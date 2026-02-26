हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगVideo: खूंखार अजगर ने निगली जिंदा बकरी, पेट से आई आवाज तो सहम गए लोग, वीडियो देख कांप उठेंगे आप

Video: खूंखार अजगर ने निगली जिंदा बकरी, पेट से आई आवाज तो सहम गए लोग, वीडियो देख कांप उठेंगे आप

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अजगर का पेट असामान्य रूप से उभरा हुआ है. दावा किया जा रहा है कि उसने पास चर रही एक बकरी को शिकार बना लिया और पूरा निगल गया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 26 Feb 2026 10:06 AM (IST)
घास के बीच पसरा सन्नाटा. हवा में अजीब सी घुटन और फिर अचानक एक ऐसी हरकत जिसने आसपास खड़े लोगों की रूह तक हिला दी. जमीन पर कुंडली मारे पड़े एक विशाल अजगर का पेट असामान्य रूप से फूला हुआ था. उसकी धीमी, भारी सांसें और बीच-बीच में होने वाली हलचल बता रही थी कि अंदर कुछ जिंदा है. कहते हैं जंगल का नियम निर्मम होता है, लेकिन जब वह नियम इंसानी बस्तियों के करीब आकार लेने लगे तो खौफ कई गुना बढ़ जाता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो उसी खौफ की तस्वीर बनकर सामने आया है, जहां एक खूंखार अजगर ने बकरी को जिंदा निगल लिया.

पूरी बकरी निगल गया अजगर!

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि अजगर का पेट असामान्य रूप से उभरा हुआ है. दावा किया जा रहा है कि उसने पास चर रही एक बकरी को शिकार बना लिया और पूरा निगल गया. हैरानी की बात यह बताई जा रही है कि अजगर के पेट के अंदर से बकरी की दबी-दबी आवाजें सुनाई दे रही थीं. आसपास मौजूद लोग जब इकट्ठा हुए तो माहौल में अफरातफरी मच गई. ग्रामीणों के शोर और हलचल से अजगर असहज होता नजर आया. वीडियो में दिखाई देता है कि वह बार-बार मुंह खोल रहा है और मानो निगले हुए शिकार को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो. कुछ लोग दूरी बनाकर खड़े हैं तो कुछ मोबाइल कैमरे में यह खौफनाक मंजर कैद कर रहे हैं.

बेहद खतरनाक होता है अजगर का हमला

विशेषज्ञ बताते हैं कि अजगर अपने शिकार को जकड़कर दम घोंटता है और फिर धीरे-धीरे पूरा निगल जाता है. आमतौर पर वह निगले हुए शिकार को आसानी से बाहर नहीं निकालता, लेकिन अगर उसे खतरा महसूस हो या भीड़ का दबाव बढ़े तो वह खुद को हल्का करने के लिए शिकार उगल भी सकता है. यही वजह मानी जा रही है कि भीड़ के इकट्ठा होने पर अजगर बेचैन दिखा.

यह भी पढ़ें: यूपी में पालतू जानवर को लेकर छिड़ी बहस, दुल्हन ने पालतू कुत्ते को पीटने पर तोड़ी शादी, मामला हुआ वायरल

यूजर्स बोले, अजगर बेरहम होते हैं

वीडियो को Surendra Bwr Fan नाम के फेसबुक अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...अजगर बड़े बेरहम होते हैं. एक और यूजर ने लिखा...बेचारी बकरी का दम घुट रहा है, मर जाएगी वो. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...अजगर से जितना दूर रहो उतना ही आपकी जान के लिए अच्छा है.

यह भी पढ़ें: शादी के स्टेज पर डाउट सॉल्व करने पहुंच गया स्टूडेंट, मैडम के रिएक्शन ने लूट लिया इंटरनेट

Published at : 26 Feb 2026 10:06 AM (IST)
