनकर जिस अंदाज से ठुमके लगा रही हैं वो इंटरनेट की जनता को रास नहीं आ रहा है. भले ही मैडम ने ठुमके लगाकर वायरल होनी की चाशनी चाट ली हो लेकिन अब कमेंट बॉक्स में हर कोई उन्हें खरी खरी सुना रहा है. वीडियो इंटरनेट पर वायरल है.

इंग्लिश वाली मैडम के ठुमको पर मच गया बवाल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक मैडम क्लास के अंदर साड़ी पहने ठुमके लगाती दिखाई दे रही है. उनका हर मूव और कातिलाना अंदाज लोगों को खूब भा रहा है तो वहीं कुछ यूजर्स इसे मर्यादा के खिलाफ बता रहे हैं. वीडियो में साफ दिखता है कि मैडम की साड़ी और ठुमके किसी भी तरह से मैच नहीं खा रहे हैं. कपड़े तो संस्कारी हैं लेकिन ठुमके पश्चिमी दिखाई दे रहे हैं. वीडियो को लेकर अब इंटरनेट पर बवाल मचा हुआ है. कुछ यूजर्स मैडम के हुस्न, अदाओं और ठुमकों की तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे अमर्यादित बता रहे हैं.

 
 
 
 
 
यह भी पढ़ें: 9 सेकेंड में 10 गुलाटी, तेज रफ्तार बाइक सवार को हुआ भयानक एक्सीडेंट, वीडियो देखकर कांप जाएगी रूह

यूजर्स ने सिखाया संस्कार का पाठ

वीडियो को RUPSA BHATT नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...क्या आपको पक्का यकीन है कि आप शिक्षक ही हैं. एक और यूजर ने लिखा...संस्कार वो क्या होते हैं. इस टीचर में तो दूर दूर तक कोई संस्कार दिखाई नहीं दे रहे. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...एक शिक्षक होने के नाते आपको अपनी सीमाएं पता होनी चाहिए.

यह भी पढ़ें: Video: मौत कभी भी धमक सकती है! चाय की चुस्की ले रहे लोगों को कार ने कुचला, हादसा CCTV में कैद

Published at : 23 Sep 2025 04:33 PM (IST)
TRENDING VIRAL VIDEO Teacher Dance
