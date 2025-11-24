हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
महाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ट्रेंडिंगPython Attack: कोटा में दर्दनाक हादसा! अजगर ने किया शख्स पर हमला, फिर ऐसे छुड़ाई दरिंदे से जान- डरा देगा वीडियो

Python Attack: कोटा में दर्दनाक हादसा! अजगर ने किया शख्स पर हमला, फिर ऐसे छुड़ाई दरिंदे से जान- डरा देगा वीडियो

सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि राजस्थान के कोटा का बताया जा रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अजगर की चपेट में जंगल की झाड़ियों में पड़ा हुआ है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: शेख इंजमाम | Updated at : 24 Nov 2025 08:55 PM (IST)
Preferred Sources

कोटा में थर्मल पावर प्लांट एरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक शख्स पर खूंखार अजगर ने पहले तो हमला किया उसके बाद उसे अपनी चपेट में लेकर बुरी तरह से निचोड़ डाला. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें साफतौर पर देखा जा सकता है कि शख्स अजगर की चपेट में है और बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा है. उसके आसपास लोग खड़े हैं और उसे इस खूंखार दरिंदे से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं. शख्स की आवाज से मालूम हो रहा है कि अजगर ने कितनी ताकत से उसे दबाया हुआ है.

कोटा में अजगर ने किया शख्स पर हमला

दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि राजस्थान के कोटा का बताया जा रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अजगर की चपेट में जंगल की झाड़ियों में पड़ा हुआ है और जोर जोर से दर्दभरी आवाज में चीख कर मदद की गुहार लगा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि शख्स जोर जोर से चीख रहा है और लोग उसके आसपास खड़े हैं. कुछ उसे अजगर से छुड़ाने में मदद कर रहे हैं तो कुछ वीडियो बना रहे हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि शख्स को अजगर की आगोश से सही सलामत छुड़ा लिया गया है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kota कोटा (@kotacityraj)

अजगर को लोगों ने उतारा मौत के घाट!

आपको बता दें कि शख्स पर हुए अजगर के हमले के बाद से लोग काफी गुस्से में थे जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर अजगर को पत्थरों से कुचलकर मार डाला. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि लोगों ने अजगर से शख्स को छुड़ा लिया उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों से अजगर को कुचल दिया जिसके बाद बताया जा रहा है कि अजगर ने दम तोड़ दिया है.

यह भी पढ़ें: Tejas Crashed: परकटे पक्षी की तरह गिरा तेजस और जमीन छूते ही लगी आग... डरा देगा वायरल वीडियो

यूजर्स भी हुए हैरान

वीडियो को kotacityraj नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शख्स को बचा लिया गया है अब वो ठीक हैं. एक और यूजर ने लिखा...अजगर की लाश ठिकाने लगा दी गई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस एरिया में अक्सर खूंखार जानवरों का जमावड़ा लगा ही रहता है.

यह भी पढ़ें: चलती ट्रेन में कुकिंग शो! AC कोच में महिला ने बनाई मैगी, लोग भड़क उठे

Published at : 24 Nov 2025 08:55 PM (IST)
Tags :
TRENDING VIRAL VIDEO
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
Advertisement

वीडियोज

Kailash Kher ने जब Cheap गानों के बीच Soulful Singing से किया Art का नया Era शुरू
Actor Dharmendra Passes Away: अलविदा धरम पाजी...8 दिसंबर 1935-24 नवंबर 2025 | Sunny Deol
Sholay की 50 साल पुरानी Motorcycle, Jai-Veeru की दोस्ती, यादें और Cinema की Legacy
Actor Dharmendra Passes Away: धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
धर्मेंद्र के जाने से शोक की लहर में डूबा पूरा बॉलीवुड
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
भारत की बेटी को चीन ने किया टॉर्चर, 18 घंटे तक रखा भूखा, शंघाई एयरपोर्ट पर बनाया बंधक
बिहार
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
'बस कर दो, अब मैं बर्बाद हो चुकी हूं', RJD नेता सीमा कुशवाहा का छलका दर्द
क्रिकेट
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
Dharmendra के निधन पर इमोशनल हुए सचिन तेंदुलकर, कहा- मेरा तो 10 किलो खून..., पोस्ट वायरल
बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन ही नहीं इन स्टार्स संग भी हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
इन स्टार्स संग हिट रही धर्मेंद्र की जोड़ी, बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाए नोट
नौकरी
AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स
AIIMS में मिलेगी बिना एग्जाम के जॉब, भरे जाएंगे 170 से ज्यादा पद, पढ़ें डिटेल्स
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?
किस मुगल बादशाह के हरम में थीं सबसे ज्यादा औरतें, कैसे होता था इनका चुनाव?
हेल्थ
Chromium: इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
इंसानों के खून में कब बढ़ जाता है क्रोमियम, इससे किस बीमारी का खतरा?
Paisa LIVE
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: SSMD Agrotech India IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
IFFI GOA 2025: Sholay की वही Iconic Bike, क्या आप Re-Release पर फिर देखेंगे Jai-Veeru की यारी?
ENT LIVE
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
IFFI Goa 2025: Vidhu Vinod Chopra ने याद किया कि कैसे 35 साल पहले Bhansali ने उड़ाए थे परिंदे!
ENT LIVE
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
IFFI 2025: Masterclass बनी Moment, Vidhu Vinod Chopra ने किया अपने Singing Talent से Impress
ENT LIVE
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
IFFI GOA 2025: Mukesh Chhabra, Suparn Verma ने सिनेमा सेलिब्रेशन को बनाया और भी शानदार
Embed widget