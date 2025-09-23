जरा सोचिए, सड़क पर पुलिस पकड़ ले और कोई अमेरिका के राष्ट्रपति को ही कॉल लगाकर मदद मांगने लगे तो कैसा होगा? सोशल मीडिया पर एक गजब का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति को कॉल करते दिखाई दे रहे हैं. कहा जा रहा है कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ट्रंप के काफिले के दौरान जाम में फंस गए थे, इसके बाद उन्होंने सीधे राष्ट्रपति ट्रंप को ही कॉल लगा दिया जिसके बाद पुलिस ने उनकी कार को छोड़ दिया.

फ्रांस के राष्ट्रपति की कार को न्यूयॉर्क में रोका तो ट्रंप ने कॉल करके की मदद

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें फ्रांस के राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर हैं. इस दौरान उनका न्यूयॉर्क की सड़कों पर निकलना होता है लेकिन पुलिस उन्हें रोक लेती है. आपको बता दें कि पु्लिस ने उन्हें इसलिए रोका क्योंकि उसी वक्त वहां से राष्ट्रपति ट्रंप का काफिला निकलने वाला था, इसलिए पुलिस ने सड़कें बंद की हुई थी.

फिर क्या था, राष्ट्रपति मैंक्रो कार से उतरे और पुलिस वालों के सामने ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को कॉल लगा दिया और मजाक में कहा कि रास्ता तो खुलवाओ. इसके बाद पुलिस ने उनकी कार को आगे जाने की इजाजत दी और वो वहां से निकल गए. अब वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है और यूजर्स इसे लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

خودروی رئیس جمهور فرانسه را برای عبور خودروی رئیس جمهور آمریکا در نیویورک متوقف کردند که در نهایت مکرون پیاده به هتل رفت.

+ تحقیر کردن دیگران در ذات آمریکا است. pic.twitter.com/HvXywuDqQV — شیخ فرهاد فتحی (@farhad_fathi_ir) September 23, 2025

यूजर्स ने ले लिए मैंक्रो के मजे, बोले घूमने आए थे क्या?

वीडियो को सोशल मीडिया पर अलग अलग प्लेटफॉर्म से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई का रोला है, कार छुड़वाने के लिए ट्रंप को कॉल लगा दिया. एक और यूजर ने लिखा...ये कैसा दौरा है, दोनों राष्ट्र प्रमुख एक साथ क्यों नहीं हैं. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....फ्रांस से अमेरिका क्या घूमने आए हो क्या सर जो पुलिस ने रोक लिया.