Python Attack: कोटा में दर्दनाक हादसा! अजगर ने किया शख्स पर हमला, फिर ऐसे छुड़ाई दरिंदे से जान- डरा देगा वीडियो
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि राजस्थान के कोटा का बताया जा रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अजगर की चपेट में जंगल की झाड़ियों में पड़ा हुआ है.
कोटा में थर्मल पावर प्लांट एरिया में एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें एक शख्स पर खूंखार अजगर ने पहले तो हमला किया उसके बाद उसे अपनी चपेट में लेकर बुरी तरह से निचोड़ डाला. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें साफतौर पर देखा जा सकता है कि शख्स अजगर की चपेट में है और बुरी तरह से चीख चिल्ला रहा है. उसके आसपास लोग खड़े हैं और उसे इस खूंखार दरिंदे से छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं. शख्स की आवाज से मालूम हो रहा है कि अजगर ने कितनी ताकत से उसे दबाया हुआ है.
कोटा में अजगर ने किया शख्स पर हमला
दरअसल, सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जो कि राजस्थान के कोटा का बताया जा रहा है, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स अजगर की चपेट में जंगल की झाड़ियों में पड़ा हुआ है और जोर जोर से दर्दभरी आवाज में चीख कर मदद की गुहार लगा रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि शख्स जोर जोर से चीख रहा है और लोग उसके आसपास खड़े हैं. कुछ उसे अजगर से छुड़ाने में मदद कर रहे हैं तो कुछ वीडियो बना रहे हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि शख्स को अजगर की आगोश से सही सलामत छुड़ा लिया गया है.
अजगर को लोगों ने उतारा मौत के घाट!
आपको बता दें कि शख्स पर हुए अजगर के हमले के बाद से लोग काफी गुस्से में थे जिसके बाद उन्होंने गुस्से में आकर अजगर को पत्थरों से कुचलकर मार डाला. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में दिख रहा है कि लोगों ने अजगर से शख्स को छुड़ा लिया उसके बाद बड़े बड़े पत्थरों से अजगर को कुचल दिया जिसके बाद बताया जा रहा है कि अजगर ने दम तोड़ दिया है.
यूजर्स भी हुए हैरान
वीडियो को kotacityraj नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...शख्स को बचा लिया गया है अब वो ठीक हैं. एक और यूजर ने लिखा...अजगर की लाश ठिकाने लगा दी गई है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...इस एरिया में अक्सर खूंखार जानवरों का जमावड़ा लगा ही रहता है.
